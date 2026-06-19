Debata Architektury: Architektura schronienia

Warszawskie Targi Obronne - co to takiego?

Warszawskie Targi Obronne to wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa. Wystawcami są wojsko, służby mundurowe, producenci broni, sprzętu wojskowego i firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Impreza odbywa się w Centrum Targowym EXPO XXI, w tym roku po raz pierwszy. Zainteresowani mogą zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak, ale także symulator dachowania samochodu (który jest na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa) oraz specjalistyczne pojazdy straży granicznej i policji.

My sprawdziliśmy, czy przezorny i myślący o swoim bezpieczeństwie właściciel domu również znajdzie tam coś dla siebie. Okazało się, że tak.

Rodzinny moduł ochronny

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę schrony i miejsca ukrycia wzbudzają coraz większe zainteresowani inwestorów indywidualnych. Na Targach Obronnych wystawiają się ich producenci i firmy, które je wyposażają. Rodzinny moduł ochronny można zainstalować pod ziemią w ogrodzie albo ukryć w garażu. To budowla ochronna kategorii U1, czyli podstawowej, zapewniająca ochronę ludzi i mienia przed skutkami katastrof, zawaleniami, odłamkami oraz falą uderzeniową. Można ją doposażyć w suchą toaletę i system fitowentylacji. Koszt zakupu modułu jest porównywalny z ceną nowego, taniego samochodu, czas oczekiwania na dostawę to maksymalnie miesiąc.

Autor: Szymon Starnawski Takie miejsce ukrycia można zakopać w ogrodzie

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody to jej oczyszczanie, usuwanie substancji niepożądanych i występujących w zbyt dużej ilości. Potrzebne jest nie tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy woda z publicznego wodociągu zostanie zanieczyszczona. To problem dobrze znany właścicielom domów, którzy czerpią ją z własnego ujęcia, czyli ze studni. Woda ze studni zwykle nie nadaje się do picia bez uzdatniania. Dlatego po zbadaniu jej składu w stacji sanepidu lub w prywatnym laboratorium do domu należy zakupić odpowiednie urządzenia: stację uzdatniania, odżelaziacz, zmiękczacz. Takie sprzęty też można zobaczyć na targach.

Autor: Szymon Starnawski Wodę uzdatnia się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, także w domach ze studnią

Awaryjne zasilanie

W mniejszych miejscowościach i w górzystych rejonach na południu kraju przerwy w dostawie energii to prawdziwy problem. Przyczyną braku zasilania są najczęściej awarie sieci elektroenergetycznych, do których dochodzi w następstwie burz, wichur. Zagrożenie wzrasta zimą, gdy linie energetyczne są oblodzone albo zrywane przez obciążone śniegiem i przewracające się drzewa.

Gdy dom zostanie odcięty od prądu na kilkanaście godzin lub dłużej, niezbędne jest zasilanie awaryjne. Czyli urządzenia, które zapewnią własną energię, gdy zabraknie tej z sieci. Podstawowe to zasilacze UPS i agregaty prądotwórcze. Te pierwsze są w stanie podtrzymać pracę na przykład kotła grzewczego i pompy obiegowej c.o. przez kilkadziesiąt minut do 20 godzin. Drugie zaprojektowano do przekształcania energii mechanicznej w elektryczną. Wykorzystuje się je nie tylko jako główne źródło zasilania domów w sytuacjach awaryjnych, ale także w trakcie prac budowlanych, na kempingu, działce rekreacyjnej.

Autor: Szymon Starnawski Agregaty prądotwórcze i zasilacze UPS są potrzebne także w trakcie pokoju

Kuloodporna szyba

To transparentna, kuloodporna płyta, która chroni przed ostrzałem z broni krótkiej i długiej. Niewielka masa (20 kg/m2) i grubość (13 mm) sprawiają, że można montować ją w masywnych ramach okiennych z drewna lub aluminium. Materiał jest bezodpryskowy, wielowarstwowa konstrukcja sprawia, że płyta zatrzymuje wystrzeloną kulę.

Autor: Szymon Starnawski Kuloodporna szyby są w stanie zatrzymać pocisk

Prefabrykowane ściany oporowe

To typowy produkt podwójnego zastosowania. Prefabrykowane ściany oporowe ze zbrojonego betonu można wykorzystać do celów wojskowych, ale stosuje się je także przy domach jednorodzinnych, szczególnie na działkach z dużym spadkiem. Mogą być elementem oddzielającym, umożliwiającym utrzymanie różnicy poziomów albo podpierającym skarpę czy taras. Występują jako niższe (80 i 120 cm) i wyższe, o wysokości nawet 3 m.

Autor: Szymon Starnawski Prefabrykowane ściany oporowe to typowy produkt podwójnego zastosowania

Kiedy wybrać się na Targi

Organizatorem Targów jest PortalObronny.pl oraz Grupa ZPR Media. Dla szerokiej publiczności impreza będzie dostępna jutro, to jest w sobotę 20 czerwca w godzinach 9:00-17:00. Adres: Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa. Bilet normalny kosztuje 49 zł, ulgowy 35 zł, rodzinny 2+2 – 135 zł. Bilety można kupić na stronie warszawskietargiobronne.pl lub w kasie przy wejściu na teren imprezy. Posiadacze Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka mogą zwiedzić Targi bezpłatnie.