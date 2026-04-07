Nielegalne przyłącze – jak to możliwe?

Nielegalne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej można zrozumieć ponieważ właściciele nieruchomości nie potrzebują do tego specjalistycznych urządzeń, a jedynie wkopany odcinek rury, którą odprowadzają z posesji np. wody opadowe z posesji lub ścieki z szamba.

Łatwo jest to wykryć, np. poprzez zadymianie. Zakłady wodociągowe wpuszczają do sieci rodzaj nieszkodliwej mgły i sprawdzają, na których posesjach opary wydobywają się np. przez szambo lub odprowadzenie rynien, odwodnień liniowych, co oznacza nielegalne podpięcie do instalacji

W przypadku wodociągów sprawa jest bardziej skomplikowana. Tutaj potrzeba o wiele większej ingerencji w system. Często są to zaszłości sprzed lat, kiedy nie było liczników i ewidencji, np. przyłącze jest doprowadzone do jednej posesji i zaewidencjonowane, a następnie nielegalnie wewnętrznie rozbudowane na sąsiednie. Czasami przy rozbudowie sieci właściciele „załatwiają” sobie podłączenie „na lewo”, deklarując jednocześnie np. korzystanie ze studni. Pomysłowość nie zna granic.

O nielegalnych podłączeniach świadczą wielkości poboru i zrzutu ścieków, które wykazują, że musi być więcej punktów niż znajduje się w ewidencji.

Nielegalne przyłącze to 10 000 zł kary

Gminy podchodzą do sprawy bardzo rygorystycznie i w przypadku wykrycia nielegalnych przyłączy wymierzają dotkliwe kary. Jak się jednak okazuje, nie odstrasza to wciąż inwestorów przed podłączaniem się do sieci bez wymaganych umów.

Zgodnie z art. 28 ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”. Nielegalne odprowadzanie ścieków i wody do urządzeń kanalizacyjnych zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 zł. Dodatkowo „W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, (pobór wody i odprowadzanie ścieków) sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Aby zachęcić właścicieli do samodzielnego zgłoszenia samowoli, w gminach prowadzone są akcje, w których władze określają terminy zgłoszenia, w których za brak zalegalizowania nie będą naliczane kary.

Legalizacja nielegalnych przyłączy wodno-kanalizcyjnych

Akcję legalizacji przyłączy prowadzą przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne odpowiedzialne za sieć w gminie. Przeważnie po ogłoszeniu określają termin, do którego mogą się zgłaszać właściciele nieruchomości z przyłączami "załatwionymi" niezgodnie z przepisami. Po tym okresie ruszają zazwyczaj na terenie obsługiwanym przez daną sieć wzmożone kontrole.

Jak złożyć wniosek i oświadczenie o korzystaniu bez umów?

Najlepiej jest to zrobić osobiście w punktach obsługi klienta spółek wodno-kanalizacyjnych lub miejskich obsługujących sieci. Trzeba mieć wypełniony wniosek o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz dodatkowo oświadczenie (zgłoszenia) o bezumownym korzystaniu z usług. Wzory wniosków można znaleźć na stronach internetowych spółek. Wniosek i oświadczenie można przesłać mailowo na podany adres - oczywiście decyduje data stempla pocztowego (aby mieć potwierdzenie nadania, trzeba wysłać listem poleconym).

Murowane starcie Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE

