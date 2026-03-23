Róże okrywowe, zwane też różami płożącymi, są chętnie sadzone w ogrodach, ponieważ nie tylko obficie kwitną dekorując rabaty, ale także nie są wymagające. Świetne nadają się jako rośliny zadarniające. Występują w licznych odmiana, które między innymi różnią się osiąganymi rozmiarami oraz kolorem kwiatów.

Jak wyglądają róże okrywowe?

Róże okrywowe to grupa róż niewysokich - osiągają do 50-70 cm wysokości. Charakteryzują się szybkim wzrostem, silnie się rozkrzewiają i rozrastają, dzięki czemu dość szybko zakrywają teren pędami gęsto pokrytymi cierniami, utrudniając wzrost chwastów. Często rozrastają się przez odrosty korzeniowe.

Róże okrywowe są wytrzymałe i mrozoodporne (nawet jeśli ich pędy zmarzną, to po przycięciu wiosną szybko odrastają), gęsto ulistnione i obficie kwitnące. Większość odmian róż okrywowych powtarza kwitnienie, a niektóre wręcz kwitną nieprzerwanie przez cały sezon. Ich kwiaty zazwyczaj są niewielkie (mają 3-6 cm średnicy).

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Róża okrywowa 'White Fairy'

Gdzie sadzić róże okrywowe?

Róże okrywowe są chętnie wykorzystywane jako rośliny zadarniające. Najczęściej są sadzone w grupach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sadzić je także pojedynczo. To doskonałe rośliny do obsadzania skarp (dobrze wzmacniają obsadzaną powierzchnię).

Świetnie nadają się i pięknie prezentują róże okrywowe uprawiane w pojemnikach ustawianych na balkonach bądź tarasach.

Czy róże okrywowe potrzebują corocznego cięcia?

Róż okrywowych nie trzeba przycinać każdego roku. Nie znaczy to jednak, że nie przycina się ich w ogóle. Co roku wiosną należy jedynie usunąć wszystkie pędy cienkie, suche, chore oraz uszkodzone. U róż okrywowych nie trzeba usuwać przekwitłych kwiatów.

Kiedy przycinać róże okrywowe? Najlepszy termin cięcia

Najlepszym terminem cięcia róż okrywowych (podobnie jak innych grup róż) jest wczesna wiosna. Zazwyczaj zabieg wykonuje się od połowy marca (jeśli nie ma już mrozów można nawet wcześniej) do połowy kwietnia. Cięcie należy zakończyć zanim rośliny wypuszczą nowe pędy.Cięcie przeprowadzać należy w dni bez deszczu i w miarę ciepłe, ale lepiej, gdy słońce zbyt silnie nie operuje.

Jak często przycinać róże okrywowe?

Róże okrywowe wystarczy przyciąć raz na 4-5 lat. Dzięki temu odmładzamy roślinę. Zależy nam bowiem na tym, by krzew się nie zestarzał, bo na starszych pędach nie tworzą się już tak licznie kwiaty, jak na pędach młodszych. Dlatego raz na kilka lat warto zrobić mocniejsze cięcie, usuwając część najstarszych pędów.

Jak przycinać róże okrywowe?

Młode róże okrywowe (2-3-letnie) przycina się tylko wtedy, gdy pędy ucierpią od mrozu. Natomiast starsze krzewy warto odmłodzić.

Cięcie rozpoczynamy od skrócenia wszystkich pędów około 15 cm nad ziemią (powinno się pozostawić na każdym pędzie 2-3 oczka). Takie niskie przycięcie spowoduje, że róże równie nisko wypuszczą mocne nowe pędy, na których zawiąże się dużo kwiatów.

Z tego, co pozostanie po takim wstępnym cięciu, musimy usunąć wszystkie pędy (i fragmenty pędów) suche, drobne i obumarłe (przemarznięte).

Suche pędy wycinamy do miejsca żywego, a jeśli pozbywamy się całego pędu martwego, to najpierw trzeba odgarnąć ściółkę, by odsłonić nasadę krzewu i wtedy wycinamy pęd przy samej nasadzie (po wycięciu ściółkę z powrotem nakładamy na podstawę krzewu).

Pędy rozgałęzione przycinamy tuż pod rozgałęzieniem, jeśli mają pod tym rozgałęzieniem żywe pączki, natomiast starsze pędy, na których nie ma oczek pod pierwszym rozgałęzieniem, usuwamy w całości.Pędy tniemy pod lekkim skosem, powyżej oczka.

Po takim cięciu na krzewie pozostać mają wyłącznie pędy zielone (czyli żywe) i odpowiednio grube.

Pamiętajmy, aby do cięcia używać wyłącznie oczyszczonego i dobrze naostrzonego sekatora.

Przeczytaj też: Wiosenne cięcie róż - kiedy i jak przycinać róże po zimie? Jak wysoko przycinać róże na wiosnę?

#MuratorOgroduje: Wiosenna pielęgnacja róż