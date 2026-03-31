Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Montaż sufitu powieszanego krok po kroku

Stosując odpowiedni rodzaj płyty gipsowo-kartonowych, sufit podwieszany można zamontować w każdym pomieszczeniu. Wykonanie polega na zainstalowaniu rusztu, przymocowaniu do niego płyt oraz wykończeniu.
Jak wybrać stelaż do sufitu podwieszanego?
Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelażu stalowym;
- dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na stelażu jednopoziomowym;
- jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty karton-gips mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia.
Montaż sufitu podwieszanego: kolejność prac
- Mierzymy pomieszczenie i dobieramy odpowiednią ilość profili.
- Montujemy profile przyścienne. Najpierw na ścianach zaznaczamy linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu podwieszanego. Aby były idealnie wypoziomowane, używamy długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocujemy profile UD.
- Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczamy punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieszczamy je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercimy otwory i umieszczamy w nich stalowe kołki rozporowe.
- Mocujemy wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, zdejmujemy. Zdemontowane części wieszaków wsuwamy w profile CD.
- Montujemy profile. Końce profili podłużnych CD umieszczamy w profilach UD i łączymy obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieszczamy profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt poziomujemy, regulując położenie ramion wieszaków.
- Mocujemy płyty gipsowo-kartonowe. Przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieszczamy maksymalnie w odstępach co 15 cm.
- Wykańczamy sufit podwieszany. Po zamontowaniu płyt g-k na ich połączenia naklejamy taśmę spoinową i wypełniamy warstwą masy szpachlowej. Następnie nanosimy masę finiszową (np. Pro Fin lub Pro Fin Mix). Wygładzamy ją, a po całkowitym wyschnięciu szlifujemy specjalną pacą z siatką ścierną. Szpachlujemy i szlifujemy również łebki wkrętów.
Sufit podwieszany - co warto wiedzieć
Zalety sufitu powieszanego:
- dzięki gładkiej powierzchni płyt nie różni się od tradycyjnego sufitu,
- taki sufit możemy malować na dowolnie wybrany kolor,
- stosując płyty pokryte obustronnie włóknem szklanym, można modelować dowolne kształty.
Wady sufitu podwieszanego:
- długi montaż sufitu podwieszanego,
- w przypadku awarii urządzeń bądź przewodów instalacyjnych, znajdujących się pod sufitem, trzeba zdemontować płyty.
Warto wiedzieć
Przestrzeń na styku płyt i ścian także wypełniamy masą szpachlową i wzmacniamy siatką zbrojącą. Pomoże to zapobiec w tych miejscach powstawaniu pęknięć.
Materiały niezbędne do montażu sufitu podwieszanego:
- płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm (120 x 260 cm)
- profile UD30 (dł. 4 m) oraz CD60 (dł. 4 m)
- preparat gruntujący Rikombi Grund (Rigips)
- masa szpachlowa, np. Standard (Rigips)
- masa finiszowa, np. Pro Fin (Rigips)
- siatka spoinowa samoprzylepna (dł. 90 m)
- siatka zbrojąca
- łączniki poprzeczne
- kołki rozporowe metalowe
- wkręty nierdzewne typu TN
Narzędzia i przybory do montażu płyt g-k na suficie:
- poziomnica,
- ołówek,
- wiertarka,
- szpachelka,
- paca ścierna,
- pędzel