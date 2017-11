Prezent dla majsterkowicza. Wybieramy elektronarzędzia. Poradnik zakupowy

Wkrętarka akumulatorowa

Jedno z najczęściej używanych narzędzi w domowym warsztacie. Jego możliwości docenimy zwłaszcza wtedy, gdy mamy do wkręcenia jednorazowo kilkanaście czy kilkadziesiąt wkrętów. Wykonując te prace tradycyjnym śrubokrętem, zajmie nam to zdecydowanie więcej czasu, a ponadto skończymy z bólem nadgarstka. Z takim sprzętem składanie nowych mebli będzie czystą przyjemnością. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wkrętarka jest większa od śrubokrętu i są miejsca, do których nie uda się nią dotrzeć.

Miniszlifierka

Małe urządzenie o wielkich możliwościach. Miniszlifierką możemy wiercić, ciąć, polerować, szlifować, grawerować, frezować oraz czyścić metal z rdzy. Tak szeroki zakres zastosowań wynika z tego, że producenci do każdego sprzętu dodają zestawy akcesoriów, które z reguły zawierają ponad 20 różnych elementów. Obok różnego rodzaju krążków filcowych, przeznaczonych do polerowania, w komplecie znajdziemy często także rolki z papierem ściernym, kamienie polerskie, tarcze do cięcia oraz frezy. Taki zestaw akcesoriów pozwoli realizować nawet bardzo skomplikowane projekty.

Miniszlifierkę z powodzeniem wykorzystamy także w modelarstwie oraz w precyzyjnych pracach remontowych - jak chociażby przy wymianie fug. Jeżeli zamierzamy korzystać często z maszyny i chcemy dodatkowo zwiększyć jej możliwości, w sklepach dostępne są dodatkowe akcesoria.