Przemyślana budowa: materiały na dom energooszczędny

Budowa własnego domu to spełnienie marzeń, ale również poważna inwestycja, która generuje koszty na wielu etapach - zarówno podczas realizacji, jak i późniejszego użytkowania budynku. Aby je ograniczyć, kluczowe znaczenie ma dobrze dobrany projekt oraz zastosowanie technologii i materiałów, które pozwolą zmniejszyć wydatki bez obniżania jakości wykonania, zwłaszcza w zakresie przegród budowlanych. Oszczędności na etapie budowy można osiągnąć m.in. dzięki rozwiązaniom usprawniającym i przyspieszającym prace. Z kolei niższe rachunki w przyszłości zapewniają materiały o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Oba te wymagania spełnia autoklawizowany beton komórkowy (ABK) SOLBET.

Ciepłe ściany bez kompromisów

Beton komórkowy to nowoczesny materiał konstrukcyjny o jednorodnej, porowatej strukturze, szczególnie ceniony w budownictwie energooszczędnym. Jego bardzo dobre właściwości termoizolacyjne wynikają z jego struktury - ponad 80% objętości bloczków stanowi powietrze zamknięte w mikroporach, które w naturalny sposób ogranicza ucieczkę ciepła. Dzięki temu ściany zewnętrzne wykonane z betonu komórkowego SOLBET skutecznie ograniczają straty energii z budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. W przypadku domów energooszczędnych, w których planuje się ściany jednowarstwowe, szczególnie polecane są bloczki SOLBET Ideal o grubości 42 cm. Murowanie ich na zaprawę cienkowarstwową umożliwia uzyskanie parametrów izolacyjności zgodnych z wymaganiami dla tego typu przegród. Do budowy ścian warstwowych, wymagających dodatkowego ocieplenia, a także do ścian działowych, przeznaczone są bloczki SOLBET Optimal. Dostępność różnych szerokości oraz klas gęstości pozwala dobrać je do konkretnych potrzeb i oczekiwanych właściwości ścian.

Budowa systemowa

Aby osiągnąć oczekiwane parametry cieplne ścian i uniknąć problemów wykonawczych, kluczowe jest zastosowanie kompletnego systemu budowlanego, w którym wszystkie elementy są wzajemnie dopasowane. System SOLBET to nie tylko bloczki do ścian nośnych i działowych - w jego skład wchodzą także prefabrykowane nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego, które zastępują rozwiązania wykonywane tradycyjnie na budowie, kształtki U ograniczające potrzebę stosowania pełnego szalunku drewnianego, a także płytki wykorzystywane m.in. do obudowy wieńca w ścianach jednowarstwowych. Uzupełnieniem systemu są dedykowane zaprawy murarskie i tynkarskie, system ocieplenia oraz pozostałe elementy niezbędne do kompleksowego wykonania przegród. Wybór pełnego systemu daje inwestorowi pewność, że wszystkie materiały - zarówno murowe, jak i chemia budowlana - będą kompatybilne pod względem technicznym. Dzięki temu łatwiej uzyskać wysoką jakość wykonania i parametry zgodne z wymaganiami ochrony cieplnej budynku. Co ważne, budowa w systemie SOLBET jest również prosta i precyzyjna. Technologia ta pozwala prowadzić prace szybko i bezpiecznie, skracając czas budowy, a tym samym ograniczając koszty robocizny i wynajmu sprzętu. Dodatkowo minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych, które mogłyby obniżyć energooszczędność ścian.

Buduj z SOLBET i wygraj 150 000 zł

