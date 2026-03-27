Forsycja (Forsythia) to jeden z najbardziej znanych krzewów ozdobnych kwitnących wiosną. Forsycja jest łatwa w uprawie i można polecić ją nawet osobom początkującym. Jedynym problemem, z jakim borykają się miłośnicy złociście kwitnącego krzewu, jest jego cięcie.

Pamiętajmy, że zabieg cięcia forsycji wykonany niewłaściwie lub w nieodpowiednim terminie może wpłynąć na słabe kwitnienie lub nawet na jego brak.

Kiedy przycinać forsycję? Czy forsycje można ciąć w marcu?

Wiele gatunków ogrodowych krzewów liściastych przycina się przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego i wiele osób właśnie w taki sposób postępuje z forsycją. Widać to nie tylko w ogrodach przydomowych, ale także w zieleni miejskiej. Niestety, jest to elementarny błąd w cięciu forsycji, który prowadzi do wybujałego rozrostu krzewu i słabego kwitnienia.

Forsycję przycina się wyłącznie po kwitnieniu!. Najlepiej przycinać krzew jeszcze przed wytworzeniem liści. Zazwyczaj przypada to na koniec kwietnia lub początek maja, chociaż oczywiście wszystko zależy od pogody oraz rejonu uprawy.

Forsycja najobficiej kwitnie na pędach zeszłorocznych. Pąki kwiatowe zawiązują się w lecie poprzedniego roku. Warto zwrócić uwagę na biologię krzewu, gdyż ma to wpływ na technikę cięcia forsycji.

Cięcie forsycji - jak przyciąć prawidłowo forsycję?

Cięcie forsycji powinno się wykonywać regularnie – każdej wiosny.

Podstawowe cięcie krzewu polega na skracaniu krótszych pędów o 1/3 długości i dłuższych o połowę.

Forsycja może osiągać wysokość do 3 m, jest to jednak niekorzystne dla właściciela ogrodu, gdyż wtedy krzew zazwyczaj słabo kwitnie. Należy więc roślinę przycinać tak, aby osiągała wysokość 1,5–2 m.

Należy podczas cięcia forsycji usuwać pędy zbytnio zagęszczające koronę i skierowane do jej wnętrza. Zbyt wybujały i gęsty krzew ma gorszy dostęp do światła i większe potrzeby pokarmowe; co kilka lat można odmłodzić forsycję, usuwając kilka najstarszych pędów (u podstawy). Ten zabieg cięcia forsycji można rozłożyć „na raty” (np. na dwa lata), bowiem zbyt silne jednorazowe cięcie jest dla rośliny niekorzystne.

Zawsze podczas pielęgnacyjnego cięcia forsycji należy usuwać pędy uszkodzone, uschnięte, zainfekowane lub zaatakowane przez szkodniki.

Miejsca cięcia krzewu forsycji po przekwitnięciu

Czy forsycje można ciąć jesienią?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna: nie! Należy unikać przycinania forsycji jesienią, ponieważ krzewy te zawiązały już pąki kwiatowe na przyszły rok i ścięcie pędów z pąkami w okresie jesiennym spowoduje, że krzew wiosną nie zakwitnie.

Co zrobić ze starą, zaniedbaną forsycją? Cięcie odmładzające

W wielu ogrodach rosną stare, wieloletnie forsycje, które przez lata nie były przycinane. Takie krzewy stają się bardzo gęste, zdrewniałe, tracą ładny pokrój, a kwitnienie jest słabe i ogranicza się głównie do zewnętrznych, wyższych partii pędów. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest radykalne cięcie odmładzające. Wykonuje się je wczesną wiosną (koniec lutego/marzec), jeszcze przed ruszeniem wegetacji. Polega ono na przycięciu wszystkich pędów krzewu na wysokość 15-20 cm nad ziemią. Należy jednak pamiętać, że w tym roku po takim cięciu forsycja nie zakwitnie. Całą swoją energię skupi na wypuszczeniu nowych, silnych pędów od korzenia. Efekt będzie jednak spektakularny w kolejnym sezonie, kiedy to młode pędy pokryją się gęsto kwiatami, a cały krzew odzyska witalność i atrakcyjny wygląd. Po takim zabiegu w następnych latach wracamy już do corocznego cięcia prześwietlającego.

Starsze krzewy forsycji, które coraz słabiej kwitną, warto odmłodzić

