Oboje są wrośnięci w tę okolicę od pokoleń. Patrycja pochodzi z Jawiszowic, a Irek z sąsiednich Dankowic. Poznali się w szkole średniej, tzw. resortówce w Czechowicach-Dziedzicach, a ich wesele odbyło się w tej samej sali, w której kiedyś mieli studniówkę. Początkowo rezydowali w mieszkanku przy rodzinie Patrycji – to był własny kąt, ale oni marzyli o czymś więcej – o swoim miejscu na ziemi, o domu! Kiedy w ich życiu pojawiła się córka Paulina, postanowili zrealizować to marzenie. Zaczęli poszukiwania w najbliższej okolicy.

Budowa domu z bali w 30 dni – jak to wygląda w praktyce?

To miał być stary drewniany domek, taki, w którym trzeszczy podłoga i buszują duchy. Niestety, takiego nie znaleźli. Cóż, w takim razie nowy, koniecznie drewniany, może w stylu skandynawskim? Traf chciał, że opodal znajomi postawili cudny domek w stylu podhalańskim. Pojawił się znienacka, prawie z dnia na dzień i bardzo się wyróżniał na tle tutejszej zabudowy. – Zachwyciliśmy się nim i postanowiliśmy zamieszkać w takim samym – opowiada Patrycja.

Kupili małą działkę w Dankowicach i zaprosili sprawdzoną ekipę górali z Chochołowa, którzy w miesiąc postawili domek jak z bajki. To byli rzemieślnicy z prawdziwego zdarzenia, dopracowali każdy szczegół po mistrzowsku. Zbudowano go u producenta, a następnie rozłożono na części i ponownie zmontowano na miejscu. Na dachu położono blachodachówkę z posypką Gerard, która przypomina trochę gont.

Wszystkie elementy dekorujące, m.in. fikuśne falki na obrzeżu dachu, barierka i okiennice, powstały w firmie i przyjechały już na koniec robót. Cytat z Ewangelii św. Mateusza i rok budowy domu na belkach pod sufitem wewnątrz budowniczy wykonali już na miejscu. Z kolei podesty wokół domu z modrzewia europejskiego zrobili Irek i tata Patrycji, który ponadto z resztek drewna pozostałego z budowy wyczarował doniczki pod okna.

Do wykonania ścieżki do altanki wykorzystano pozostałości gresu podłogowego. Ławeczka to prezent od teściowej. Chociaż trudno w to uwierzyć, altanka ze świerczyny to "gotowiec" upolowany w sklepie ogrodniczym. Wygląda jak robiona na zamówienie! W sezonie rodzina tu wypoczywa, jada i przyjmuje gości.

– Czas, jaki tu mieszkamy, utwierdził nas w przekonaniu, że to najlepsze miejsce do życia dla naszej rodziny – mówią zgodnie. – Dom jest wystarczająco obszerny, ma wdzięk i klasę. Jest przytulny, z nutką retro, lecz "współcześnie" wygodny. Stylem zaś idealnie wpisuje się w otaczający nas krajobraz.

Styl podhalański w nowoczesnym wydaniu

W środku drewniane ściany i sufit rozbielono preparatem Diotrol (dostępny na rynku niemieckim), więc w całym domu jest jasno.

Większość mebli do salonu przyjechała z poprzedniego mieszkania i choć nie są w stylu podhalańskim, świetnie tu pasują. Fotel z pluszową tapicerką w kolorze leśnego miodu i bokami z wiedeńską plecionką Irek kupił kiedyś Patrycji w prezencie urodzinowym. Plecione lampy w stylu boho są obecnie bardzo popularne, ale parę lat temu nie były tak łatwo dostępne. Lampy nad stolikiem kawowym zostały wykonane przez pana domu z koszyków.

Patrycja lubi otaczać się ładnymi rzeczami. Zastawa, wazony, przedmioty dekoracyjne kompletowane są więc latami. – Kieruję się jednym kryterium – własnym gustem – mówi. – Jeśli coś mi się podoba i uważam, że pasuje do naszego domu, to nie mogę się oprzeć. Staram się łączyć piękno z funkcjonalnością. Używamy tych rzeczy na co dzień, ciesząc się ich urodą.

