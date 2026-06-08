Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia DAFA. Historia ludzi, którzy budują jakość

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Blisko 150 uczestników i wyjątkowa energia spotkania pokazały, jak silną społeczność przez lata zbudowało Stowarzyszenie DAFA oraz że trwałe partnerstwa rodzą się ze wspólnych wartości.

Ważnym punktem dnia było Walne Zebranie Członków, podsumowujące działania Stowarzyszenia w minionym roku.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Prezydium Walnego Zebrania (od lewej): Piotr Szymczyk, Katarzyna Wiktorska, Aldona Pietrzak, Ludwik Żukowski

Obrady poprowadzili mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Ludwik Żukowski z Kancelarii Gessel, od lat współpracującej ze Stowarzyszeniem DAFA.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Prezes Zarządu Piotr Szymczyk

Prezes Piotr Szymczyk otworzył obrady, podkreślając dynamiczny rozwój organizacji, która zrzesza dziś blisko 120 członków i aktywnie działa również w międzynarodowej społeczności branżowej (IFBS, IFD, BuGG). W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnącą rolę DAFA jako eksperckiego partnera rynku budowlanego - organizacji, która nie tylko integruje środowisko, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji nad kierunkami zmian legislacyjnych i standardów technicznych.

W 2025 roku Stowarzyszenie zaangażowało się m.in. w konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, przedstawiając propozycje zmian lepiej odpowiadających realiom branży i potrzebom firm budowlanych.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Adam Krzanik

Kontynuując temat zaangażowania Stowarzyszenia DAFA w reprezentowanie interesów branży, Adam Krzanik przedstawił działania Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania szarej strefie w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nielegalnego zatrudnienia. Zaprezentował także założenia programowe wypracowane przez Zarząd, które były przedmiotem rozmów podczas styczniowego spotkania z Dyrekcją Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Jakub Krzanik

W kolejnym wystąpieniu Jakub Krzanik podsumował działalność szkoleniową, która w ubiegłym roku koncentrowała się na wzmacnianiu pozycji podwykonawców na etapie negocjacji i podpisywania umów, tak aby skuteczniej zabezpieczać ich interesy kontraktowe.

W tym obszarze zrealizowano cztery szkolenia prowadzone przez radcę prawnego Łukasza Mroza - dwa w formule online oraz dwa stacjonarnie.

Wszystkie spotkania miały praktyczny charakter, a ich program został przygotowany w odpowiedzi na realne potrzeby oraz przypadki zgłaszane przez członków Stowarzyszenia. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i potwierdziły zasadność kontynuowania działań edukacyjnych DAFA w obszarze prawa oraz kontraktów budowlanych.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Maciej Drobczyk

Maciej Drobczyk podsumował działalność Grupy Merytorycznej FOTOWOLTAIKA, która w minionym roku koncentrowała się na szeroko zakrojonej promocji wydanych wytycznych „Fotowoltaika na dachach płaskich. Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji”.

W ramach tych działań Stowarzyszenie zorganizowało dwie własne konferencje podczas targów DACH FORUM oraz ENEX w Kielcach, poświęcone prezentacji opublikowanych wytycznych.

Przedstawiciele Grupy aktywnie uczestniczyli również w innych wydarzeniach branżowych, takich jak Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+, Kongresy Pożarnictwa oraz liczne konferencje, podczas których na przestrzeni roku prezentowali dorobek i rekomendacje DAFA.

Za istotny sukces uznano nawiązanie współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń, w ramach której DAFA zorganizowała webinar dla ponad 110 przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego.

Podczas szkolenia przedstawiono wpływ instalacji fotowoltaicznych na dachy, omówiono najczęściej występujące ryzyka związane z ich projektowaniem i eksploatacją oraz wskazano działania pozwalające na ich skuteczną minimalizację.

Na zakończenie prelegent zaprosił na szkolenie stacjonarne poświęcone wytycznym dla fotowoltaiki, skierowane do wykonawców, zaplanowane na listopad we Wrocławiu. Podkreślił również, że coraz częściej inwestorzy powołują się na standardy DAFA już na etapie zapytań ofertowych, co najlepiej świadczy o rosnącym znaczeniu eksperckich opracowań Stowarzyszenia w branży.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Leszek Grabowski

Leszek Grabowski, Koordynator Grupy Merytorycznej BHP-ASEKURACJA, przedstawił postępy prac nad kompleksowym opracowaniem pt. „Wytyczne oraz dobre praktyki związane z asekuracją pracy na wysokości”, poświęconym systemom bezpieczeństwa i zasadom asekuracji. Podkreślił, że miniony rok był dla zespołu wyjątkowo intensywny — odbyło się aż 10 spotkań grupy roboczej, podczas których prowadzono zaawansowane prace nad dokumentem.

