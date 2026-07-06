Ile kosztuje bojler elektryczny?

Bojler elektryczny to urządzenie służące do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej. Jest montowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mieszkaniach czy domkach letniskowych, wszędzie tam, gdzie nie ma centralnego systemu przygotowania ciepłej wody lub potrzebne jest jego uzupełnienie. Dzięki zbiornikowi o określonej pojemności bojler gromadzi podgrzaną wodę, która jest dostępna od razu po odkręceniu kranu lub uruchomieniu prysznica.

Urządzenie działa w prosty sposób - woda znajdująca się w zbiorniku jest podgrzewana przez grzałkę elektryczną do ustawionej temperatury, a następnie utrzymywana na odpowiednim poziomie dzięki warstwie izolacji termicznej. Użytkownik może regulować temperaturę wody, a w nowoczesnych modelach także programować godziny pracy czy sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.

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Na rynku dostępne są bojlery o różnych pojemnościach - od niewielkich modeli przeznaczonych do jednej umywalki, po duże zbiorniki zapewniające ciepłą wodę dla kilkuosobowej rodziny. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy przede wszystkim od liczby domowników, sposobu korzystania z ciepłej wody oraz miejsca montażu. Im większa pojemność zbiornika i bardziej zaawansowane wyposażenie, tym wyższa jest zwykle cena urządzenia. W dalszej części artykułu sprawdzamy, ile kosztują najpopularniejsze bojlery elektryczne w 2026 roku oraz od czego zależą różnice w cenach.

Ile kosztuje bojler 50 litrów?

Bojler o pojemności 50 litrów jest najczęściej wybierany przez jedną lub dwie osoby. Taki zbiornik pozwala na komfortowe korzystanie z ciepłej wody do codziennych potrzeb, choć przy dłuższych kąpielach może okazać się niewystarczający.

Za najprostsze modele zapłacimy około 600–700 zł.

Urządzenia znanych marek kosztują zwykle 750–1200 zł, a wersje wyposażone w elektroniczne sterowanie lub funkcję Wi-Fi mogą przekraczać 1400 zł.

Ile kosztuje bojler 80 litrów?

To obecnie jeden z najczęściej kupowanych wariantów. Zbiornik o pojemności 80 litrów sprawdzi się w gospodarstwie liczącym dwie lub trzy osoby.

Najtańsze modele kosztują około 850 zł, natomiast za urządzenia z wyższej półki trzeba zapłacić 1500–1900 zł.

Ile kosztuje bojler 100 litrów?

Większe bojlery wybierają przede wszystkim rodziny oraz właściciele domów jednorodzinnych.

Ceny podstawowych modeli zaczynają się od około 900–1000 zł, natomiast urządzenia renomowanych producentów kosztują 1600–2200 zł. Hybrydowe bojlery wykorzystujące pompę ciepła osiągają ceny rzędu 3000 zł i więcej.

Od czego zależy cena bojlera?

Największy wpływ na cenę ma pojemność zbiornika. Im większy bojler, tym więcej materiału wykorzystano do jego produkcji, a także lepsza musi być izolacja cieplna.

Na koszt zakupu wpływają również:

producent,

jakość emalii lub stali nierdzewnej,

rodzaj grzałki (mokra lub sucha),

grubość izolacji,

elektroniczny sterownik,

możliwość programowania pracy,

moduł Wi-Fi,

klasa energetyczna.

Najdroższe modele oferują możliwość sterowania z poziomu aplikacji oraz automatycznie dostosowują temperaturę wody do zwyczajów domowników.

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Ile kosztuje montaż bojlera?

Sam zakup urządzenia to nie jedyny wydatek.

Za montaż bojlera elektrycznego instalatorzy pobierają zwykle od 300 do 700 zł. Jeżeli konieczne jest przerobienie instalacji wodnej lub elektrycznej, koszt może wzrosnąć nawet do 1000–1500 zł.

Dodatkowo trzeba doliczyć zawory bezpieczeństwa, przewody przyłączeniowe, uchwyty oraz inne materiały montażowe, których koszt wynosi najczęściej 100–300 zł.

Oznacza to, że zakup i montaż popularnego bojlera 80-litrowego zamyka się zazwyczaj kwotą około 1500–2500 zł.

Ile kosztuje eksploatacja bojlera?

To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Wysokość rachunków zależy przede wszystkim od liczby domowników, temperatury ustawionej na urządzeniu oraz taryfy energetycznej.

Przeciętna czteroosobowa rodzina zużywa na podgrzewanie ciepłej wody bojlerem elektrycznym około 2000–3500 kWh energii rocznie. Przy cenie energii wynoszącej około 1,10 zł za 1 kWh oznacza to wydatek rzędu 2200–3850 zł rocznie.

Koszty można ograniczyć poprzez ustawienie temperatury na poziomie około 55°C, korzystanie z taryfy dwustrefowej oraz wybór urządzenia z dobrą izolacją cieplną.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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