Siatka na balkonie w mieszkaniu, w którym są koty i inne małe zwierzęta, szczególnie na kolejnych kondygnacjach zapewnia wygodę i komfort psychiczny ich właścicielom. Dobrze dobrana siatka – zarówno pod kątem materiału, jak i sposobu montażu – zapewni zwierzęciu swobodny dostęp do świeżego powietrza bez ryzyka wypadnięcia.

Siatka na balkon – potrzeba czy konieczność

Koty są z natury ciekawskie i zwinne, ale nie zawsze świadome zagrożeń. Wypadnięcie z balkonu lub okna może skończyć się tragicznie – nawet z niższych pięter. Siatka balkonowa chroni zwierzę przed:

upadkiem z wysokości,

ucieczką na dach lub do sąsiada,

zaklinowaniem się między elementami balustrady.

Dodatkowo siatka będzie pełnić funkcję zapobiegającą przesiadywaniu ptaków, zwłaszcza gołębi, co jest istotne z punktu widzenia higieny i czystości balkonu.

Siatka zabezpieczy również małe rasy psów, które mogą w trakcie zabawy prześlizgnąć się pomiędzy elementami balkonu. Są także zabezpieczeniem dla dzieci, ale tutaj skuteczność ochrony nie jest wystarczająca przy wszystkich rodzajach siatek i sposobach mocowania.

Jakie siatki są dostępne na rynku?

Najpopularniejsze są siatki z tworzywa sztucznego – polietylenowe lub polipropylenowe. Mają wiele zalet:

są odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,

są mocne i trwałe

nie sztywnieją ani nie kruszeją pod wpływem słońca,

nie ranią łapek kota,

występują w różnych kolorach i oczkach.

Standardowe oczka siatek z tworzyw sztucznych to 2×2 cm, 3×3 cm, 4×4 cm, 5x5 cm – najbezpieczniejsze są siatki z oczkami do 4×4 cm. Te o mniejszych oczkach (2×2 cm) nadają się dla małych kotów. Grubość siatki powinna wynosić co najmniej 1,5–2 mm, by była odporna na przegryzienie i rozciąganie. Dostępne są siatki z tworzywa wzmocnione cienkim drutem ze stali nierdzewnej.

Dostępne są również siatki metalowe – zwykle ocynkowane lub nierdzewne. Ich zalety:

największa wytrzymałość na warunki zewnętrzne,

niepalność i odporność mechaniczna,

Ich wadą jest większy koszt i trudniejszy montaż związany z większym ciężarem, zwykle wymagający wiercenia i dodatkowych narzędzi.

Kolorystyka siatek – czy ma znaczenie?

Kolor siatki ma wpływ zarówno na jej widoczność z zewnątrz, jak i na odbiór przez kota.

Przezroczyste i piaskowe siatki – są mało widoczne i dobrze komponują się z elewacją, nie rzucają się w oczy.

Czarne siatki – bardziej widoczne, ale często lepiej maskują się na tle cieni i roślin.

Srebrne/metalowe – widoczne, ale dają wrażenie solidności.

Wybierając kolor, warto wziąć pod uwagę wygląd budynku, elewacji oraz własne preferencje estetyczne.

Jak dopasować siatkę do potrzeb?

Wybór siatki powinien uwzględniać kilka kryteriów:

wielkość i waga kota (lub psa) – im większy, tym mocniejsza siatka.

lokalizacja balkonu – balkony narażone na silny wiatr wymagają trwalszych materiałów i lepszego naciągu.

ekspozycja słoneczna – siatki bardziej odporne na promieniowanie UV są konieczne przy balkonach południowych i zachodnich.

dostępność montażu – do niektórych balkonów dostęp jest ograniczony, co wpływa na wybór metody instalacji.

Montaż siatki – inwazyjny czy bezinwazyjny?