Celem opracowania jest jasne określenie odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego — od architektów i inwestorów po wykonawców — a także identyfikacja zagrożeń związanych z pracą na dachach. Dokument wskazuje również rekomendowane rozwiązania w zakresie projektowania i rozmieszczania systemów asekuracyjnych, dostosowanych do specyfiki obiektu oraz częstotliwości prowadzenia prac na wysokości.

Istotnym elementem działalności była również organizacja konferencji DAFA pt. „Projektowanie systemów asekuracji poziomej na dachach płaskich” podczas targów DACH FORUM 2026 w Kielcach, poświęconej bezpieczeństwu pracy na wysokości.

W ramach działań edukacyjnych DAFA przeprowadziła także dwa webinary zapowiadające publikację nowych wytycznych, zorganizowane we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, przy aktywnym udziale inspektora OIP w roli prelegenta.

Ważnym krokiem było również włączenie się DAFA w prace Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy na Budowie przy Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Stowarzyszenie posiada w tym gremium swojego przedstawiciela w osobie Koordynatora Grupy, co wzmacnia jego udział w działaniach na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa w branży.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Marian Bober

Marian Bober podsumował działalność Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ, podkreślając, że jest to jedna z pierwszych i najdłużej działających grup tematycznych w DAFA, której początki sięgają 2007 roku. Już w 2008 roku opracowano i opublikowano pierwszy zeszyt poświęcony zagadnieniom mocowania blach na dachach płaskich, a kolejne dwa opracowania ukazały się w latach 2008–2009.

Po piętnastu latach Grupa podjęła decyzję o wznowieniu swojej działalności. Obecnie prace koncentrują się na aktualizacji jednego z najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarów - wytycznych dotyczących technik mocowania na dachach płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem membran dachowych.

Prace nad nowym opracowaniem rozpoczęły się w kwietniu 2025 roku. W działania zaangażowało się siedem firm członkowskich, a w ciągu roku odbyło się dziesięć spotkań roboczych. Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce w maju, podjęto decyzję o zakończeniu etapu merytorycznego oraz przekazaniu dokumentu do korekty językowej i dalszego opracowania redakcyjnego przed publikacją.

Grupa zadeklarowała również aktywne działania promocyjne związane z nowymi wytycznymi, obejmujące udział w wydarzeniach branżowych i wystąpienia eksperckie. Pierwszą okazją do ich prezentacji była międzynarodowa konferencja „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach, podczas której reprezentować nas będzie w roli prelegenta Koordynator Grupy.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Roman Węglarz

Roman Węglarz podsumował działalność Grup Merytorycznych LEKKA OBUDOWA oraz KOROZYJNOŚĆ, wskazując na dwa równolegle realizowane obszary prac. Pierwszy z nich obejmuje opracowanie wytycznych pt. „Ocena odchyłek w lekkich konstrukcjach metalowych” oraz „Zestawienie krajowych i europejskich tolerancji produkcyjnych dla lekkich konstrukcji metalowych”.

Drugim ważnym obszarem działalności były prace związane z tematyką korozyjności. W drugiej połowie ubiegłego roku zaprezentowano projekt artykułu poświęconego ochronie przeciwkorozyjnej pt. „Korozja materiałów inżynierskich w kontekście ochrony przed jej skutkami w budownictwie”.

Dokument powstaje w ścisłej współpracy z autorami reprezentującymi Politechnikę Śląską. Do grona ekspertów, obok prof. Zbigniewa Brytana i prof. Tomasza Tańskiego, dołączyła dr Anna Woźniak, wzmacniając kompetencje merytoryczne zespołu.

W październiku 2025 r. w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie robocze poświęcone szczegółowemu omówieniu przygotowanego dokumentu. Opracowanie obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowych zasad transportu i magazynowania elementów stalowych, doboru odpowiednich materiałów antykorozyjnych, wymagań związanych z klasami korozyjności oraz odpornością materiałów na promieniowanie UV.

Obecnie dokument oczekuje na korektę językową, a w dalszej kolejności planowana jest jego promocja poprzez publikację serii artykułów w prasie branżowej.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Marta Gołasz

Marta Gołasz zaprezentowała działalność Grupy Merytorycznej DACHY PŁASKIE, koncentrującą się obecnie na opracowaniu poradnika DAFA pt. „Zasady prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pokrycia dachowego w poszczególnych technologiach wykonawczych”.

W minionym roku odbyły się dwa spotkania stacjonarne z udziałem licznego grona przedstawicieli firm członkowskich, a w bieżącym roku zorganizowano już kolejne spotkanie robocze.

