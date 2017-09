Domowe systemy alarmowe. Jaki alarm do domu wybrać, aby spać spokojnie podczas urlopu?

System alarmowy SSWiN

Przez fachowców określany jest skrótem SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu). To zespół urządzeń służących do wykrywania i sygnalizowania wejścia bądź jego próby lub obecności osoby do tego nieuprawnionej. Choć nie ma przepisów nakazujących stosowanie w domach jednorodzinnych konkretnych systemów, instalatorzy stosują się do rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Za odpowiedni do domu mieszkalnego jest uznawany system zapewniający trzeci stopień zabezpieczenia opisany w rozporządzeniu , czyli wykrywający:

otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru;

penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania;

poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo);

atak na urządzenia lub miejsca szczególnie zagrożone.

Zwykły system alarmowy

System alarmowy składa się z kilkudziesięciu elementów – centrali alarmowej, czujek i detektorów, sygnalizatorów, manipulatorów – które trzeba ze sobą połączyć. Służące do tego przewody przechodzą przez niemal wszystkie pomieszczenia. Z tego wynika największy kłopot z montażem alarmu – nikt nie chce, żeby przewody były widoczne, więc ukrywa się je tak jak w przypadku każdej instalacji elektrycznej – najlepiej pod tynkiem. Generalny remont jest więc dobrą okazją do montażu instalacji alarmowej – bruzdy w tynku na przewody można zrobić przed przeprowadzeniem prac wykończeniowych, które zwykle i tak polegają na naprawianiu, a nawet wykonywaniu od nowa okładzin ściennych.

Bezprzewodowy system alarmowy

Są też systemy alarmowe bezprzewodowe. Czy zatem nie lepiej zdecydować się na taki, zwłaszcza gdy remont nie obejmuje naprawy ścian? Na pewno praca jest wtedy łatwiejsza, ale trzeba brać pod uwagę, że urządzenia komunikujące się ze sobą drogą radiową są drogie, a ich działanie stosunkowo łatwo zakłócić. Wprawdzie można je zabezpieczyć przed zakłóceniami, lecz wtedy trzeba wydać jeszcze więcej. Dlatego warto się zdecydować na takie rozwiązanie tylko w sytuacji, gdy wykonanie instalacji przewodowej jest bardzo trudne i przez to nieopłacalne. Generalny remont domu to zwykle jednak dobra okazja, żeby rozprowadzić przewody i zastosować urządzenia tańsze i sprawiające mniej problemów w trakcie eksploatacji – takich jak choćby wyczerpujące się baterie, które trzeba wymieniać w każdej czujce bezprzewodowej.