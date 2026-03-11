Dlaczego warto zabezpieczyć okna moskitierą?

Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy rośnie aktywność owadów. Wiosną i latem otwieramy okna znacznie częściej, aby przewietrzyć mieszkanie lub dom, co niestety sprzyja przedostawaniu się do środka komarów, much czy innych drobnych insektów. Im wyższa temperatura na zewnątrz, tym więcej owadów będzie próbowało wlecieć do wnętrza budynku, szczególnie wieczorem, gdy przyciąga je światło. Moskitiera stanowi w takiej sytuacji prostą, ale bardzo skuteczną barierę mechaniczną, która pozwala zachować dopływ świeżego powietrza, a jednocześnie ogranicza obecność nieproszonych gości.

Warto podkreślić, że współczesne moskitiery nie pełnią wyłącznie funkcji praktycznej. Producenci coraz większą uwagę przykładają do ich estetyki oraz dopasowania do stolarki okiennej. Ramki wykonywane są najczęściej z aluminium w różnych kolorach, dzięki czemu można je dopasować do okien PCV, drewnianych czy aluminiowych. Sama siatka jest bardzo cienka i z większej odległości niemal niewidoczna, dlatego moskitiera nie zaburza wyglądu elewacji ani widoku z okna. Dzięki temu rozwiązanie to łączy walory wizualne z realną ochroną przed owadami.

Rodzaje moskitier dostępnych na rynku

Na rynku dostępnych jest kilka podstawowych typów moskitier, które różnią się konstrukcją, sposobem montażu oraz przeznaczeniem.

Najpopularniejszym rozwiązaniem są moskitiery ramkowe montowane bezpośrednio na ramie okiennej . Składają się z lekkiej aluminiowej ramki oraz napiętej siatki z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego. Ich zaletą jest prostota montażu i możliwość łatwego demontażu, na przykład na zimę. Tego typu moskitiery najczęściej zakłada się na specjalnych zaczepach lub haczykach, które nie wymagają ingerencji w konstrukcję okna.

. Składają się z lekkiej aluminiowej ramki oraz napiętej siatki z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego. Ich zaletą jest prostota montażu i możliwość łatwego demontażu, na przykład na zimę. Tego typu moskitiery najczęściej zakłada się na specjalnych zaczepach lub haczykach, które nie wymagają ingerencji w konstrukcję okna. Drugą popularną kategorią są moskitiery rolowane . W tym przypadku siatka jest schowana w kasecie zamontowanej nad oknem lub z boku ramy i rozwija się tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Mechanizm sprężynowy pozwala na szybkie zwinięcie moskitiery po zakończeniu sezonu lub w chłodniejsze dni. Dzięki temu rozwiązanie jest wygodniejsze w codziennym użytkowaniu, choć jednocześnie droższe od klasycznej moskitiery ramkowej.

. W tym przypadku siatka jest schowana w kasecie zamontowanej nad oknem lub z boku ramy i rozwija się tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Mechanizm sprężynowy pozwala na szybkie zwinięcie moskitiery po zakończeniu sezonu lub w chłodniejsze dni. Dzięki temu rozwiązanie jest wygodniejsze w codziennym użytkowaniu, choć jednocześnie droższe od klasycznej moskitiery ramkowej. W przypadku drzwi balkonowych i tarasowych stosuje się najczęściej moskitiery drzwiowe montowane na zawiasach . Konstrukcyjnie przypominają lekkie drzwi z ramą i siatką, które otwierają się razem z drzwiami balkonowymi. W wielu modelach stosuje się dodatkowe magnesy lub samozamykacze, które zapobiegają pozostawieniu moskitiery otwartej.

. Konstrukcyjnie przypominają lekkie drzwi z ramą i siatką, które otwierają się razem z drzwiami balkonowymi. W wielu modelach stosuje się dodatkowe magnesy lub samozamykacze, które zapobiegają pozostawieniu moskitiery otwartej. W nowoczesnych domach z dużymi przeszkleniami coraz częściej montuje się również moskitiery plisowane. W tym systemie siatka składa się w charakterystyczną harmonijkę i przesuwa w prowadnicach, dzięki czemu można nią wygodnie zasłaniać szerokie przejścia tarasowe.

