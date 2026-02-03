Spis treści
- Światłowód - ile to kosztuje? Cenniki 2026
- Światłowód 2 lub 8 GB/s - komu się przyda?
- WiFi - co zrobić, jeżeli internet nie dociera do wszystkich pomieszczeń w domu?
- Jaki internet wybrać, gdy nie ma światłowodu?
- Internet mobilny - kiedy sprawdzi się lepiej? Jaki pakiet wybrać?
- Internet radiowy. Ile kosztuje i jakie ma ograniczenia?
- Jaki internet do domu wybrać?
Męczy cię zbyt powolny internet? A może po latach u tego samego dostawcy podejrzewasz, że płacisz za dużo? Podpowiadamy, jaki internet wybrać i ile powinno to kosztować.
Najlepszym rozwiązaniem jest obecnie internet światłowodowy. Pamiętaj, że światłowód nie jest dostępny wszędzie - wymaga odpowiednich łącz w twojej okolicy. Jeżeli ich nie ma, w tym wypadku masz do wyboru alternatywy: internet radiowy (stacjonarny) i internet mobilny. Omówimy każdą z nich.
Światłowód - ile to kosztuje? Cenniki 2026
Sprawdźmy według cenników największych dostawców. Potencjalne koszty dodatkowe: router, usługa instalacji, wzrost abonamentu po upłynięciu czasu umowy. Często spotykane promocje: pierwsze 1-6 miesięcy bez opłat, upusty za zgody marketingowe i e-faktury, router i instalacja gratis. W ofertach dostawców znajdują się zróżnicowane opcje prędkości do 150, 300, 600 MB/s, 1, 2 GB/s itd.
T-Mobile
|Prędkość na sekundę
|Cena za miesiąc
|300 MB/s
|30 zł
|900 MB/s
|50 zł
Orange
|600 MB/s
|75 zł
|2 GB/s
|95 zł
|8 GB/s
|160 zł
Vectra
|300 MB/s
|59,99 zł
|600 MB/s
|74,99 zł
|1 GB/s
|89,99z zł (+ TV)
Netia
|150 MB/s
|40 zł
|600 MB/s
|55 zł
|2 GB/s
|80 zł
Play
|600 MB/s
|65 zł
|1 GB/s
|85 zł
|8 GB/s
|125 zł
Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają rabatów towarzyszących.
Światłowód 2 lub 8 GB/s - komu się przyda?
To, że operatorzy oferują superszybkie łącze światłowodowe, nie oznacza jeszcze, że wszyscy go potrzebujemy. Kiedy zatem się sprawdzi? Przyda się, jeżeli masz w domu telewizor smart TV i korzystasz z popularnych platform streamingowych (choć zanim zdecydujesz się na szybszy internet, sprawdź, czy na płynność obrazu nie pomoże podłączenie telewizora do internetu "po kablu").
Szybki światłowód docenią również gracze - zwłaszcza w przypadku gier online i w chmurze. Innymi słowy - im więcej usług w twoim domu bazuje na łączu internetowym, tym szybszy i bardziej stabilny internet się przyda. A ten światłowodowy należy do najstabilniejszych, niezależnych od czynników pogodowych - tę cechę docenią z pewnością osoby pracujące zdalnie.
Do przeglądania internetu, zakupów i opłacania rachunków wystarczy mniejsza prędkość połączenia.
WiFi - co zrobić, jeżeli internet nie dociera do wszystkich pomieszczeń w domu?
Brak zasięgu WiFi w całym domu nie oznacza, że trzeba kupić "mocniejszy" internet. Sygnał nie przechodzi po prostu przez grubsze ściany - w tym przypadku sprawdzi się najzwyklejszy... wzmacniacz sygnału. To koszt 100-200 złotych; można go kupić od ręki w każdym większym sklepie ze sprzętem RTV/AGD.
Jaki internet wybrać, gdy nie ma światłowodu?
Najlepsze alternatywy dla światłowodu to internet radiowy czyli stacjonarny (podobnie jak światłowód) i internet mobilny. Różnią się głównie tym, że internet stacjonarny (radiowy, kablowy itd.) nie ma limitu wykorzystanych danych, tzn. można można korzystać, pobierać i streamować do woli; ogranicza go jedynie wykupiona prędkość.
