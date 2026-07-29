Jak wietrzyć mieszkanie podczas upałów?

Wietrzenie mieszkania podczas upałów wymaga zupełnie innego podejścia niż wiosną czy jesienią. Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30°C, wpuszczanie gorącego powietrza do środka nie przynosi ulgi. Wręcz przeciwnie - mieszkanie bardzo szybko się nagrzewa, a ściany, podłogi i meble zaczynają oddawać ciepło jeszcze długo po zachodzie słońca.

Najlepszym rozwiązaniem jest intensywne wietrzenie tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż we wnętrzu. W praktyce oznacza to przede wszystkim bardzo wczesny poranek oraz późny wieczór lub noc. W tych godzinach warto szeroko otworzyć okna i stworzyć przeciąg, który pozwoli wymienić nagrzane powietrze na chłodniejsze.

W ciągu dnia strategia powinna być zupełnie inna. Zamiast pozostawiać uchylone okna przez wiele godzin, lepiej ograniczyć dopływ gorącego powietrza z zewnątrz.

Polecamy: Czy można zostawić klimatyzację włączoną na całą noc? Wielu Polaków robi to podczas upałów

Czy trzeba zamykać okna podczas upałów?

W większości przypadków odpowiedź brzmi: tak. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w mieszkaniu, otwarte okna nie schładzają pomieszczeń. Do wnętrza napływa gorące powietrze, które stopniowo podnosi temperaturę ścian, podłóg i wyposażenia.

Najlepiej zamknąć okna w godzinach największego nasłonecznienia, czyli zwykle między godziną 9.00 a 20.00. Szczególnie ważne jest to w mieszkaniach z oknami skierowanymi na południe i zachód, gdzie promienie słoneczne operują najdłużej.

Zamknięcie okien warto połączyć z opuszczeniem rolet zewnętrznych, żaluzji lub zasłonięciem okien grubszymi zasłonami. Dzięki temu można ograniczyć nagrzewanie wnętrza nawet o kilka stopni.

Autor: Yaraslau Saulevich/ Getty Images

Dlaczego w domu jest duszno, mimo że okna są otwarte?

To zjawisko ma kilka przyczyn i nie zawsze wynika z braku przewiewu.

Najczęściej problemem jest temperatura powietrza na zewnątrz. Jeżeli wynosi 33–35°C, otwieranie okien powoduje jedynie wymianę gorącego powietrza na równie gorące. Organizm odbiera je jako ciężkie i duszne, szczególnie gdy wilgotność powietrza jest wysoka.

Drugim powodem jest nagrzanie elementów konstrukcyjnych budynku. Ściany, dach, strop czy betonowe balkony magazynują ciepło przez cały dzień, a następnie stopniowo oddają je do wnętrza. Nawet jeśli późnym popołudniem temperatura zaczyna spadać, mieszkanie może nadal pozostawać gorące.

Znaczenie ma również wilgotność powietrza. Po burzy lub intensywnych opadach temperatura może się obniżyć, ale wysoka wilgotność sprawia, że odczuwamy większy dyskomfort. W takich warunkach nawet otwarte okna nie zawsze przynoszą oczekiwaną ulgę.

Czytaj również: Rekuperacja w starym domu? Zobacz, ile oszczędzisz dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Największy błąd podczas upałów

Wiele osób pozostawia uchylone okna przez cały dzień, sądząc, że stały dopływ powietrza schłodzi mieszkanie.

To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Gorące powietrze nie chłodzi pomieszczeń - ono je nagrzewa. Im dłużej okna pozostają otwarte w najgorętszych godzinach dnia, tym więcej ciepła dostaje się do środka.

Jeszcze większym problemem jest jednoczesne odsłonięcie okien. Promienie słoneczne wpadające przez szyby działają jak w szklarni, powodując szybki wzrost temperatury.

Jak stworzyć skuteczny przeciąg?

Jeżeli mieszkanie ma okna wychodzące na dwie strony budynku, warto wykorzystać naturalny przepływ powietrza.

Najlepiej szeroko otworzyć okna znajdujące się po przeciwnych stronach mieszkania. Intensywne wietrzenie przez kilkanaście minut jest znacznie skuteczniejsze niż wielogodzinne uchylanie jednego okna.

Jeżeli mieszkanie ma okna tylko z jednej strony, warto otworzyć również drzwi wejściowe (o ile jest to bezpieczne) lub wykorzystać wentylator ustawiony przy oknie, aby przyspieszyć wymianę powietrza.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki Materiał sponsorowany