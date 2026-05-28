Jakie choroby najczęściej atakują ogórki gruntowe?

Ogórki gruntowe są podatne na choroby grzybowe. Do najczęściej występujących na ogórkach chorób należą: mączniak rzekomy i mączniak prawdziwy.

W przypadku mączniaka prawdziwego choroba uwidacznia się na początku tym, że na liściach pojawia się biały nalot przypominający mąkę, stąd pochodzi nazwa. W kolejnych etapach liście się kurczą, biały nalot zmienia się w brunatny, a na końcu liście schną. Zaatakowana grzybem roślina usycha.

Podobne objawy występują przy porażeniu mączniakiem rzekomym, z tym że biały nalot bardziej widoczny jest od spodu liścia. Pierwsze objawy choroby można zaobserwować pod koniec czerwca. To grzyb, który potrzebuje wilgoci, by doszło do infekcji, jednak później rozwija się na roślinie, gdy jest słonecznie i sucho.

Ogórki gruntowe narażone są także na atak innych patogenów grzybowych, które wywołują choroby: antraknozę dyniowatą, alternariozę ogórka czy bakteryjną kanciastą plamistość ogórka.

Jak zapobiegać chorobom ogórków?

Najlepszym sposobem na uniknięcie chorób ogórków gruntowych jest dobre zaplanowanie uprawy. Już na etapie zakupu nasion powinniśmy wybrać gatunki ogórków odporne na choroby. Poza tym ogórki nie powinny być co roku wysiewane w tym samym miejscu - znajdujące się w glebie grzyby po prostu stale będą atakować rośliny. Dlatego stosujemy płodozmian, dane stanowisko można wykorzystać pod ogórki nie częściej, niż raz na trzy lata.

Dobrze jest także uprawiać ogórki gruntowe w miejscu nasłonecznionym, ale także z dala od innych warzyw, które atakowane są przed te same choroby - chodzi tu przede wszystkim o pomidory czy ziemniaki. Ogórki nie tylko nie lubią sąsiedztwa pomidorów, ale są podatne na ataki tych samych grzybów.

Z kolei dobrze na uprawę ogórka gruntowego wpłynie sąsiedztwo czosnku, cebuli, a także bazylii, to rośliny, które zahamują rozwój grzybów, przede wszystkim mączniaka. Grzyby atakują wilgotne liście ogórka, dlatego powinniśmy uważać, by przy podlewaniu nie zmoczyć całych krzaczków, a tylko nawadniać roślinę przy samym gruncie.

Czym pryskać ogórki na mączniaka?

W ofercie sklepów ogrodniczych można znaleźć bogatą ofertę środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania chorób grzybowych (to tzw. fungicydy), w tym mączniaków. Oprócz preparatów oferowanych w sklepach, można również samodzielnie przygotować oprysk.

Najlepszym produktem do zwalczania grzybów będą drożdże. Przygotowanie oprysku jest bardzo proste, wystarczy kostkę świeżych drożdży piekarskich – czyli 100 gramów rozpuścić w 10 litrach ciepłej wody. Taką mieszanką pryskamy zaatakowane grzybem ogórki, zabieg powinno się powtórzyć co siedem dni.

Oprysk z drożdży zalecany jest także jako zabieg prewencyjny, czyli pryskamy uprawę także wtedy, gdy ogórki wyglądają zdrowo i nie pojawił się na liściach biały nalot. Dlaczego akurat drożdże pomagają zwalczyć mączniaka? Bo też są grzybami i aplikowane na roślinę „walczą” o substancje odżywcze z mączniakiem, jednak drożdże nie niszą przy tym ogórków.

Kiedy opryski na ogórki nie działają?

W przypadku chorób pochodzących od grzybów to opryski – zarówno te ze sklepu ogrodniczego, jak i przygotowane z drożdży są skuteczne tylko wtedy, gdy zabieg wykonywany jest na wczesnym etapie choroby. Natomiast jeśli choroba się rozwinie, a ogórki zaczną usychać, to wówczas nawet chemiczne opryski nie zatrzymają degradacji. Dlatego tak istotne jest obserwowanie roślin i szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany.

Jeśli uprawa ogórków gruntowych jest zniszczona przez grzyby, to koniecznie trzeba jak najszybciej wyrwać rośliny i jeśli to możliwe, spalić je. Takich resztek roślin nie można kompostować, bo w ten sposób grzyb będzie się rozprzestrzeniał. Na wczesnym etapie ataku grzybów, gdy tylko kilka liści jest chorych, należy je oderwać i także się pozbyć. Trzeba to zrobić w taki sposób, by nie doszło do ponownego kontaktu grzyba z glebą.

Gotowe środki do zwalczania mączniaka

Chociaż domowe metody są często wystarczające w profilaktyce, przy silniejszej infekcji warto sięgnąć po sprawdzone środki ochrony roślin. Na rynku dostępne są preparaty o działaniu grzybobójczym (fungicydy) i bakteriobójczym, które skutecznie zwalczają najczęstsze choroby ogórków, w tym mączniaka. Do popularnych wyborów należy Miedzian 50 WP, który ma zastosowanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne przeciwko mączniakowi rzekomemu.

Kiedy i jak pryskać ogórki? Optymalna pora dnia i warunki pogodowe

Skuteczność oprysków, zarówno tych naturalnych, jak i chemicznych, zależy nie tylko od samego preparatu, ale również od warunków, w jakich jest on stosowany. Najlepszą porą na wykonanie zabiegu jest wczesny ranek lub wieczór, gdy słońce nie operuje już tak intensywnie. Przeprowadzanie oprysku w pełnym słońcu i wysokiej temperaturze grozi poparzeniem liści i szybkim odparowaniem środka, co znacznie obniży jego efektywność.

Należy również unikać pryskania ogórków w deszczowe i wietrzne dni. Deszcz zmyje preparat z roślin, zanim zdąży on zadziałać, a silny wiatr utrudni precyzyjne pokrycie liści i może przenieść środek na inne uprawy. Profilaktycznie zabiegi ochronne warto powtarzać systematycznie co 7-10 dni, zwłaszcza w okresach podwyższonej wilgotności, która sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy