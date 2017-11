Kiedy opłaca się budowa domu podpiwniczonego? Jakie są koszty budowy piwnicy?

W ciągu ostatnich lat opinia inwestorów i projektantów na ten temat wyraźnie się zmieniała. Przyglądając się projektom i domom jednorodzinnym, łatwo zauważyć znamienną tendencję – od obszernych piwnic do domów zupełnie pozbawionych podpiwniczenia.

Podpiwniczenia nie chcemy - moda czy zimna kalkulacja?

Kierunek zmian był podyktowany względami ekonomicznymi. Niewątpliwie brak podpiwniczenia obniża koszty budowy domu. Dla wielu osób jest to argument rozstrzygający. Jednak w praktyce takie podejście okazuje się zbyt jednostronne. Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki dom budować – z piwnicą czy bez – za każdym razem trzeba wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby użytkowe, wielkość i kształt działki, ukształtowanie i pokrycie terenu, a nawet zagospodarowanie sąsiednich działek budowlanych.

Zgodnie ze zwyczajem i wymaganiami technicznymi podłogę parteru wynoszono dawniej znacznie ponad poziom gruntu przy budynku. A skoro podwyższano parter, to szukano możliwości wykorzystania przestrzeni pod nim – był to argument za budową piwnicy. Do dzisiaj poziom podłogi parteru w stosunku do poziomu terenu bywa nadmiernie podwyższany. Uzasadnieniem dla przyjęcia takiego rozwiązania może być wysoki poziom wody gruntowej, teren słabo przepuszczalny, na którym po deszczach często stoi woda. Jednak obecnie wybór właściwych materiałów i odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwia skuteczne zabezpieczenie dolnych partii ścian przyziemia przed przenikaniem wody opadowej, nawet przy wykonaniu ich z materiałów o dużej higroskopijności, takich jak beton komórkowy lub pustaki z ceramiki porowatej. Pozwala to na obniżenie poziomu podłogi przyziemia (parteru) do minimum.

Zamiast izolacji gruntu - podpiwniczenie

Podpiwniczenie domu traktowano kiedyś jako rodzaj izolacji od gruntu. Dziś ten problem całkowicie rozwiązują nowoczesne materiały budowlane i technologie wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów i podłóg na gruncie.

Także dzisiejszy sposób ogrzewania sprzyja wyborowi domu niepodpiwniczonego. Dwufunkcyjne kotły gazowe można zainstalować nawet w kuchni lub też w pomieszczeniu technicznym o kubaturze zaledwie 8 m3. Nie trzeba więc urządzać kotłowni ani składu opału w piwnicy. Nowoczesne instalacje grzewcze i wodociągowe pozwalają na prowadzenie poziomych przewodów zasilających w warstwach podpodłogowych bez budowania specjalnych kanałów. Podpiwniczenie nie jest więc w tym celu niezbędne.

Podsumowując, nie ma obecnie żadnych trudności technicznych, które uniemożliwiałyby budowę domów jednorodzinnych bez podpiwniczenia. Powszechnie dostępne dziś środki techniczne pozwalają na ograniczenie do minimum kosztów posadowienia budynków.