Internet mobilny działa jak ten, który masz w telefonie - pakiet określa, ile GB danych masz do dyspozycji. Internet ten jest szybki, a pobieranie sprawne. Po wykorzystaniu danych z pakietu internet znacznie zwalnia lub zostaje naliczona dodatkowa opłata. Możesz z niego korzystać tam, gdzie łapiesz zasięg sieci komórkowej dostawcy.
Może się wydawać, że internet mobilny ma więcej ograniczeń, ale co istotne, można zabrać go ze sobą poza dom wraz z przenośnym routerem. Jego prędkość może jednak spadać wraz z przemieszczaniem się użytkownika, w zależności od dostępnej technologii (3G, LTE, 5G itd.), może też maleć w trakcie wichur i śnieżyc. Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości lub wynajmujesz mieszkanie, internet mobilny może się okazać najszybszym i najprostszym rozwiązaniem. U największych dostawców internetu znajdziesz pakiety bez limitów.
Internet mobilny - kiedy sprawdzi się lepiej? Jaki pakiet wybrać?
Wielkość pakietu internetu mobilnego 5G trzeba dostosować do potrzeb i liczby użytkowników. Im więcej osób i im więcej pobierania, streamowania, oglądania - tym większy pakiet będzie potrzebny. Jednej osobie, która online robi tylko zakupy, czyta wiadomości i opłaca rachunki, w zupełności wystarczy pakiet 50 GB. Jeżeli stale korzystasz z platform streamingowych do oglądania filmów i seriali, przyda się większy pakiet. Przy większej rodzinie, zwłaszcza takiej, w której są młodsi lub starsi gracze, najlepiej sprawdzi się pakiet bez limitu.
Najczęściej spotykane promocje: ulga za zgody marketingowe, za e-faktury; router gratis, nocny transfer danych za darmo. Opłaty: po wykorzystaniu pakietu, po zakończeniu umowy; opłata za router.
T-Mobile
|Pakiet danych
|Cena za miesiąc
|Bez limitu
|80 zł
Orange
|500 GB
|85 zł (+ TV)
Vectra
|100 GB
|40 zł
|500 GB
|70 zł
|Bez limitu
|110 zł
Netia
|50 GB
|50 zł
|600 GB
|90 zł
|Bez limitu
|120 zł
Play
|150 GB
|30 zł
|500 GB
|80 zł
|Bez limitu
|90 zł
Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają rabatów towarzyszących.
Internet radiowy. Ile kosztuje i jakie ma ograniczenia?
Jeżeli mieszkasz w mniejszym mieście lub na wsi, niewykluczone, że najkorzystniejszą ofertę przedstawi ci lokalny dostawca internetu radiowego posiadający własne nadajniki w okolicy. Internet radiowy może być mniej stabilny, przez co nie będzie się zbyt dobrze sprawdzać w płynnym streamowaniu, wideorozmowach, szybkim pobieraniu. Do zwykłego korzystania sprawdzi się jednak idealnie. W tym przypadku ceny mogą się różnić w zależności od regionu. Najczęściej występujące opłaty dodatkowe naliczane są za instalację. Jakie ceny proponują duże firmy?
Toya (FiberLink)
|Prędkość na sekundę
|Cena za miesiąc
|10 Mb/s
|49 zł
|20 Mb/s
|59 zł
|30 Mb/s
|69 zł
Oxylion
|10 Mb/s
|59,90 zł
|30 Mb/s
|89,90 zł
Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają promocji towarzyszących.
Jaki internet do domu wybrać?
Podsumowując, przy wyborze internetu i pakietu do domu najlepiej zacząć od ustalenia potrzeb i przyzwyczajeń domowników. Im więcej sprzętów polega na dostępie do internetu, tym większy pakiet, i tym szybszy internet się przyda. Jeżeli w twojej okolicy dostępny jest światłowód, będzie to najlepsze rozwiązanie, chyba że większość roku spędzasz w podróży. W przypadku internetu radiowego, szybszy internet to po prostu sprawniej ładujące się strony internetowe. Niecierpliwym polecamy opcję najszybszą.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
