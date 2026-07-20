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W Gdańsku, na terenie kameralnego osiedla Alfa Park, pracownia masz.design zrealizowała projekt wnętrza 115-metrowego apartamentu, który świadomie odchodzi od dominującego na rynku trendu jasnych, minimalistycznych przestrzeni. Zgodnie z wizją inwestorów, powstało wnętrze oparte na głębokiej, ciemnej kolorystyce, której celem jest stworzenie atmosfery wyciszenia i intymnego azylu.

Lokalizacja, z bezpośrednim widokiem na staw Wróbla i w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stała się kluczową inspiracją dla architektek. Krajobraz nie jest tu jedynie tłem, ale integralną częścią koncepcji, co podkreślają duże przeszklenia otwierające strefę dzienną na otaczającą zieleń i wodę.

Autor: Rubio Monocoat/projekt masz.design/fot. Adam Burdyło/ Materiały prasowe

Strefa dzienna zaprojektowana jako tło dla natury

Sercem apartamentu jest otwarta przestrzeń, łącząca salon, jadalnię i kuchnię. Zamiast konkurować z widokiem, aranżacja stanowi dla niego spokojne tło. W palecie materiałowej dominują głębokie odcienie drewna, grafitu i czerni, zrównoważone miękkimi tkaninami i rozproszonym oświetleniem. Charakteru nadają rytmiczne, drewniane lamele oraz organiczne formy opraw oświetleniowych.

Kuchnia, choć stanowi integralną część strefy dziennej, ma bardziej graficzny charakter. Fronty zabudowy wykończono w kolorze NCS S 8500-N, co tworzy elegancki kontrast dla drewnianych elementów, zachowując przy tym spójność całej koncepcji. Rozwiązanie to pokazuje, jak precyzyjnie dobrane materiały mogą definiować poszczególne funkcje w otwartej przestrzeni.

Autor: Rubio Monocoat/projekt masz.design/fot. Adam Burdyło/ Materiały prasowe

Drewno jako konsekwentny motyw przewodni całego wnętrza

Naturalne drewno jest elementem porządkującym całą przestrzeń apartamentu. Pojawia się w zabudowach meblowych, wykończeniu korytarzy, łazienek oraz sypialni, budując wizualną i materiałową ciągłość. Zastosowanie tego samego materiału w różnych strefach nadaje projektowi ponadczasowy charakter i podkreśla jego wysoką jakość.

Wszystkie elementy drewniane zostały wykończone olejem. Taki zabieg nie tylko ujednolicił estetykę, ale również zapewnił trwałą ochronę, podkreślając naturalne usłojenie i strukturę drewna bez tworzenia sztucznej powłoki. Jest to detal świadczący o dbałości o jakość i trwałość zastosowanych rozwiązań.

Autor: Rubio Monocoat/projekt masz.design/fot. Adam Burdyło/ Materiały prasowe

Strefy prywatne dopasowane do indywidualnych potrzeb

Część prywatna apartamentu została również podporządkowana idei regeneracji. Główna sypialnia, połączona z garderobą, utrzymana jest w tej samej estetyce co strefa dzienna. Centralnym punktem jest tu jednak garderoba, która nawiązuje do profesjonalnej działalności właścicielki, związanej ze światem mody. Zastosowano w niej oświetlenie inspirowane rozwiązaniami scenicznymi, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie kolorów.

Projekt uwzględnia również indywidualne potrzeby pozostałych domowników. W lobby apartamentu wygospodarowano przestrzeń na strefę treningową z trenażerem rowerowym, co jest odpowiedzią na pasję właściciela. Takie spersonalizowane rozwiązania pokazują, że nowoczesny luksus w nieruchomościach premium coraz częściej oznacza precyzyjne dopasowanie funkcji do stylu życia mieszkańców.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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