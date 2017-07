O czym mówi zawartość LZO? Wybierz bezpieczne i zdrowe farby do malowania ścian.

Farba bezpieczna dla zdrowia to przede wszystkim taka, która nie jest rozcieńczana za pomocą rozpuszczalników. Farby tego typu są co prawda trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych, jednak podczas wysychania wydzielają szkodliwe dla zdrowia substancje - do powietrza przedostają się lotne rozpuszczalniki, np. benzyna lakowa. Dlatego taka farba powinna być stosowana głównie na zewnątrz - do malowania płotów, balustrad, ram okiennych i drzwiowych. Do wnętrz natomiast, należy stosować farby wodne, w których rozcieńczalnikiem jest woda.

Jaka farba wodna będzie najlepsza?

Ograniczenie się tylko do farb wodnych, nie jest na szczęście żadnym problemem. Na rynku jest dostępna cała paleta różnorodnych produktów, z której każdy wybierze coś dla siebie. W zależności od zadań jakie stawiamy przed farbą, mamy do wyboru trzy podstawowe rodzaje: akrylowa, lateksowa i winylowa. Ich bazą jest farba emulsyjna – łatwa w użyciu, szybkoschnąca i dobrze kryjąca. W zależności od dodanego do niej spoiwa, otrzymuje się poszczególne odmiany.

Farby akrylowe – spoiwem są żywice poliakrylowe. Po pomalowaniu otrzymujemy powłokę paroprzepuszczalną i dość odporną na zabrudzenia oraz zmywanie.

Farby lateksowe – to najczęściej farby akrylowe o podwyższonej zawartości żywic. Dzięki temu uzyskujemy dużą trwałość, łatwą zmywalność i odporność na szorowanie. Dlatego warto je zastosować w uczęszczanych miejscach, takich jak korytarz czy przedpokój. Łatwość utrzymania ściany w czystości, może być nieocenioną zaletą, gdy mamy małe dzieci lub zwierzęta. Farby lateksowe są odporne na wilgoć, a przy tym są paroprzepuszczalne, więc sprawdzą się również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – łazience oraz kuchni.

Farby winylowe – ich głównym składnikiem jest polioctan winylu. Mają mniejszą paroprzepuszczalność i odporność na zabrudzenia od farb akrylowych. Można je za to łatwo wyczyścić.

Przy wyborze farby, zwróćmy także uwagę na deklarowany przez producenta (i zawarty w karcie technicznej) limit zawartości LZO (ang. VOC), czyli lotnych związków organicznych, wydzielających się do otoczenia. Duże stężenie tych substancji może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie i powodować reakcje alergiczne. Górna granica nałożona przez Unię Europejską wynosi 30 g/l, ale wytwórcy w swoich produktach potrafią już zbliżyć się z tym wskaźnikiem w okolice zera. Po pomalowaniu pomieszczenia farbą o śladowej zawartości LZO, nie musi być nawet konieczne jego wietrzenie.

Jaką wybrać farbę dla alergika?

Jeśli jesteśmy alergikami lub wybieramy farbę do pokoju dziecka, warto rozejrzeć się za produktem hipoalergicznym. O ateście i organizacji, która go wystawiła, możemy dowiedzieć się z pojemnika lub z karty technicznej wyrobu. Dodatkowo, niewskazane jest stosowanie farb, które tworzą porowatą strukturę. Wszelkie drobne nierówności stanowią doskonałe miejsce do osadzania się brudu i kurzu. Dlatego dobrym wyborem będzie farba lateksowa, która stworzy zwartą i niepylącą powierzchnię.