Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki Materiał sponsorowany

Oszczędności, które szybko przestają się opłacać

Paradoks remontu łazienki polega na tym, że najwięcej pieniędzy często traci się właśnie wtedy, gdy za wszelką cenę próbuje się je zaoszczędzić. Dotyczy to przede wszystkim materiałów, których po zakończeniu prac nie będzie już widać. Tańsze hydroizolacje, słabsze kleje, niskiej jakości fugi czy przypadkowo dobrane uszczelnienia pozwalają obniżyć koszt zakupów o kilkaset złotych. Jeśli jednak po roku pojawi się przeciek, odspoją się płytki albo wilgoć przedostanie się do ścian, naprawa może kosztować wielokrotnie więcej.

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Podobnie wygląda sytuacja z armaturą. Najtańsze baterie czy zestawy podtynkowe kuszą ceną, ale ich ewentualna wymiana często oznacza konieczność skuwania płytek. W przypadku elementów zabudowanych warto wybierać rozwiązania sprawdzonych producentów, oferujących dostęp do części zamiennych nawet po wielu latach.

Oszczędzać nie warto również na wykonawstwie. Poprawianie źle wykonanej hydroizolacji lub krzywo ułożonych płytek zwykle kosztuje więcej niż zatrudnienie doświadczonej ekipy od początku.

Autor: Szymon Starnawski <p>Łazienka powinna zapewniać maksymalny komfort. Wyposażenie zależy od potrzeb, ale trzeba je planować i dobierać rozważnie, gdy pomieszczenie jest pod skosami</p>

Brak projektu oznacza kosztowne zmiany

Jednym z najdroższych błędów jest rozpoczęcie remontu bez dokładnego planu. Wielu inwestorów podejmuje decyzje na bieżąco, wybierając wyposażenie dopiero wtedy, gdy prace już trwają. Tymczasem niemal każdy model umywalki, stelaża WC czy kabiny prysznicowej ma inne wymagania montażowe.

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Zmiana koncepcji w trakcie robót często oznacza konieczność przerabiania instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przesuwania punktów elektrycznych lub ponownego układania płytek. Każda taka korekta generuje kolejne koszty i wydłuża termin zakończenia prac.

Projekt nie musi oznaczać rozbudowanej dokumentacji przygotowanej przez architekta wnętrz. W wielu przypadkach wystarczy dokładny rysunek z wymiarami, rozmieszczeniem wyposażenia, punktów instalacyjnych oraz określeniem wysokości montażu wszystkich urządzeń. Im więcej decyzji zapadnie przed rozpoczęciem prac, tym mniejsze ryzyko kosztownych zmian.

Źle zaplanowana funkcjonalność mści się każdego dnia

Łazienka ma zwykle zaledwie kilka metrów kwadratowych, dlatego każdy centymetr ma znaczenie. Mimo to wiele remontów kończy się wnętrzami, które dobrze wyglądają na wizualizacji, ale są niewygodne w codziennym użytkowaniu.

Zbyt małe odległości między urządzeniami, kolizje drzwi z szafką, brak miejsca na swobodne otwarcie szuflad czy niewłaściwie dobrana kabina prysznicowa to problemy, których później praktycznie nie da się wyeliminować bez kolejnego remontu.

Równie często pomija się kwestie przechowywania. Brak miejsca na środki czystości, ręczniki czy kosmetyki szybko prowadzi do zastawiania blatów i utraty porządku. Projektując łazienkę, warto myśleć nie tylko o estetyce, lecz przede wszystkim o codziennych nawykach domowników. To właśnie funkcjonalność decyduje o tym, czy wnętrze pozostanie wygodne przez kolejne lata.

Moda przemija, instalacje zostają

Media społecznościowe pełne są efektownych łazienek z cienkimi umywalkami nablatowymi, wolnostojącymi wannami czy czarną armaturą. Nie każde modne rozwiązanie sprawdzi się jednak w każdym mieszkaniu.

Wolnostojąca wanna wymaga odpowiednio dużej przestrzeni i dostępu serwisowego. Czarna armatura jest znacznie bardziej podatna na widoczne zacieki z twardej wody, a modne wielkoformatowe płytki wymagają bardzo równego podłoża i doświadczonych wykonawców. Ich montaż jest również wyraźnie droższy.

W pogoni za trendami łatwo zapomnieć o rozwiązaniach, które wpływają na komfort użytkowania, choć pozostają niewidoczne. Dobrze zaplanowana wentylacja, odpowiednia liczba gniazd elektrycznych, właściwe oświetlenie czy możliwość łatwego dostępu do zaworów i elementów instalacji będą miały większy wpływ na codzienne korzystanie z łazienki niż kolor fug czy najmodniejszy wzór płytek.

Najdroższe błędy podczas remontu rzadko wynikają z jednego złego wyboru. Zwykle są efektem pośpiechu, braku planu i pozornych oszczędności. Dobrze przygotowany projekt, rozsądny dobór materiałów i doświadczona ekipa kosztują więcej na początku, ale pozwalają uniknąć wydatków, które pojawiają się już po zakończeniu remontu. To jedna z tych inwestycji, w której najtańsze rozwiązanie bardzo często okazuje się najdroższe.

Tekst powstał przy użyciu AI