Montaż inwazyjny polega na wierceniu w elewacji, suficie i balustradach. W otworach montuje się kotwy oczkowe, przez które przeciąga się linkę stalową lub nylonową, tworząc ramę. Na niej rozciąga się siatkę, mocując ją opaskami zaciskowymi lub metalowymi klipsami. Zalety i wady:

bardzo trwały i stabilny,

możliwy do wykonania na dużych balkonach.

konieczność wiercenia w elewacji,

wymagana zgoda wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej,

możliwe naruszenie gwarancji termomodernizacji budynku.

Powinno się uzyskać zgodę na jego montaż od zarządcy budynku (wspólnoty).

Montaż bezinwazyjny także jest skuteczny. W tym wariancie używa się klejonych zaczepów lub haków chemicznych. Na nich mocuje się linkę, a następnie naciąga siatkę. Najczęściej wykorzystuje się mocne kleje silikonowe odporne na warunki atmosferyczne. Zalety i wady:

brak wiercenia – bezpieczny dla elewacji,

łatwiejszy montaż i demontaż,

nieco mniejsza trwałość niż przy montażu inwazyjnym,

konieczność idealnie czystej i suchej powierzchni przy montażu.

Na ten typ zabezpieczenia z reguły nie wymagana jest zgoda zarządcy budynku (wspólnoty).

Warto pamiętać, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 10/08), elewacja budynku należy do wspólnoty mieszkaniowej. Każda ingerencja w nią – nawet na „własnym” balkonie – wymaga formalnej zgody. We wniosku do wspólnoty lepiej zaznaczyć, że siatka będzie pełnić funkcję zabezpieczenia przed gołębiami lub chronić dzieci.

Jak zamontować siatkę na balkon?

Odmierzona ilość siatki powinna w jednym kawałku pokrywać chronioną powierzchnię, aby unikać łączenia. Zawsze trzeba przyjąć naddatek na szerokościach i długościach – zbędne fragmenty odcina się bez problemu już po zamontowaniu. Siatkę rozpina się na całej przestrzeni z przodu balkonu, jeśli na dole balustrady przy posadzce są również szerokie szczeliny. Siatkę mocuje się do liny konstrukcyjnej za pomocą opasek i klipsów – do ich montażu są specjalne narzędzia, które pozwalają to zrobić szybko i precyzyjnie. Linka może być przepleciona przez pionowe elementy konstrukcji balkonu zarówno zabezpieczanego, jak i położonego wyżej. Jeśli nie można zamontować jej do elementów konstrukcyjnych trzeba zastosować kotwy oczkowe lub zaczepy w suficie, podłodze i ścianach. Linkę przeplata się przez nie tworząc ramę, na której rozpinana jest siatka. Czasami używa się dodatkowych elementów mocujących siatkę z pionowych prętów z metalu lub tworzywa. Konstrukcja z linki składa się zazwyczaj z dwóch, trzech lub więcej odcinków połączonych śrubami rzymskimi, które umożliwiają łatwe naciągnięcie – linka, żeby spełniała swoje zadanie musi być naprężona.

Montaż bezinwazyjny

Na początku należy oczyść powierzchnię w miejscach montażu zamocowań (zaczepów) siatki z kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaczepy należy rozmieścić co ok. 20 cm na elewacji wokół obwodu balkonu. Po związaniu kleju (zgodnie z instrukcją producenta) przez zaczepy przeciąga się linkę stalową, która posłuży do rozciągnięcia siatki.

Montaż inwazyjny

Przy montażu inwazyjnym do mocowania linek używane są kotwy z zaczepami oczkowymi o niewielkiej średnicy, ale jednak wymagające nawiercenia warstwy elewacji. W wywiercone co ok. 30 - 40 cm otwory osadza się je na kołki przez wkręcenie lub bezpośrednio przez wklejenie.

Montaż siatki balkonowej - skorzystaj z firmy

Zamontowanie siatki to praca na wysokości pomimo, że od strony balkonu wysokość nie jest duża, ale wymaga pracy na drabinie w dodatku przy krawędzi. Większość osób korzysta z usług firm specjalizujących się w montażu siatek balkonowych. Robią to szybko i solidnie. Montaż siatki na balkonie ok. 3 m2 kosztuje ok. 500 – 700 zł.

