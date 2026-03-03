Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obowiązkowa wymiana wodomierzy

Do 1 stycznia 2027 r. w Polsce trzeba wymienić wodomierze i ciepłomierze na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych. Chodzi o to, by administrator mógł odczytać zużycie bez wchodzenia do domu i na tej podstawie wystawił rachunek. Skąd taki przepis?

Otóż to nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, uchwalona 20 kwietnia 2021 r., zmieniła zasady rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Określa ona, że urządzenia służące do indywidualnego rozliczania zużycia w lokalach, czyli:

ciepłomierze,

podzielniki kosztów ogrzewania

oraz wodomierze do ciepłej wody

muszą docelowo posiadać funkcję zdalnego odczytu.

Czy chodzi o wszystkie wodomierze? Przepisy wskazują jasno: Urządzenia zainstalowane przed 22 maja 2021 roku, które nie mają funkcji zdalnego odczytu, muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2027 roku. A jeśli w lokalu nie ma żadnych urządzeń pomiarowych, należy je zamontować w wersji ze zdalnym odczytem, ale pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe i opłacalne.

Czyli, uwaga, z obowiązku wymiany liczników zwolnione są budynki, w których koszt wymiany licznika ciepła i wody byłby nieopłacalny.

Przepisy dotyczące wymiany wodomierzy

Nowe regulacje uzupełnia rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r., które określa m.in. zasady oceny opłacalności, wybór metod rozliczeń oraz zakres informacji przekazywanych użytkownikom.

Tu pełny tekst nowelizacji z 20 kwietnia 2021 (kliknij)

Które liczniki do wody trzeba wymienić i do kiedy?

Liczniki zainstalowane przed 22 maja 2021 roku należy wymienić do 1 stycznia 2027, natomiast wszystkie nowe urządzenia montowane po tej dacie muszą od razu posiadać funkcję zdalnego odczytu.

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków wielolokalowych, jak i jednorodzinnych. Już teraz miasta, gminy i spółdzielnie uprzedzają mieszkańców, że do ich drzwi zapukają monterzy.

W praktyce zarządcy wspólnot czy spółdzielnie mogą rozłożyć proces wymiany w czasie, robić to etapami w poszczególnych klatkach czy pionach. Ważne jest to, aby całość prac została zakończona w wyznaczonym terminie.

To ważne też dlatego, że za niewykonanie tego obowiązku ustawa przewiduje karę - nawet 10 tys. zł.

Kto płaci za wymianę wodomierza?

Za wymianę i legalizację głównego wodomierza w domu jednorodzinnym płaci dostawca wody - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - jest on jego własnością.

W przypadku wodomierzy dodatkowych, czyli podliczników koszt ponosi właściciel nieruchomości.

Za legalizację wodomierza w mieszkaniu np. w bloku odpowiada właściciel lokalu lub zarządca budynku. Koszt ten wspólnota często pokrywa z funduszu remontowego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podliczników ogrodowych - tu to właściciel pokrywa pełny koszt zakupu i legalizacji co 5 lat.