Męczy cię zbyt powolny internet? A może po latach u tego samego dostawcy podejrzewasz, że płacisz za dużo? Podpowiadamy, jaki internet wybrać i ile powinno to kosztować.

Najlepszym rozwiązaniem jest obecnie internet światłowodowy. Pamiętaj, że światłowód nie jest dostępny wszędzie - wymaga odpowiednich łącz w twojej okolicy. Jeżeli ich nie ma, w tym wypadku masz do wyboru alternatywy: internet radiowy (stacjonarny) i internet mobilny. Omówimy każdą z nich.

Światłowód - ile to kosztuje? Cenniki 2026

Sprawdźmy według cenników największych dostawców. Potencjalne koszty dodatkowe: router, usługa instalacji, wzrost abonamentu po upłynięciu czasu umowy. Często spotykane promocje: pierwsze 1-6 miesięcy bez opłat, upusty za zgody marketingowe i e-faktury, router i instalacja gratis. W ofertach dostawców znajdują się zróżnicowane opcje prędkości do 150, 300, 600 MB/s, 1, 2 GB/s itd.

T-Mobile

Prędkość na sekundę Cena za miesiąc 300 MB/s 30 zł 900 MB/s 50 zł

Orange

600 MB/s 75 zł 2 GB/s 95 zł 8 GB/s 160 zł

Vectra

300 MB/s 59,99 zł 600 MB/s 74,99 zł 1 GB/s 89,99z zł (+ TV)

Netia

150 MB/s 40 zł 600 MB/s 55 zł 2 GB/s 80 zł

Play

600 MB/s 65 zł 1 GB/s 85 zł 8 GB/s 125 zł

Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają rabatów towarzyszących.

Światłowód 2 lub 8 GB/s - komu się przyda?

To, że operatorzy oferują superszybkie łącze światłowodowe, nie oznacza jeszcze, że wszyscy go potrzebujemy. Kiedy zatem się sprawdzi? Przyda się, jeżeli masz w domu telewizor smart TV i korzystasz z popularnych platform streamingowych (choć zanim zdecydujesz się na szybszy internet, sprawdź, czy na płynność obrazu nie pomoże podłączenie telewizora do internetu "po kablu").

Szybki światłowód docenią również gracze - zwłaszcza w przypadku gier online i w chmurze. Innymi słowy - im więcej usług w twoim domu bazuje na łączu internetowym, tym szybszy i bardziej stabilny internet się przyda. A ten światłowodowy należy do najstabilniejszych, niezależnych od czynników pogodowych - tę cechę docenią z pewnością osoby pracujące zdalnie.

Do przeglądania internetu, zakupów i opłacania rachunków wystarczy mniejsza prędkość połączenia.

WiFi - co zrobić, jeżeli internet nie dociera do wszystkich pomieszczeń w domu?

Brak zasięgu WiFi w całym domu nie oznacza, że trzeba kupić "mocniejszy" internet. Sygnał nie przechodzi po prostu przez grubsze ściany - w tym przypadku sprawdzi się najzwyklejszy... wzmacniacz sygnału. To koszt 100-200 złotych; można go kupić od ręki w każdym większym sklepie ze sprzętem RTV/AGD.

Jaki internet wybrać, gdy nie ma światłowodu?

Najlepsze alternatywy dla światłowodu to internet radiowy czyli stacjonarny (podobnie jak światłowód) i internet mobilny. Różnią się głównie tym, że internet stacjonarny (radiowy, kablowy itd.) nie ma limitu wykorzystanych danych, tzn. można można korzystać, pobierać i streamować do woli; ogranicza go jedynie wykupiona prędkość.

Internet mobilny działa jak ten, który masz w telefonie - pakiet określa, ile GB danych masz do dyspozycji. Internet ten jest szybki, a pobieranie sprawne. Po wykorzystaniu danych z pakietu internet znacznie zwalnia lub zostaje naliczona dodatkowa opłata. Możesz z niego korzystać tam, gdzie łapiesz zasięg sieci komórkowej dostawcy.

Może się wydawać, że internet mobilny ma więcej ograniczeń, ale co istotne, można zabrać go ze sobą poza dom wraz z przenośnym routerem. Jego prędkość może jednak spadać wraz z przemieszczaniem się użytkownika, w zależności od dostępnej technologii (3G, LTE, 5G itd.), może też maleć w trakcie wichur i śnieżyc. Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości lub wynajmujesz mieszkanie, internet mobilny może się okazać najszybszym i najprostszym rozwiązaniem. U największych dostawców internetu znajdziesz pakiety bez limitów.

Internet mobilny - kiedy sprawdzi się lepiej? Jaki pakiet wybrać?

Wielkość pakietu internetu mobilnego 5G trzeba dostosować do potrzeb i liczby użytkowników. Im więcej osób i im więcej pobierania, streamowania, oglądania - tym większy pakiet będzie potrzebny. Jednej osobie, która online robi tylko zakupy, czyta wiadomości i opłaca rachunki, w zupełności wystarczy pakiet 50 GB. Jeżeli stale korzystasz z platform streamingowych do oglądania filmów i seriali, przyda się większy pakiet. Przy większej rodzinie, zwłaszcza takiej, w której są młodsi lub starsi gracze, najlepiej sprawdzi się pakiet bez limitu.

Najczęściej spotykane promocje: ulga za zgody marketingowe, za e-faktury; router gratis, nocny transfer danych za darmo. Opłaty: po wykorzystaniu pakietu, po zakończeniu umowy; opłata za router.

T-Mobile

Pakiet danych Cena za miesiąc Bez limitu 80 zł

Orange

500 GB 85 zł (+ TV)

Vectra

100 GB 40 zł 500 GB 70 zł Bez limitu 110 zł

Netia

50 GB 50 zł 600 GB 90 zł Bez limitu 120 zł

Play

150 GB 30 zł 500 GB 80 zł Bez limitu 90 zł

Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają rabatów towarzyszących.

Internet radiowy. Ile kosztuje i jakie ma ograniczenia?

Jeżeli mieszkasz w mniejszym mieście lub na wsi, niewykluczone, że najkorzystniejszą ofertę przedstawi ci lokalny dostawca internetu radiowego posiadający własne nadajniki w okolicy. Internet radiowy może być mniej stabilny, przez co nie będzie się zbyt dobrze sprawdzać w płynnym streamowaniu, wideorozmowach, szybkim pobieraniu. Do zwykłego korzystania sprawdzi się jednak idealnie. W tym przypadku ceny mogą się różnić w zależności od regionu. Najczęściej występujące opłaty dodatkowe naliczane są za instalację. Jakie ceny proponują duże firmy?

Toya (FiberLink)

Prędkość na sekundę Cena za miesiąc 10 Mb/s 49 zł 20 Mb/s 59 zł 30 Mb/s 69 zł

Oxylion

10 Mb/s 59,90 zł 30 Mb/s 89,90 zł

Podane ceny są aktualne za luty 2026, dotyczą umów na 24 miesiące i nie uwzględniają promocji towarzyszących.

Jaki internet do domu wybrać?

Podsumowując, przy wyborze internetu i pakietu do domu najlepiej zacząć od ustalenia potrzeb i przyzwyczajeń domowników. Im więcej sprzętów polega na dostępie do internetu, tym większy pakiet, i tym szybszy internet się przyda. Jeżeli w twojej okolicy dostępny jest światłowód, będzie to najlepsze rozwiązanie, chyba że większość roku spędzasz w podróży. W przypadku internetu radiowego, szybszy internet to po prostu sprawniej ładujące się strony internetowe. Niecierpliwym polecamy opcję najszybszą.

