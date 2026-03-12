Powszechny mit -montaż w cenie drzwi

Wielu inwestorów zakłada, że zakup drzwi wewnętrznych obejmuje automatycznie usługę montażu, co często jest błędnym przekonaniem wynikającym z ofert promocyjnych niektórych producentów lub sklepów budowlanych.

W rzeczywistości, choć niektóre firmy oferują „pakiety all-inclusive”, standardowo montaż traktowany jest jako osobna usługa świadczona przez specjalistę, co generuje dodatkowe koszty zależne od regionu, skomplikowania prac i materiałów.

Ten mit prowadzi często do nieprzyjemnych niespodzianek budżetowych podczas remontu, ponieważ demontaż starych drzwi, przygotowanie otworu i precyzyjne osadzenie ościeżnicy wymagają specjalistycznego sprzętu i doświadczenia. Eksperci podkreślają, że profesjonalny montaż zapewnia trwałość i funkcjonalność drzwi, unikając problemów jak krzywe skrzydła czy nieszczelności, dlatego warto zaplanować te wydatki z wyprzedzeniem, konsultując się z lokalnymi fachowcami.

Ceny montażu drzwi w dużych miastach. Warszawa, Gdańsk, Kraków i nie tylko

W metropoliach ceny montażu drzwi wewnętrznych są wyższe ze względu na droższą robociznę, większą konkurencję wśród wykonawców oraz wyższe koszty operacyjne firm budowlanych, co odbija się na finalnych stawkach dla klientów.

Na przykład w Katowicach, stolicy województwa śląskiego, średnia cena montażu drzwi wewnętrznych wynosi około 266 zł za sztukę, choć w niektórych ofertach może sięgać 333-360 zł, w zależności od zakresu prac, takich jak montaż z ościeżnicą czy dodatkowe uszczelnienia.

W Gdańsku, reprezentującym województwo pomorskie, stawki są nieco niższe, oscylując wokół 233 zł za montaż pojedynczych drzwi wewnętrznych, co czyni ten region bardziej przystępnym cenowo w porównaniu do innych dużych ośrodków, choć ceny mogą wzrosnąć do 250 zł przy modelach z dodatkowymi elementami, jak regulowane ościeżnice.

We Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, koszt montażu skrzydeł wewnętrznych zaczyna się od 250 zł netto, ale za pełny montaż z ościeżnicą trzeba liczyć około 350 zł, co obejmuje przygotowanie otworu, regulację zawiasów i uszczelnienie, a ceny te są wyższe w centrach miejskich ze względu na dostępność specjalistów i materiały pomocnicze.

W Poznaniu, w województwie wielkopolskim, średnia stawka to około 350 zł, z zakresem od 290 do 430 zł, gdzie wyższe ceny wynikają z lokalnych stawek robocizny i konkurencji, a dla drzwi dwuskrzydłowych może to być nawet więcej, sięgając 600 zł w zależności od skomplikowania instalacji.

Dla Krakowa w Małopolsce ceny zbliżają się do średniej krajowej 320 zł, z wahaniami od 260 do 420 zł, uzależnionymi od typu wykończenia drzwi, jak lakier czy fornir, oraz dodatkowych prac jak demontaż starych elementów.

W Warszawie jako największym mieście w mazowieckim, stawki są najwyższe wśród metropolii, często przekraczając 350 zł za sztukę, z górnym limitem do 420 zł, co odzwierciedla wyższe koszty życia i robocizny w stolicy, gdzie firmy oferują kompleksowe usługi włącznie z regulacją i próbami funkcjonalności. Te regionalne różnice podkreślają, jak czynniki ekonomiczne i logistyczne wpływają na ostateczny koszt, zachęcając do porównywania ofert z kilku wykonawców w danym województwie.

Ile kosztuje montaż drzwi w mniejszych miejscowościach?

W mniejszych miastach i miejscowościach ceny montażu drzwi wewnętrznych są zazwyczaj niższe, co wynika z mniejszych kosztów dojazdu wykonawców, niższej robocizny w porównaniu do metropolii oraz mniejszej konkurencji, co pozwala na bardziej elastyczne negocjacje cenowe.

Średnia cena w Polsce za montaż drzwi wewnętrznych to około 320 zł za sztukę, z minimalnymi kwotami zaczynającymi się od 200 zł w Kielcach w województwie świętokrzyskim, gdzie stawki są atrakcyjne dla budżetowych remontów, obejmując podstawowe prace jak osadzenie skrzydła i regulację, bez ukrytych dopłat za materiały pomocnicze.

W Białymstoku, stolicy województwa podlaskiego, koszt to średnio 225 zł, co jest o około 20-30% taniej niż w dużych miastach, a ceny te uwzględniają montaż z ościeżnicą i uszczelnienie, czyniąc je idealnym wyborem dla mieszkańców mniejszych ośrodków szukających oszczędności bez utraty jakości.

W Dęblinie w województwie lubelskim stawka wynosi około 340 zł średnio, z zakresem 280-420 zł, gdzie niższe ceny w mniejszych miejscowościach wynikają z lokalnych firm oferujących usługi bez pośredników, choć mogą wzrosnąć przy skomplikowanych instalacjach jak drzwi szklane czy dwuskrzydłowe.

Podobnie w Otmuchowie w opolskim, ceny oscylują wokół średniej wojewódzkiej, np. 552-596 zł za drzwi wewnętrzne szklane, ale dla standardowych modeli jest to bliżej 300 zł, z naciskiem na niższe koszty w małych miasteczkach dzięki mniejszym nakładom na transport materiałów.

W Grójcu czy Kozienicach w mazowieckim, poza stolicą, koszty mogą być o 20-30% niższe niż w Warszawie, zbliżając się do 260-350 zł, co pokazuje, jak bliskość do metropolii wpływa na ceny, ale nadal oferuje oszczędności dla lokalnych remontów. W województwach jak łódzkie, średnia to 330 zł (270-410 zł), a w kujawsko-pomorskim 360 zł (300-450 zł), gdzie mniejsze miejscowości korzystają z niższych stawek robocizny, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów planujących wymianę kilku drzwi jednocześnie.

Zawsze warto sprawdzać lokalne oferty, by uniknąć ukrytych dopłat za demontaż czy dodatkowe regulacje, i porównywać je z średnimi krajowymi, co pozwala na optymalizację budżetu remontowego.

Montowanie drzwi wewnętrznych - praktyczne wskazówki

Podsumowując, ceny montażu drzwi wewnętrznych w marcu 2026 roku w Polsce wahają się od 200 do ponad 400 zł za sztukę, z wyraźnymi różnicami między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami, co zależy od czynników takich jak robocizna, materiały i zakres prac. Aby uniknąć nadmiernych wydatków, polecamy porównanie co najmniej trzech ofert od lokalnych wykonawców, uwzględniając gwarancję na usługę oraz opinie klientów, co zapewni nie tylko oszczędności, ale też wysoką jakość instalacji.