Spotkaniom towarzyszyły intensywne dyskusje merytoryczne, które pozwoliły doprecyzować część zagadnień oraz zidentyfikować obszary wymagające dalszych analiz i opracowania. Obecnie dokument znajduje się na etapie kompletowania treści merytorycznych, a kolejnym krokiem będą prace redakcyjne poprzedzające jego publikację.

Podkreślono, że celem Grupy jest stworzenie poradnika stanowiącego praktyczne wsparcie dla wykonawców dachów płaskich.

W dalszej perspektywie Grupa planuje również aktualizację „Wytycznych dla dachów płaskich”, a także realizację dwóch kolejnych projektów: „Przewodnik montażu blach trapezowych oraz płyt warstwowych” oraz „Poradnik montażu membran PVC”. Wszystkie planowane publikacje mają mieć charakter praktycznych przewodników, zawierających przystępne i użyteczne treści wspierające wykonawców oraz uczestników rynku dachowego.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe Monika Hyjek

Monika Hyjek nakreśliła działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ. oraz Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, które w 2025 roku skoncentrowały się przede wszystkim na promocji wytycznych opracowanych w poprzednich latach.

Działania promocyjne realizowano podczas konferencji branżowych, organizowanych m.in. we współpracy z firmą DND Projekt. Przedstawiciele Grup uczestniczyli w szeregu wydarzeń branżowych, podczas których prezentowano zagadnienia związane z nowelizacją normy „PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”.

Szczególnym wydarzeniem był udział w jednej z największych konferencji branżowych w Polsce, odbywającej się na PGE Narodowy.

Ewelina Klin i Paulina Sałaciak zaprezentowały elementy identyfikacji wizualnej dostępne wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, dzięki którym firmy rekomendowane przez DAFA skutecznie wyróżniają się na rynku. Podsumowały również X edycję kampanii „Wybierz firmę z certyfikatem DAFA”, której celem jest promocja firm członkowskich oraz wzmacnianie rozpoznawalności certyfikatu DAFA w branży.

Zachęciły do śledzenia profilu DAFA na LinkedIn, podkreślając, że to właśnie tam na bieżąco publikowane są aktualności, projekty i działania Stowarzyszenia.

Podsumowując sprawozdanie Prezes Piotr Szymczyk podkreślił, że miniony rok był dla DAFA czasem intensywnych działań oraz realizacji wielu istotnych inicjatyw.

Zaznaczył, że Stowarzyszenie konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako ekspercka organizacja branżowa, rozwijając działalność merytoryczną, szkoleniową oraz aktywnie uczestnicząc w kluczowych inicjatywach rynku budowlanego.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe

Zwrócił uwagę, że dzięki zaangażowaniu Grup Merytorycznych i Tematycznych powstają wytyczne oraz standardy, które realnie wpływają na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa w branży. Równolegle rozwijana jest działalność edukacyjna poprzez organizację szkoleń, webinarów i konferencji realizowanych w całej Polsce.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim członkom za zaangażowanie, zaufanie oraz codzienną współpracę, podkreślając, że wspólnie osiągnięte rezultaty pozwalają z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż DAFA jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek i gotowa na kolejne ambitne wyzwania.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe

Po części oficjalnej uczestnicy przenieśli się do zupełnie innej scenerii - wieczornej gali jubileuszowej z okazji 20-lecia Stowarzyszenia DAFA, utrzymanej w klimacie lat 20. XX wieku. Jazzowa muzyka, stylizacje inspirowane epoką Wielkiego Gatsby’ego oraz tematyczna oprawa wydarzenia stworzyły atmosferę sprzyjającą wspólnemu świętowaniu jubileuszu.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe

Podczas wieczoru nie zabrakło okolicznościowych wystąpień i przemówień. Prezes Piotr Szymczyk podsumował dwie dekady działalności Stowarzyszenia, dziękując członkom, partnerom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój DAFA na przestrzeni lat. Słowa uznania i gratulacje przekazali również goście honorowi, doceniając dotychczasową działalność Stowarzyszenia oraz wieloletnią współpracę.

i Autor: DAFA/ Materiały prasowe

Jubileusz 20-lecia był nie tylko okazją do podsumowań, ale także symbolicznym otwarciem nowego etapu działalności DAFA - z nową energią, ambitnymi planami i zespołowym duchem, który od lat stanowi fundament organizacji. Szczególnie mocno wybrzmiało to, że największą wartością DAFA są ludzie oraz relacje, które budują siłę Stowarzyszenia. Dwie dekady działalności to nie tylko powód do dumy, lecz także solidny fundament pod kolejne lata rozwoju.