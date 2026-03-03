Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najbardziej efektowne są balustrady całoszklane, czyli niepodzielone na pola słupkami. Szkło przejmuje w nich obciążenia związane z użytkowaniem balustrady.

i Autor: Wiśniowski/ Materiały prasowe Szkłem można wydzielić bezpieczną strefę tarasu i nadal cieszyć się pięknem rozległego krajobrazu, który zapewnia duże przeszklenie elewacyjne

Jakie szkło na balustradę?

Szkło nadaje się na balustrady zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Nie może to być jednak zwykłe szkło rozpadające się na ostre fragmenty. Polskie przepisy nie precyzują, jaki rodzaj szkła należy stosować na balustrady, określają tylko ogólnie, że powinny one być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia oraz tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. Wymagania te spełniają szkło hartowane oraz laminowane folią.

Tafla hartowanego szkła (ESG) ma podwyższoną wytrzymałość mechaniczną w stosunku do zwykłego szkła float. Aby osiągnąć lepsze parametry wytrzymałościowe, szkło ogrzewa się do temperatury ponad 600°C, a następnie schładza zimnym powietrzem. Po uderzeniu w nie rozbija się ono na małe, nieostre odłamki. Można też zrobić balustradę ze szkła o częściowo wzmocnionej odporności, „zahartowanego” w niższej temperaturze, tak zwanego TVG. Dobre będzie także szkło laminowane (oznaczone symbolem VSG). To takie, w którym dwie tafle są sklejone folią PVB (poliwinylobutylową). W razie uszkodzenia odłamki takiego szkła się nie rozsypują, tylko pozostają przyklejone do folii. Do laminowania można wykorzystywać zarówno szkło hartowane, jak i zwykłe.

Tam, gdzie szkło przenosi obciążenia, oraz w przypadku mocowania punktowego najczęściej na balustrady całoszklane stosuje się materiał o symbolu VSG/ESG 8.8.4, czyli dwie hartowane tafle o grubości 8 mm sklejone czterema warstwami folii (grubość takiego zestawu to 17,52 mm).

i Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Anna Paszkowska-Grudziąż, Rafał Grudziąż/81.WAW.PL, wnętrz: Hanna Bajer, Paweł Sokół/EXIT DESIGN W całoszklanej balustradzie na antresoli widoczne są jedynie punktowe mocowania, przytwierdzające tafle szkła do stropu

Miejsce mocowania balustrady szklanej

Balustrady szklane mocuje się albo od góry (do stropu lub do biegu schodów) albo z boku (do krawędzi stropu bądź policzka). Elementy, w których jest osadzone szkło, muszą być solidnie przytwierdzone do konstrukcji budynku, na przykład do żelbetowego stropu lub stalowej podkonstrukcji. W miejscach mocowania powstają duże naprężenia. Zwykłe balustrady muszą wytrzymać obciążenie do 150 kg/m. Tam, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże, powinny być jeszcze mocniejsze.

Jest wiele sposobów mocowania szkła. Można to zrobić punktowo – za pomocą łączników zaciskowych lub rotul (trzeba wtedy wiercić otwory w szkle), albo liniowo (jest ono przytrzymywane wzdłuż krawędzi). Możliwe, choć mniej powszechne, jest też klejenie szkła. Wiele firm zajmujących się wykonywaniem szklanych balustrad korzysta z rozwiązań systemowych, dopasowując je do projektu. Zazwyczaj elementy wchodzące w skład systemu można dopasowywać do siebie w dowolny sposób, tak jak klocki. Są też firmy, które produkują okucia i mocowania do szkła na potrzeby konkretnego projektu.

i Autor: Piotr Mastalerz, Projekt: Maciej Janeczek Okucia punktowe, którymi przytwierdza się szkło do konstrukcji mogą być niewidoczne, gdy osłoni się je maskownicą, na przykład z tego samego materiału, jakim wykańcza się schody

Mocowanie szkła w rotulach

W balustradach całoszklanych nie ma elementów konstrukcyjnych z innych materiałów, które przenosiłyby obciążenia. Dlatego stosowane w nich szkło musi być bardziej wytrzymałe. Jest ono przymocowane do stropu lub schodów za pośrednictwem łączników punktowych, liniowych lub stóp. Do mocowania punktowego używa się najczęściej gotowych okuć systemowych. Są one odlewane lub toczone. Te drugie mogą być zrobione na indywidualne zamówienie klienta, do konkretnego projektu.

Pod rotule punktowe nawierca się otwory w szkle. Otwory mogą być cylindryczne albo stożkowe. W zależności od tego stosuje się odpowiednie śruby. Między szkłem a nakrętką umieszcza się uszczelki. Rotule dopasowuje się do grubości szkła.

Ze względu na to, że tafla szkła musi być ustawiona w płaszczyźnie (grubego szkła nie można odgiąć), a podłoże trudno jest tak idealnie wyrównać, stosując mocowanie punktowe, najczęściej odstawia się szkło na odległość kilkunastu milimetrów od płaszczyzny, do której jest przytwierdzane, co umożliwia jego idealne wypoziomowanie.

ten sposób montażu chętnie wybiera się w przypadku balustrad zewnętrznych. Mocowanie szkła na stopach przytwierdzonych od góry do stropu lub płyty balkonowej powoduje, że tafla szkła jest nieco odstawiona od podłoża. Eliminuje się w ten sposób problem odwodnienia powierzchni ograniczonej balustradą.

i Autor: Andrzej Szandomirski, Projekt: MASS Gdy szklaną balustradę mocuje się do konstrukcji za pośrednictwem profili liniowych, wówczas jej widocznymi detalami są jedynie podziały na tafle szkła i poręcz

Mocowanie balustrady całoszklanej na szynie

Wybierając ten sposób mocowania balustrady (nazywany liniowym), tafle szkła umieszcza się w listwie (szynie) przytwierdzonej stabilnie do podłoża. Listwa może być mocowana do konstrukcji albo od góry, albo z boku (do policzka schodów). Najczęściej się ją przykręca. Można ją też z nią zespawać. Zupełnie niewidoczne mocowanie można uzyskać przez schowanie szyny w warstwach podłogowych. Ich wysokość musi być wtedy dobrana do wysokości listwy.

Wykonując balustrady całoszklane, trzeba zachować ostrożność. Podczas montowania dużych tafli szkła powstają naprężenia mogące doprowadzić do jego pęknięcia. Dlatego w listwach znajdują się elementy, które amortyzują pracę szkła i oddzielają je od metalowej szyny. Są to profile lub podkładki poliuretanowe, w które wsuwa się tafle. Aby unieruchomić szybę w listwie, szkło stabilizuje się klinami z tworzywa sztucznego. W widocznej od góry szczelinie powstałej między szkłem a krawędzią listwy umieszcza się gumowe uszczelki. Utrudniają one wnikanie tam zanieczyszczeń.

Ze względów estetycznych na widoczne listwy najczęściej zakłada się systemowe osłonki z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Boczne zakończenia listew również maskuje się zaślepkami.

Jeśli do mocowania zewnętrznej balustrady całoszklanej wybiera się system z profilem liniowym, trzeba zapewnić możliwość odprowadzenia wody opadowej.

