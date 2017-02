Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić działalność gospodarczą w domu? Upewnij się, czy będzie to możliwe

Pomysł na własny biznes i co dalej?

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy chodzi o spółki. Wynika to z art. 14 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm., dalej: usdg).

Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku (art. 16a usdg).

Przez tytuł do prawny do nieruchomości należy rozumieć akt własności, czy też np. umowę najmu lokalu.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność w domu lub w mieszkaniu musi zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem tej działalności. Z art. 25 ust. 1 pkt 5 usdg wynika, że wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe.