Ceny moskitier - ile kosztują poszczególne rozwiązania?

Cena moskitiery zależy przede wszystkim od jej typu, wymiarów oraz materiałów użytych do produkcji. Najtańsze są proste moskitiery przeznaczone do samodzielnego montażu, które można kupić w marketach budowlanych lub sklepach internetowych. W przypadku najprostszych siatek mocowanych na rzepy koszt wynosi zwykle około 10–12 zł za zestaw, jednak rozwiązanie to jest stosunkowo mało trwałe i często wymaga wymiany po jednym lub dwóch sezonach użytkowania.

Znacznie popularniejsze są moskitiery ramkowe, które stanowią kompromis pomiędzy ceną a trwałością. Zestawy do samodzielnego złożenia można kupić już od około 15–26 zł, natomiast gotowe moskitiery ramkowe wykonywane na wymiar kosztują zazwyczaj od około 23 do 70 zł za sztukę. W przypadku większych konstrukcji lub modeli wykonanych z bardziej wytrzymałych profili aluminiowych cena może wzrosnąć nawet do około 59–162 zł w zależności od wielkości okna.

Droższym rozwiązaniem są moskitiery rolowane, które wyposażone są w kasetę z mechanizmem sprężynowym umożliwiającym zwijanie siatki. W zależności od rozmiaru okna ceny takich systemów zaczynają się zwykle od około 220 zł za model o wymiarach około 80 × 100 cm. Większe warianty, przeznaczone do okien o szerokości około 100 cm lub większych, kosztują zwykle około 250–280 zł. W wielu zestawieniach rynkowych podaje się, że ceny moskitier rolowanych mogą mieścić się w przedziale około 199–420 zł w zależności od producenta, jakości materiałów oraz wymiarów konstrukcji.

Jeszcze droższe są rozwiązania przeznaczone do drzwi balkonowych i tarasowych. Klasyczna moskitiera drzwiowa montowana na zawiasach kosztuje zazwyczaj od około 650 zł za sztukę. Z kolei nowoczesne systemy plisowane, stosowane głównie przy dużych przeszkleniach tarasowych lub drzwiach przesuwnych, należą do najdroższych rozwiązań. Ich ceny zaczynają się zwykle od około 800 zł i mogą być znacznie wyższe w przypadku dużych konstrukcji wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Ile kosztuje montaż moskitiery?

Koszt montażu moskitiery zależy przede wszystkim od jej rodzaju oraz stopnia skomplikowania instalacji. W przypadku najprostszych moskitier ramkowych montaż jest bardzo łatwy i często wykonuje się go samodzielnie. Tego typu konstrukcje zakłada się zazwyczaj na specjalne zaczepy, które nie wymagają wiercenia w ramie okiennej. Dlatego w wielu przypadkach koszt instalacji ogranicza się wyłącznie do zakupu samej moskitiery.

Jeśli jednak zdecydujemy się na usługę profesjonalnej firmy, cena montażu wraz z pomiarem i instalacją może zaczynać się od około 130 zł za jedną moskitierę ramkową. W przypadku bardziej zaawansowanych systemów, takich jak moskitiery drzwiowe lub plisowane, montaż jest zazwyczaj wliczony w cenę całego produktu i obejmuje zarówno pomiar, jak i dopasowanie konstrukcji do konkretnego otworu drzwiowego lub okiennego. W praktyce oznacza to, że koszt instalacji stanowi jedynie część całkowitej ceny inwestycji.

Od czego zależy ostateczna cena moskitiery?

Różnice w cenach mogą być znaczące, ponieważ na koszt wpływa kilka czynników:

wymiary okna lub drzwi,

rodzaj konstrukcji (ramkowa, rolowana, plisowana),

materiał ramy i siatki,

kolor dopasowany do stolarki okiennej,

dodatkowe wzmocnienia lub siatki antyalergiczne.

Dlatego dokładną wycenę najczęściej przygotowuje się po pomiarze okna lub drzwi.

