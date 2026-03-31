Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Montaż sufitu powieszanego krok po kroku

Stosując odpowiedni rodzaj płyty gipsowo-kartonowych, sufit podwieszany można zamontować w każdym pomieszczeniu. Wykonanie polega na zainstalowaniu rusztu, przymocowaniu do niego płyt oraz wykończeniu.

Jak wybrać stelaż do sufitu podwieszanego?

Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:

jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelażu stalowym;

dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na stelażu jednopoziomowym;

jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty karton-gips mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia.

Montaż sufitu podwieszanego: kolejność prac

Mierzymy pomieszczenie i dobieramy odpowiednią ilość profili. Montujemy profile przyścienne. Najpierw na ścianach zaznaczamy linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu podwieszanego. Aby były idealnie wypoziomowane, używamy długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocujemy profile UD. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczamy punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieszczamy je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercimy otwory i umieszczamy w nich stalowe kołki rozporowe. Mocujemy wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, zdejmujemy. Zdemontowane części wieszaków wsuwamy w profile CD. Montujemy profile. Końce profili podłużnych CD umieszczamy w profilach UD i łączymy obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieszczamy profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt poziomujemy, regulując położenie ramion wieszaków. Mocujemy płyty gipsowo-kartonowe. Przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieszczamy maksymalnie w odstępach co 15 cm. Wykańczamy sufit podwieszany. Po zamontowaniu płyt g-k na ich połączenia naklejamy taśmę spoinową i wypełniamy warstwą masy szpachlowej. Następnie nanosimy masę finiszową (np. Pro Fin lub Pro Fin Mix). Wygładzamy ją, a po całkowitym wyschnięciu szlifujemy specjalną pacą z siatką ścierną. Szpachlujemy i szlifujemy również łebki wkrętów.

10

Zalety sufitu powieszanego:

dzięki gładkiej powierzchni płyt nie różni się od tradycyjnego sufitu,

taki sufit możemy malować na dowolnie wybrany kolor,

stosując płyty pokryte obustronnie włóknem szklanym, można modelować dowolne kształty.

Wady sufitu podwieszanego:

długi montaż sufitu podwieszanego ,

, w przypadku awarii urządzeń bądź przewodów instalacyjnych, znajdujących się pod sufitem, trzeba zdemontować płyty.

Warto wiedzieć Przestrzeń na styku płyt i ścian także wypełniamy masą szpachlową i wzmacniamy siatką zbrojącą. Pomoże to zapobiec w tych miejscach powstawaniu pęknięć.

Materiały niezbędne do montażu sufitu podwieszanego:

płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm (120 x 260 cm)

profile UD30 (dł. 4 m) oraz CD60 (dł. 4 m)

preparat gruntujący Rikombi Grund (Rigips)

masa szpachlowa, np. Standard (Rigips)

masa finiszowa, np. Pro Fin (Rigips)

siatka spoinowa samoprzylepna (dł. 90 m)

siatka zbrojąca

łączniki poprzeczne

kołki rozporowe metalowe

wkręty nierdzewne typu TN

Narzędzia i przybory do montażu płyt g-k na suficie:

poziomnica,

ołówek,

wiertarka,

szpachelka,

paca ścierna,

pędzel