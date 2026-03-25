Ile kosztują żaluzje w 2026 roku? Aktualne ceny żaluzji wraz z montażem

Spis treści
Dlaczego warto mieć żaluzje w domu?
Żaluzje to praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które chroni wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewnia prywatność oraz pomaga regulować temperaturę pomieszczeń. Dzięki nim meble nie blakną, a domownicy mogą cieszyć się komfortem termicznym przez cały rok – latem blokują upał, zimą zatrzymują ciepło. Inwestycja w żaluzje zwraca się szybko, szczególnie w kontekście rosnących rachunków za energię.
Na rynku w 2026 roku dominują żaluzje aluminiowe, drewniane, bambusowe oraz pionowe wertikale. Aluminiowe wyróżniają się lekkością i łatwością czyszczenia, drewniane dodają naturalnego ciepła, bambusowe są ekologiczne i lekkie, a pionowe idealnie sprawdzają się w biurach i przy dużych przeszkleniach. Każdy typ można dopasować do konkretnego stylu wnętrza i funkcji okna.
Aktualne ceny żaluzji 2026
Ceny samych żaluzji:
- Żaluzje aluminiowe 25 mm na okno 80x120 cm: 95 zł
- Żaluzje aluminiowe 50 mm na okno 40x100 cm: 197 zł
- Żaluzje aluminiowe 25 mm na okno 140x140 cm: 120 zł
- Żaluzje drewniane 25 mm na okno 100x150 cm: 250 zł
- Żaluzje drewniane 50 mm na okno 150x180 cm: 850 zł
- Żaluzje bambusowe 25 mm na okno 140x140 cm: 180 zł
- Żaluzje pionowe vertical 89 mm na standardowe okno: 199 zł
- Żaluzje aluminiowe 25 mm na małe okno 60x100 cm: 70 zł
Ceny żaluzji z montażem:
- Żaluzje aluminiowe 25 mm na średnie skrzydło okienne z montażem: 220 zł
- Żaluzje drewniane 25 mm na średnie okno z montażem: 375 zł
- Żaluzje drewniane 50 mm na wymiar 150x180 cm z montażem: 1200 zł
- Żaluzje aluminiowe 50 mm na okno 40x100 cm z montażem: 280 zł
- Żaluzje bambusowe na okno 140x140 cm z montażem: 250 zł
- Żaluzje pionowe na wymiar z montażem: 280 zł
- Żaluzje aluminiowe na okno 140x140 cm z montażem: 180 zł
- Żaluzje drewniane 25 mm na małe okno z montażem: 300 zł
W ostatnich latach ceny żaluzji aluminiowych wzrosły o około 5-10% w porównaniu do 2025 roku głównie za sprawą inflacji i wzrostu kosztów materiałów. Jednocześnie dzięki rozwojowi technologii produkcyjnych ceny żaluzji drewnianych i bambusowych spadają średnio o 10-20% rocznie, czyniąc je bardziej dostępnymi dla klientów. Ogólny trend na rynku pokazuje stabilizację cen z wyraźnymi rabatami przy zakupie większej ilości sztuk.
- Czytaj także: Rolety zewnętrzne, rolety wewnętrzne i markizy, czyli jak przeżyć upał w domu. Poznaj skuteczne sposoby
Na co zwrócić uwagę przy wyborze żaluzji?
Przy wyborze żaluzji należy przede wszystkim dopasować rodzaj materiału do warunków panujących w pomieszczeniu – aluminiowe sprawdzą się w kuchniach i łazienkach dzięki odporności na wilgoć, a drewniane lub bambusowe w salonach i sypialniach dla naturalnego efektu. Ważny jest także sposób montażu: inwazyjny gwarantuje większą stabilność, natomiast bezinwazyjny jest idealny dla wynajmujących. Sprawdź gwarancję, mechanizm sterowania, kolor lameli oraz możliwość personalizacji wymiarów, aby żaluzje idealnie pasowały do wnętrza i spełniały oczekiwania przez wiele lat.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce