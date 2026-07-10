Które róże kwitną najdłużej? Odmiany powtarzające kwitnienie

Jest wiele odmian róż, chociażby pnących, które długo kwitną. Jeśli więc chcemy długo cieszyć się pięknym widokiem, wybierzmy właśnie takie odmiany, które powtarzają kwitnienie w sezonie.

Jedną z najdłużej kwitnących, a zarazem najpiękniejszych jest róża pnąca 'Ghislaine de Féligonde' - odmiana francuska o pachnących kwiatach w kolorze morelowo-kremowym. Kwitnie aż 5 miesięcy: od czerwca do października, w kilku cyklach. Co ciekawe, jej kwiaty zmieniają kolor w czasie kwitnienia - początkowo są intensywnie pomarańczowe, później morelowe, aż do różowobiałego.

Podobnie długo, w kilku cyklach, kwitnie odmiana CLAIR MATIN - efektowna odmiana róży pnącej o półpełnych, delikatnie pachnących kwiatach w kolorze różowokoralowym.

Do odmian róż długo kwitnących należą też m.in.:

Rosa 'Emelie' - wyjątkowo elegancka odmiana, o pięknych łososiowych kwiatach,

- wyjątkowo elegancka odmiana, o pięknych łososiowych kwiatach, Rosa 'Morgengrüss' - odmiana o pełnych, bardzo rozbudowanych kwiatach (8 cm) w kolorze różowopomarańczowym,

- odmiana o pełnych, bardzo rozbudowanych kwiatach (8 cm) w kolorze różowopomarańczowym, Rosa 'New Dawn' - jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych odmian, obsypana jasnoróżowymi, dużymi kwiatami,

- jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych odmian, obsypana jasnoróżowymi, dużymi kwiatami, Rosa SUPER DOROTHY 'Heldoro' - odmiana o pełnych, intensywnie różowych kwiatach.

Co zrobić, żeby róże długo kwitły? Ważne są stanowisko i ziemia

Róże najlepiej się czują w miejscach słonecznych, ale także lekko przewiewnych. Stojące, gorące powietrze wpływa niekorzystnie na rośliny i sprawia, że szybko przekwitają. Róże do kwitnienia potrzebują przede wszystkim słońca, najlepiej, by stanowisko, na którym rośnie krzew, miało południowa wystawę. Jeśli posadzimy krzewy róż w miejscu zacienionym, to kwitnienie będzie słabe i krótkie.

Róża ma także określone wymagania glebowe. Ziemia, w której sadzimy krzew, powinna być piaszczysto-gliniasta, wzbogacona próchnicą, o odczynie lekko kwaśnym (pH w granicach 6-6,5). Możemy także dodać na wiosnę kompost lub obornik, jednak powinien być on przekompostowany, bo świeży może róże popalić. Należy unikać natomiast sadzenia róż w glebach podmokłych i ciężkich. Odpowiednio przygotowana gleba oraz stanowisko to podstawowe warunki do tego, by roślina kwitła długo i obficie.

Jak przycinać róże po kwitnieniu? Letnie cięcie pobudzi nowe pąki

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie róż jest ich przycinanie. Ma to ogromne znaczenie, jeśli chcemy, by roślina długo i pięknie kwitła, ale także by efektownie wyglądał krzew. Krzewy przycinamy kilkakrotnie w sezonie.

Cięcie wiosenne róż

Pierwsze cięcie jest fitosanitarne, wykonujemy je na początku sezonu, na wiosnę, zwykle w kwietniu. Najlepiej to zrobić w słoneczny dzień. Usuwamy wtedy martwe, zmarznięte czy chore pędy, dobrze jest pozbyć się także pędów cienkich i słabych, ale też takich, które rosną do środka krzewu. Łodygi odcinamy w takim wypadku tuż przy ziemi. Krzewy róży w drugim roku po posadzeniu powinny być również podcięte pod kątem pielęgnacyjnym, by wesprzeć roślinę w kwitnieniu. Jest to bardzo ważne, bo róże kwitną na młodych pędach, dlatego od właściwego podcinania zależy, jak później zakwitnie róża. W tym wypadku zdrowe pędy róży najlepiej podciąć na długość 20-30 cm. Można też liczyć oczka i ciąć około 1 cm powyżej piątego czy ósmego oczka. Im krócej, radykalniej tniemy, tym mocniejsze wyrosną nowe pędy. Tniemy pod skosem, ostrym narzędziem, najlepiej sekatorem. Takie podcinanie pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych pędów, a następnie do kwitnienia.

Letnie cięcie róż

Latem, w trakcie kwitnienia róż, należy je także regularnie przycinać. Usuwamy przede wszystkim pędy z przekwitniętymi kwiatami, a także gałązki bez kwiatów. Tniemy wówczas pędy w ok. ¾ długości. Dzięki temu zabiegowi krzew zostaje pobudzony do wypuszczenia nowych pędów. Po około trzech, czterech tygodniach od cięcia nowe, silne pędy powinny wykształcić kwiaty i pięknie zakwitnąć. Przycinanie wykonujemy regularnie, wraz z przekwitaniem kolejnych kwiatów, jednocześnie na bieżąco usuwamy pojawiające się tzw. dzikie pędy. W ten sposób pobudzamy roślinę do stałego wypuszczania nowych gałązek i kwitnienia. Ten zabieg pielęgnacyjny spowoduje, że przy dobrych warunkach pogodowych kwitnienie może trwać do późnej jesieni.

Czym nawozić róże, żeby długo i obficie kwitły?

Brak składników pokarmowych w glebie może skutkować tym, że róże kwitną słabo i szybko przekwitają. W takim przypadku należy je nawozić. Najbardziej zalecane są nawozy, naturalne, organiczne, np. to obornik, ale nie świeży, tylko przekompostowany, a także kompost czy gnojówka z pokrzyw.

Jeśli zdecydujemy się na nawożenie obornikiem, to najlepiej zrobić to raz w sezonie: albo wczesną wiosną, albo jesienią. Nawóz mieszamy wtedy z wierzchnią warstwą ziemi. Jeśli zaś chcemy wykorzystać kompost, to możemy go użyć częściej, dwa, a nawet trzy razy w sezonie.

Dobrze się sprawdzi także gnojówka z pokrzyw. Przed podlewaniem róż odżywkę rozcieńczamy z wodą w stosunku 1 do 10. Takim nawozem można podlewać krzewy co 3-4 tygodnie.

Należy jednak zwrócić uwagę, by stosować nawozy od drugiego roku po zasadzeniu krzewu. Odżywki należy stosować ostrożnie i z umiarem, bo róże nie lubią intensywnego nawożenia.

Zobacz piękne róże w ogrodzie - zdjęcia

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