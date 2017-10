Dmuchawa do liści w mig posprząta twój ogród. Przekonaj się! [WIDEO]

Mokra ziemia i gnijące liście leżące na ścieżkach i tarasach są śliskie, a więc mogą być niebezpieczne, zaś liście pokrywające trawnik mogą powodować żółknięcie trawy. Sprzątanie będzie łatwiejsze, jeśli wybierzemy odpowiednie narzędzia. Dmuchawy, zarówno te elektryczne, jak i spalinowe to błyskawiczny sposób na pozbycie się liści. Jeśli szkoda ci czasu na czasochłonne grabienie lub zamiatanie trawnika, zobacz, jak działa to urządzenie i na co zwrócić uwagę przed zakupem.

Jak wybrać odpowiednią dmuchawę do liści?

Ważnymi parametrami, które charakteryzują dmuchawy ogrodowe, są prędkość wydmuchu powietrza mierzona w km/h lub m/s oraz przepływ powietrza podawany m3/min. Im te wartości są wyższe, tym wydajność urządzenia jest większa. Obsługę dmuchawy do liści ułatwią przełącznik pozwalający na zmianę prędkości wydmuchu zależnie od wykonywanej pracy oraz blokada dźwigni umożliwiająca ustawienie stałej wielkości wydmuchu.

Wybierając odpowiednią dmuchawę do liści dla siebie należy zwrócić też uwagę na wpływ urządzenia na środowisko. Powinna też mieć specjalnie wyprofilowane szelki, zapewniające komfort podczas robienia porządków w ogrodzie. Na wyposażeniu dmuchawy powinny być również amortyzatory, które minimalizują odczuwanie drgań. Warto zwrócić uwagę czy dmuchawa do liści została zaprojektowana tak, aby uniknąć sił skrętnych. Taka konstrukcja znacznie ułatwia pracę. Dodatkową i bardzo przydatną funkcją jest zbieranie liści w trybie odkurzacza.

Dobra dmuchawa do liści to taka, która poza niezawodnością i wysoką wytrzymałością cechuje się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń. Kupując dmuchawę sprawdź również skalę emisji dźwięków silnika.

Jak działa dmuchawa do liści

Dmuchawy do liści to urządzenia, które wytwarzają silny strumień powietrza. Są niezastąpione na działkach porośniętych drzewami i krzewami. Szczególnie w większych ogrodach grabienie jesienią suchych liści nie tylko bardzo długo trwa, ale wymaga też sporo wysiłku. Kierując dyszę dmuchawy na zanieczyszczenia, zdmuchujemy je w jedno miejsce, więc później łatwo je zebrać. Wiele dmuchaw do liści ma możliwość przełączenia na funkcję odkurzacza. W tym przypadku zanieczyszczenia są zasysane do worka, a wcześniej zwykle rozdrabniane, dzięki czemu zmniejszają swoją objętość dziesięcio-, a nawet szesnastokrotnie (rozdrobnienie 1:10 lub 1:16). Jest to wygodne na mniejszych działkach, ale na dużych bywa niepraktyczne. Jeśli liści jest bardzo dużo, należy często opróżniać worek. Poza tym wypełniony zmielonym materiałem wcale nie jest lekki, a przecież w czasie pracy trzeba go stale nosić. Dmuchawy do liści przydadzą się również przy innych pracach porządkowych. Można nimi usuwać gałązki pozostałe po przycięciu żywopłotu, oczyszczać taras, podjazd i ścieżki z kurzu oraz ziemi naniesionej z ogrodu, a zimą usuwać świeży śnieg. Są szczególnie przydatne przy pielęgnacji nawierzchni żwirowych, które trudno jest zagrabić czy zamieść. Po ustawieniu odpowiedniej siły powietrza usuwamy ze żwiru lekkie zanieczyszczenia, nie podrywając kamyków.