Jak ubrać choinkę? 26 pomysłów na modną choinkę

Jak ubrać choinkę – choinka ubrana na biało

Choinka biała lub ubrana na biało to często wybierany wariant, hit ostatnich sezonów. Białe przybranie jest neutralne, pasuje do każdego wystroju wnętrza. Wygląda naturalnie, świeżo i nie przytłacza. Nie musisz jednak wybierać tylko prostych, nowoczesnych ozdób. Możesz stworzyć wyjątkową białą aranżację, wykorzystując tradycyjne dekoracje – wstążki, aniołki, a nawet białe kwiaty.

Jak ubrać choinkę – tradycyjne stylizacje

Ich niekwestionowana zaletą jest to, że łatwo tworzą tradycyjny świąteczny klimat. Wnoszą do naszych domów dużo światła, kolorów i radosnego nastroju. Taka choinka powinna mieć dużo różnorodnych ozdób, w rozmaitych kolorach albo tylko kilku wybranych (na przykład choinka złoto-czerwona). Dekoracje, które możesz wykorzystać to obowiązkowe bombki i lampki, ale też różne łańcuchy, wstążki, piórka, szyszki, cukrowe laski i pierniczki. Wiele detali można też zrobić samodzielnie, na przykład z drewna, papieru, masy solnej, filcu lub szyszek. Wielką frajdę z własnoręcznego przygotowania ozdób będą miały zwłaszcza dzieci.

Jak ubrać choinkę – modne choinki z naturalnymi ozdobami

Moda na dodatki dekoracje w stylu eko sprawiła, że coraz częściej rezygnujemy z gotowych sztucznych ozdób, a zastępujemy je tym, co je łatwo dostępne i co mamy w domu. Jak ubrać choinkę w stylu eko? Drzewko ozdób na przykład szyszkami, suszonymi owocami i kwiatami, laskami cynamonu, gwiazdkami anyżu. Możesz postawić na skarby natury w wersji naturalnej, ale nic nie stoi na przeszkodzi, żeby je dodatkowo ozdobić – przykładowo szyszki pomalować srebrną farbą, z suszonych plastrów pomarańczy zrobić girlandę, a z suchego makaronu – aniołka.