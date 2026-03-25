Ile kosztują żaluzje w 2026 roku? Aktualne ceny żaluzji wraz z montażem

Dlaczego warto mieć żaluzje w domu?

Żaluzje to praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które chroni wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewnia prywatność oraz pomaga regulować temperaturę pomieszczeń. Dzięki nim meble nie blakną, a domownicy mogą cieszyć się komfortem termicznym przez cały rok – latem blokują upał, zimą zatrzymują ciepło. Inwestycja w żaluzje zwraca się szybko, szczególnie w kontekście rosnących rachunków za energię.

Na rynku w 2026 roku dominują żaluzje aluminiowe, drewniane, bambusowe oraz pionowe wertikale. Aluminiowe wyróżniają się lekkością i łatwością czyszczenia, drewniane dodają naturalnego ciepła, bambusowe są ekologiczne i lekkie, a pionowe idealnie sprawdzają się w biurach i przy dużych przeszkleniach. Każdy typ można dopasować do konkretnego stylu wnętrza i funkcji okna.

Aktualne ceny żaluzji 2026

Ceny samych żaluzji:

Żaluzje aluminiowe 25 mm na okno 80x120 cm: 95 zł

Żaluzje aluminiowe 50 mm na okno 40x100 cm: 197 zł

Żaluzje aluminiowe 25 mm na okno 140x140 cm: 120 zł

Żaluzje drewniane 25 mm na okno 100x150 cm: 250 zł

Żaluzje drewniane 50 mm na okno 150x180 cm: 850 zł

Żaluzje bambusowe 25 mm na okno 140x140 cm: 180 zł

Żaluzje pionowe vertical 89 mm na standardowe okno: 199 zł

Żaluzje aluminiowe 25 mm na małe okno 60x100 cm: 70 zł

Ceny żaluzji z montażem:

Żaluzje aluminiowe 25 mm na średnie skrzydło okienne z montażem: 220 zł

Żaluzje drewniane 25 mm na średnie okno z montażem: 375 zł

Żaluzje drewniane 50 mm na wymiar 150x180 cm z montażem: 1200 zł

Żaluzje aluminiowe 50 mm na okno 40x100 cm z montażem: 280 zł

Żaluzje bambusowe na okno 140x140 cm z montażem: 250 zł

Żaluzje pionowe na wymiar z montażem: 280 zł

Żaluzje aluminiowe na okno 140x140 cm z montażem: 180 zł

Żaluzje drewniane 25 mm na małe okno z montażem: 300 zł

W ostatnich latach ceny żaluzji aluminiowych wzrosły o około 5-10% w porównaniu do 2025 roku głównie za sprawą inflacji i wzrostu kosztów materiałów. Jednocześnie dzięki rozwojowi technologii produkcyjnych ceny żaluzji drewnianych i bambusowych spadają średnio o 10-20% rocznie, czyniąc je bardziej dostępnymi dla klientów. Ogólny trend na rynku pokazuje stabilizację cen z wyraźnymi rabatami przy zakupie większej ilości sztuk.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żaluzji?

Przy wyborze żaluzji należy przede wszystkim dopasować rodzaj materiału do warunków panujących w pomieszczeniu – aluminiowe sprawdzą się w kuchniach i łazienkach dzięki odporności na wilgoć, a drewniane lub bambusowe w salonach i sypialniach dla naturalnego efektu. Ważny jest także sposób montażu: inwazyjny gwarantuje większą stabilność, natomiast bezinwazyjny jest idealny dla wynajmujących. Sprawdź gwarancję, mechanizm sterowania, kolor lameli oraz możliwość personalizacji wymiarów, aby żaluzje idealnie pasowały do wnętrza i spełniały oczekiwania przez wiele lat.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

