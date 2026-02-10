Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy salon meblowy w City Meble w Gdańsku

BoConcept, globalna marka meblarska wywodząca się z Dani, otwiera nowy salon w Gdańsku w City Meble przy al. Grunwaldzkiej 211 - czytamy w komunikacie prasowym. Salon będzie oferować minimalistyczne meble i akcesoria do salonu, jadalni, sypialni, domowego biura oraz przestrzeni zewnętrznych, które można personalizować według własnych potrzeb.

Nowy salon będzie odzwierciedlał filozofię marki – przestrzeń wypełnią naturalne materiały, takie jak drewno i kamień, a także elementy roślinne, tworząc przyjazne, inspirowane naturą wnętrze w duchu biophilic design. W salonie dostępna będzie także najnowsza kolekcja na sezon wiosna–lato 2026.

W salonie BoConcept w Gdańsku znajdziecie:

meble

oświetlenie

akcesoria do salonu, jadalni, sypialni,

domowego biura

akcesoria przestrzeni ogrodowych

BoConcept postrzegany jest jako droga marka. Jednak przedstawiciele firmy widzą to inaczej.

- Nie powinniśmy być pozycjonowani jako marka droga, tylko gdzieś jako średnia półka - mówił niedawno w rozmowie z portalem katowice24.info Kamil Maślanka z zarządu spółki Design Soul, która prowadzi kilka salonów BoConcept w Polsce. - W Polsce nie mamy realnej konkurencji, jeśli chodzi o marki z najwyższej półki, które posiadają monobrandowe salony. Większość bardzo drogich mebli można kupić w multibrandowych studiach, od architektów, z katalogów itd. Na postrzeganie naszej marki jako drogiej wpływa to, że wychodzimy do klientów, pokazujemy produkty, nie ukrywamy cen i nie sprzedajmy z katalogu - dodał.

Live Ekstraordinær - świadome urządzanie domów

BoConcept inspiruje do świadomego urządzania domów pod hasłem "Live Ekstraordinær". - Wszystko – od krzeseł i sof po regały, łóżka i stoły – można dopasować do indywidualnych potrzeb i stylu, wybierając spośród różnych rozmiarów, kolorów oraz ponad 120 tkanin i skór - zachwalają przedstawiciele firmy.

BoConcept oferuje też klientom elastyczną usługę projektowania. Obejmuje ona bezpłatne porady w zakresie stylizacji oraz elastyczne rozwiązania na miejscu, zawierające pomiary, moodboardy, wizualizacje 3D oraz opcję montażu. Bezpłatna usługa projektowania wnętrz jest oferowana we wszystkich salonach BoConcept w Polsce, również wirtualnie, za pośrednictwem połączenia wideo.

BoConcept istnieje od 1952 roku

Przypomnijmy. Supermodelka Helena Christensen jest dyrektorką kreatywną BoConcept. Helena Christensen ma obecnie 57 lat i przyznaje, że zawsze kochała wnętrza. "Kiedy byłam małą dziewczynką, sąsiadka dawała mamie przeczytane magazyny wnętrzarskie, a ja leżąc na podłodze czytałam je obsesyjnie. Nie dorastałam z magazynami mody, ale z magazynami wnętrzarskimi" - powiedziała w rozmowie z crfashionbook. Mebel must have w domu: wygodna kanapa. Styl, jaki ceni: brutalizm i... drobiazgi z pchlich targów.

Natomiast firma BoConcept powstała w 1952 roku w Herning i z małej manufaktury stała się globalnym producentem mebli na świecie. Współpracuje z takimi projektantami, jak Morten Georgsen, Karim Rashid i Henrik Pedersen, a ich kolekcje są dostępne wyłącznie w salonach BoConcept.