Minimalistyczny dach dwuspadowy - jaką dachówkę wybrać?

Dachy dwuspadowe doskonale wpisują się w aktualne trendy architektoniczne.Można je projektować zarówno z okapem, jak i w wersji bezokapowej - to drugie rozwiązanie jest coraz popularniejsze w ostatnich latach, szczególnie w nowoczesnych budynkach w stylu modern barnhouse, czyli nowoczesnej stodoły.Prosta forma, duże przeszklenia i geometryczne kształty sprawiają, że dach odgrywa nie tylko funkcję ochronną, ale staje się też istotnym elementem definiującym charakter całej bryły.

Zalety dachów dwuspadowych

Wśród licznych zalet dachów dwuspadowych warto wymienić te, które sprawiają, że cieszą się one tak dużym uznaniem wśród inwestorów.

Ich symetryczna forma sprawia, że są łatwe zarówno w projektowaniu, jak i w wykonaniu – a to przekłada się na mniejsze ryzyko błędów wykonawczych i niższe koszty budowy.

Prosta forma konstrukcyjna wspiera też naturalną wentylację dachu, co ułatwia odprowadzanie wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się wewnątrz połaci.

Dobra izolacyjność termiczna konstrukcji minimalizuje występowanie mostków

cieplnych – co jest szczególnie ważne, jeśli w budynku znajduje się poddasze użytkowe.

Dach dwuspadowy daje też więcej możliwości aranżacyjnych, ponieważ skosy są mniej uciążliwe niż w przypadku dachów czterospadowych. To pozwala lepiej zagospodarować przestrzeń i zwiększyć jej funkcjonalność.

Warto również wspomnieć o możliwości zamontowania okien w ścianach szczytowych – co zapewnia naturalne doświetlenie wnętrz. A sam dach, dzięki swojej konstrukcji, bardzo dobrze radzi sobie z opadami atmosferycznymi – zarówno deszczem, jak i śniegiem – co jeszcze bardziej zwiększa jego trwałość.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Odporność na silny grad, mróz i porywiste wiatry

Niemniej ważna od estetyki jest trwałość i jakość pokrycia dachowego. Wybór odpowiednich materiałów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku i jego odporność na niekorzystne warunki pogodowe. Warto zwrócić uwagę na parametry techniczne dachówki i postawić na sprawdzone rozwiązania, które przeszły rygorystyczne testy.- Dachówki Braas są testowane w tunelu aerodynamicznym, wyniki testu potwierdzają ich odporność na silny wiatr i intensywne opady. Specjalnie zaprojektowane zamki zapewniają szczelność i sprawny odpływ wody, dachówki przechodzą także dokładne testy mrozoodporności. - mówi Jacek Maj, Doradca Techniczny BMI Academy. - Dachówki od Braas są odporne na uszkodzenia mechaniczne (np. spowodowane gradobiciem), nie odkształcają się pod wpływem temperatury i nie korodują. Dzięki temu na długo zachowują nie tylko swoje właściwości techniczne, ale też estetyczny wygląd.- dodaje.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Dachówki powstają z surowców wysokiej jakości, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co sprawia, że są odporne na trudne warunki atmosferyczne, wytrzymałe i długowieczne.

Dach wykonany z dachówek to także większe bezpieczeństwo dzięki odporności na porywiste wiatry. Większa waga dachówek w porównaniu z lekkimi pokryciami dachowymi, przy których może powstać tzw. efekt żagla uszkadzający duże fragmenty połaci, sprawia, że doskonale przylegają one do konstrukcji dachu, minimalizując ryzyko zerwania pod wpływem silnych wiatrów.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Izolacja akustyczna = ciche wnętrze domu

To, co wyróżnia dachówki od innych, np. lekkich pokryć dachowych, to wpływ na poprawę izolacyjności akustycznej dachu. Dach wykonany z dachówek, zwłaszcza betonowych - dzięki ich wadze i wysokiemu zagęszczeniu masy betonowej - nie przenosi hałasu pochodzącego z zewnątrz. Dzięki temu dźwięki deszczu czy gradu są niemal niesłyszalne wewnątrz domu, szczególnie w pomieszczeniach na poddaszu