Autor: Wnętrza Michała Sofa Ektorp z pokryciem w kwiaty i stolik kawowy Liatorp są z IKEA, ale jeśli dorzucić do nich dziergane lub haftowane tkaniny, zyskują charakter, stają się bardziej indywidualne. Pled w kolorowe kwadraty i dziergany obrus Patrycja kupiła w lokalnych sklepikach z rzeczami używanymi

Wnętrze pełne wspomnień i rodzinnych pamiątek

Kącik kominkowy jest pełen pamiątek. Są tu monidła dziadków i rodziców Irka, a także dziadków Patrycji. Zegar (tzw. Metron, czyli produkt toruńskiej Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń) ma szczególną wartość – należał do dziadka pana domu, Stanisława, kolejarza. Mechanizm nie działał, ale zegarmistrz okazał się świetnym fachowcem. Wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej Patrycja znalazła na strychu u teściowej – były prawie zupełnie czarne, dopiero po wyczyszczeniu okazało się, jakie są piękne. Portal kominkowy to prezent od Irka w prezencie urodzinowym dla Patrycji, do środka wstawiono elektryczną kozę.

Kuchnia w domu z bali: serce domu i miejsce na rodzinne gotowanie

– Kuchnia to dla nas ważna część domu – mówi Patrycja. – Kochamy gotować dla siebie i gości. No i uwielbiamy zupy! Mąż ogórkową, córka pomidorową, a ja – żurek. Zawsze są na rosole, który przyrządzamy z dużą ilością warzyw. Jej wyposażenie stanowi zabudowa wykonana na zamówienie z płyty wiórowej firma z Oświęcimia (Bogdan Piech, Meble Zen).

Żeby zrównoważyć wszechobecne drewno, frezowane fronty wykończono matowym białym lakierem, a całość przykryto blatami do złudzenia przypominającymi surowy beton. Niebieskoszara konsolka na toczonych nóżkach jest w rodzinie od dawna: najpierw była moją toaletką, potem służyła Paulince jako biurko, była też przez chwilę pomocnikiem w łazience. Teraz świetnie spisuje się w kuchni – stoją na niej słoje z przetworami od Basi, mojej ukochanej teściowej.

Przestronne szafki kuchenne są niezbędne Patrycji do przechowywania wciąż powiększającej się kolekcji ceramicznych naczyń, głównie kubków i miseczek w kropki (ulubiony wzór!), które kupuje w lokalnych sklepikach.

Poddasze: przytulna sypialnia, pokój dziecka i łazienka w klimacie retro

Na poddaszu domu Patrycji i Irka mieści się prywatna, przytulna strefa domowników. Główna sypialnia urządzona została wokół wymarzonego, sosnowego łóżka z IKEA, które – choć zniknęło z oferty – udało się znaleźć przypadkiem na OLX w świetnym stanie i niższej cenie. Nad wezgłowiem zawisł sielankowy pejzaż z drewnianym domkiem, do złudzenia przypominającym ich własny. Jasność wnętrza podkreślają białe szafy Pax i lekkie, kwiatowe zasłony z second handu, a całość utrzymana jest w spokojnym, wyciszającym klimacie.

Obok znajduje się pokój córki Pauliny – dawniej sypialnia rodziców – który po zamianie zyskał funkcję bardziej dopasowaną do skosów i stał się jej małym, "tajnym" światem zabawy, z drewnianym konikiem od lokalnego rzemieślnika.

Na poddaszu zaplanowano także łazienkę z wolnostojącą wanną na lwich łapach, która od początku była jednym z kluczowych elementów projektu – zestawioną z retro baterią, jasnymi płytkami na jednej ze ścian i praktyczną zabudową z umywalką, co przełamuje dominację drewna i dodaje wnętrzu lekkości.

Jak dbać o drewniany dom – rady Patrycji

Ściany należy dobrze zaimpregnować. Na zewnątrz użyliśmy chińskiego oleju drzewnego z dodatkiem oleju lnianego Kinesisk Träolja (Auson AB). Środek rozjaśniliśmy dwuskładnikowym preparatem Diotrol, który ma także tę właściwość, że zabezpiecza ściany przed brudem i plamami. Na co dzień więc wystarczy omiatać je z kurzu.

Na zewnątrz użyliśmy chińskiego oleju drzewnego z dodatkiem oleju lnianego Kinesisk Träolja (Auson AB). Środek rozjaśniliśmy dwuskładnikowym preparatem Diotrol, który ma także tę właściwość, że zabezpiecza ściany przed brudem i plamami. Na co dzień więc wystarczy omiatać je z kurzu. Gdy po wielu latach drewno bardzo się ubrudzi, można je oczyścić, stosując zabieg piaskowania. Zwykle wystarcza, jeśli co jakiś czas, np. co roku (lub częściej zależnie od potrzeb) umyje się ściany w środku wodą z szarym mydłem albo płynem do naczyń.

Ścianę przy kuchence i zlewie warto zabezpieczyć taflą hartowanego szkła albo poprzez olejowanie.

