Automatyka wpisana w architekturę domu

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Architektura, która zmienia się wraz ze światłem
To właśnie światło w dużej mierze decyduje o tym, jak odbieramy budynek. Po zmroku odpowiednio zaprojektowane oświetlenie potrafi podkreślić linię dachu, zaakcentować fakturę elewacji, wyeksponować wejście do domu czy stworzyć nastrojową atmosferę na tarasie i w ogrodzie. Dzięki automatyce nie wymaga to jednak codziennego sterowania. Lampy mogą włączać się po zachodzie słońca, o określonej godzinie lub w reakcji na wykryty ruch, oświetlając budynek i teren wokół niego po zmroku, zwiększając tym samym komfort korzystania z posesji.
Automatyczne sterowanie pozwala również tworzyć sceny świetlne dopasowane do różnych sytuacji. Inaczej może wyglądać codzienne oświetlenie posesji, a inaczej iluminacja przygotowana na święta czy wieczór spędzony na tarasie. Światło staje się wówczas nie tylko praktycznym elementem wyposażenia, ale również sposobem na budowanie nastroju i nadawanie budynkowi innego charakteru.
Dom dopasowany do rytmu dnia
Odbiór architektury budynku kształtują nie tylko światło, ale także rolety, żaluzje i markizy. Ich automatyczne działanie zmienia wygląd elewacji, a jednocześnie zwiększa komfort mieszkańców. W ciągu dnia osłony mogą ograniczać nagrzewanie pomieszczeń podczas intensywnego nasłonecznienia, a wieczorem osłaniać wnętrza i nadawać budynkowi bardziej kameralny charakter. W przypadku żaluzji możliwa jest również regulacja kąta nachylenia lameli, co pozwala precyzyjnie kontrolować ilość światła wpadającego do wnętrza.
Elewacja staje się dzięki temu dynamiczna – zmienia swój wygląd wraz z porą dnia i stopniem nasłonecznienia. Wszystko odbywa się automatycznie, zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami i rutynami, bez konieczności codziennego opuszczania rolet czy regulowania żaluzji.
Scenariusze na każdą okazję
Nowoczesna automatyka pozwala tworzyć scenariusze łączące wiele urządzeń w jedną spójną całość. Jednym poleceniem można uruchomić scenę „Wieczór", która zamknie rolety, włączy nastrojowe oświetlenie w salonie i na tarasie oraz wyłączy światło w pomieszczeniach, z których nikt już nie korzysta.
Takie możliwości sprawdzają się również podczas wyjątkowych okazji. W okresie świątecznym system może automatycznie uruchamiać dekoracyjne oświetlenie elewacji, lampek ogrodowych czy choinki o wybranej godzinie, a następnie wyłączać je późnym wieczorem. Dzięki temu dom zyskuje wyjątkową oprawę bez konieczności codziennego pamiętania o włączaniu i wyłączaniu wszystkich dekoracji. Podobne scenariusze można przygotować na rodzinne przyjęcia, letnie spotkania w ogrodzie czy inne wydarzenia, podczas których odpowiednio dobrane światło buduje atmosferę.
Technologia, której niemal nie widać
Dobrze zaprojektowana automatyka pozostaje praktycznie niewidoczna. Nowoczesne systemy umożliwiają dyskretne rozmieszczenie czujek i sterowników lub dopasowanie ich kolorystycznie do wnętrz i elewacji. Dzięki temu uwaga skupia się nie na urządzeniach, lecz na efekcie ich działania.
To podejście doskonale wpisuje się we współczesną architekturę, która stawia na prostotę i minimalizm. Technologia ma wspierać codzienne życie mieszkańców, nie dominując nad przestrzenią. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie musi pamiętać o wielu codziennych czynnościach – dom sam reaguje na zmieniające się warunki czy wcześniej zaprogramowane rutyny i harmonogramy.
Jeden system, wiele możliwości
Szerokie możliwość w zakresie automatyki oferują systemy BE WAVE firmy SATEL. Pozwalają one z poziomu jednej aplikacji zarządzać oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, bramami, markizami czy innymi elementami wyposażenia budynku. Harmonogramy, sceny i rutyny umożliwiają dostosowanie działania obiektu do codziennego rytmu życia mieszkańców dzięki automatyzacji rutynowych obowiązków domowych.
Warto pamiętać, że inteligentna automatyka wpływa nie tylko na estetykę i komfort użytkowania budynku. Odpowiednio zaprogramowane oświetlenie może wspierać ochronę posesji, a scenariusze automatyki współpracować z systemem alarmowym. O tym, jak pogodzić bezpieczeństwo z architekturą budynku i zaprojektować ochronę bez kompromisów dla estetyki, przeczytasz w artykule.