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Piękny wygląd

W parze ze świetnymi parametrami technicznymi dachówek idzie również ich niezwykle estetyczny wygląd. W projektach nowoczesnych domów architekci i inwestorzy często sięgają po modele dachówek płaskich: popularne są betonowa Teviva i ceramiczny Turmalin oraz - jako interesująca alternatywa - ceramiczna dachówka półpłaska Topas. To połączenie nowoczesnej formy, trwałości i szerokiej palety barw, które doskonale komponują się z estetyką współczesnych budynków.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Minimalistyczna Teviva – trwała i elegancka

Model Teviva to płaska dachówka betonowa o eleganckim wyglądzie i czystej linii. Jej kształt dachówki oraz kolorystyka w odcieniach grafitu, czerni i szarości sprawiają, że Teviva równie dobrze sprawdzi się w nowoczesnych realizacjach, jak i w modernizowanych budynkach, które stylistycznie nawiązują do klasycznych form.Produkowana w opatentowanej przez Braas technologii Cisar, która zapewnia jej wysoką wytrzymałość, wyjątkowo gładką powierzchnię i głęboki, połyskliwy kolor.Nowością na rynku jest Teviva z innowacyjną powłoką TermoComfort, która odbija promieniowanie słoneczne i sprawia, że dachówki nagrzewają się wolniej i mniej intensywnie. To rozwiązanie przydatne szczególnie latem, kiedy fale upałów są coraz dłuższe, a klimatyzacja staje się koniecznością nawet w polskich domach. Braas odpowiada na te wyzwania innowacyjnymi dachówkami TermoComfort, dzięki którym w upalne dni dach jest chłodniejszy nawet o 27 stopni C*, a temperatura na poddaszu w gorące dni niższa nawet o 5,8 stopni C*.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Harmonijny Turmalin

Dachówka ceramiczna Turmalin to propozycja dla tych, którzy szukają płaskiej formy o nowoczesnym, ale i ponadczasowym wyglądzie. Sprawdzi się zarówno w prostych, jak i odważnych projektach. Szeroka paleta kolorów – od czerwono-brązowych tonów (miedziany, kasztanowy) po różne odcienie szarości i intensywną czerń – pozwala na precyzyjne dopasowanie wyglądu dachu do indywidualnych preferencji. Do tego dochodzi możliwość wyboru rodzaju wykończenia: matowa angoba, błyszcząca glazura lub mocno połyskująca glazura topline.Poza atrakcyjnym wyglądem Turmalin charakteryzuje się wysoką jakością i odpornością na zmienne warunki pogodowe. Dzięki głębokim zamkom (górnemu i bocznemu) skutecznie odprowadza wodę z powierzchni dachu, co zapewnia jego szczelność i trwałość. Inne elementy konstrukcyjne, jak zoptymalizowana krawędź czołowa, chronią dach przed zalegającym śniegiem i deszczem. Turmalin ma też duży zakres krycia, co ułatwia układanie dachówki i zwiększa elastyczność podczas montażu. To model, który nadaje budynkowi wyjątkowy, harmonijny charakter.

i Autor: BRAAS/ Materiały prasowe

Charakterystyczny detal Topas 13V

Półpłaska dachówka Topas 13V to świetna alternatywa dla tradycyjnych modeli płaskich. Dzięki swojemu unikalnemu kształtowi wnosi do bryły domu nutę elegancji i wyrafinowania. Doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych projektach. Bogata paleta kolorystyczna (miedziany, brązowy, antracytowy, łupkowy, kasztanowy, tekowy, czarny) oraz różnorodne wykończenia (błyszcząca glazura lub matowa angoba) umożliwiają dopasowanie do każdego stylu i gustu.Topas 13V wyróżnia się również praktycznymi rozwiązaniami technicznymi – głębokie zamki zapewniają skuteczny odpływ wody i zabezpieczają budynek przed wilgocią. Elastyczność w zakresie długości krycia pozwala na wygodne układanie zarówno na nowych dachach, jak i tych poddawanych renowacji. Ten model łączy w sobie ponadczasową estetykę z nowoczesnym podejściem do funkcjonalności.

Dachy dwuspadowe to doskonały wybór dla inwestorów poszukujących trwałych, estetycznych i nowoczesnych rozwiązań. Kluczowe znaczenie ma tu dobór odpowiednich dachówek – nie tylko pod względem wyglądu, ale i parametrów technicznych. Wysokiej jakości pokrycie dachowe gwarantuje nie tylko piękny wygląd, ale też funkcjonalność dachu na długie lata. Wszystkie dachówki Braas objęte są 30-letnią gwarancją producenta.

