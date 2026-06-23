Wylewanie betonu w skrajnych temperaturach. Czy można układać beton w upały?

Optymalną temperaturą do prowadzenia prac budowlanych jest tak zwana temperatura pokojowa, czyli 15-25oC. Jednak zakres temperatur w ciągu roku ma znacznie większą amplitudę. Prace budowlane trwają wiele miesięcy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka dokładnie będzie pogoda, gdy przyjdzie czas układania betonu.

Co się dzieje w świeżym betonie?

Beton, żeby spełnić swoje zadanie, musi związać, osiągnąć zaplanowaną wytrzymałość i wyschnąć. Podczas wiązania betonu wydziela się dużo ciepła. Samo przygotowanie mieszanki i jej ułożenie to nie wszystko. Wymaga on jeszcze odpowiedniej pielęgnacji oraz – w razie potrzeby – zabezpieczenia. To, co jest konieczne podczas układania betonu, zależy między innymi od temperatury otoczenia.

Do jakiej temperatury ujemnej można wylewać beton?

Mieszankę betonową można bezpiecznie układać, gdy temperatura jest nie niższa niż +5oC. W takich warunkach beton będzie właściwie wiązał i będzie w nim w odpowiednim tempie następował przyrost wytrzymałości.

Jak układać beton w temperaturze do -5 lub -10oC?

Do mieszanki można dodać dodatki chemiczne przeciwmrozowe. Należy pamiętać, żeby było w niej także mniej wody. Po ułożeniu beton trzeba jak najszybciej zagęścić, a następnie przykryć folią, która zatrzyma ciepło wydzielające się podczas wiązania. Następnie warto zabezpieczyć go przed mrozem płytami styropianu lub matami słomianymi. Jeśli betonujemy fundamenty, nie powinno się tego robić na zamarzniętym gruncie. Dlatego teren na nie przeznaczony oraz bezpośrednie sąsiedztwo należy osłonić matami. Ponieważ w niskich temperaturach beton wolniej wiąże, rozszalowanie na przykład stropu powinno być wykonane znacznie później niż standardowo, nawet po 2-3 miesiącach.

Czy w upał można układać beton? Do jakiej temperatury?

Maksymalna temperatura mieszanki betonowej nie jest określona w normie PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. W ogólnych specyfikacjach technicznych opracowanych w branży wymienia się +35oC. W Polsce bywają już wyższe upały, z tym że jeśli układanie betonu zacznie się wcześnie rano lub późnym wieczorem, temperatura będzie nieco niższa. W takich warunkach można układać beton latem.

Jak układać beton latem?

Jeśli prognoza zapowiada bardzo wysokie temperatury do przygotowania mieszanki betonowej można zastosować cement niższej klasy popiołowy albo żużlowy CEM II, CEM III i niższych. Dzięki temu proces wiązania będzie opóźniony, a oddawania ciepła wydłużony. Niezwykle istotna jest odpowiednia pielęgnacja betonu, żeby zbyt szybko nie związał i nie odparowała z niego woda. Dlatego elementy betonowe należy często polewać wodą, tak żeby jego powierzchnia była stale wilgotna. Można go też przykryć jasną folią,

Czy deszcz może zaszkodzić betonowi?

Drobna mżawka jest wskazana przy układaniu betonu. Ale gwałtowna ulewa może lekko osłabić świeżo wylaną mieszankę, ponieważ zostanie ona rozcieńczona wodą deszczową. Kilka centymetrów (3-5) wierzchniej warstwy betonu będzie miało mniejszą wytrzymałość na ściskanie niż zaplanowana.

Jaka pogoda do wylewania betonu?

Optymalna jest pogoda, gdy nie jest za gorąco, a dodatkowo jest duża wilgotność powietrza, jest na przykład mgliście lub padają mżawki. Budowę domu warto zaplanować tak, żeby betonowanie elementów konstrukcyjnych wypadło wiosną lub na jesieni.

Kiedy nie lać betonu?

Elementów betonowych nie powinno się wykonywać, gdy temperatura jest poniżej -5–-10oC lub powyżej +35oC. Unikanie ekstremalnych temperatur dotyczy zwłaszcza elementów betonowych o małym przekroju. Mogą to być na przykład cienka warstwa nadbetonu na stropie gęstożebrowym, beton podkładowy o niskiej klasie wytrzymałości, wąskie nadproże. Przy tak małej objętości betonu procesy chemiczne nie będą przebiegać prawidłowo i element może popękać albo mieć powierzchnię, która się będzie kruszyć.

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