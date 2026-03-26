Najważniejszy napój dnia? Oczywiście – poranna kawa!

Chyba nie zdziwi Cię stwierdzenie, że poranna filiżanka kawy to najważniejszy napój, jaki wypijamy w ciągu dnia. Tak jest w istocie. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do pracy, egzaminu, którego się obawiasz, intensywnej sesji treningowej na siłowni, czy relaksującego odpoczynku na mieście podczas dnia wolnego, poranna dawka kofeiny ma za zadanie podnieść Twoją wytrzymałość fizyczną, poprawić zdolności poznawcze i pomóc Ci skupić się na tym, co najważniejsze. Jak widać, lista korzyści jest imponująca: czy można prosić o więcej?

To jednak NIE WSZYSTKO! Niedawno opublikowane badanie przeprowadzone na 40 tysiącach dorosłych Amerykanów przez dłuższy okres analizowało korzyści zdrowotne płynące ze spożywania kawy. Naukowcy doszli do zaskakujących wniosków. Spośród wszystkich uczestników 52% piło kawę codziennie, a 36% – każdego ranka. Badania wykazały, że w porównaniu z osobami, które w ogóle nie piły kawy, osoby sięgające po kofeinę przed południem były o 16% mniej narażone na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w okresie prawie dekady i aż o 31% mniej narażone na ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia.

I tu pojawia się haczyk: zaobserwowane korzyści nie dotyczyły osób, które piły kawę w późniejszych godzinach dnia. Z czego to może wynikać? Cóż, z pewnością trzeba byłoby przeprowadzić więcej badań, ale najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że te poranne filiżanki nie zakłócają naturalnego rytmu snu, co jest oczywiście korzystne, a przeciwzapalne właściwości kawy ujawniają się najsilniej w godzinach porannych, ponieważ to właśnie wtedy stany zapalne w organizmie zazwyczaj osiągają najwyższy poziom. Jest to więc kolejny sygnał od wszechświata, by rozkoszować się filiżanką kawy o poranku bez wyrzutów sumienia: nie tylko przyczynia się do poprawy produktywności, ale także, najwyraźniej, wydłuża życie!

Dlaczego lepiej trochę poczekać i co mają do tego młynki do kawy?

Zatem wszystko ustalone: filiżanka kawy o poranku jest bezsprzecznie korzystna dla zdrowia. Jak się jednak okazuje, liczy się również dokładna pora, o której po nią sięgamy. Tu musimy zwrócić uwagę na kortyzol: choć zwykle określa się go mianem „hormonu stresu”, nie zawsze do tego służy. Organizm uwalnia kortyzol o poranku, by poprawić naszą czujność i ułatwić wybudzenie się ze snu – pod tym kątem przypomina kofeinę. Problem polega na tym, że pobudzenie wywołane kawą może również stymulować produkcję kortyzolu, a to właśnie jego nadmiar jest przyczyną porannego roztrzęsienia. Naukowcy zalecają, aby po wstaniu z łóżka pozwolić kortyzolowi osiągnąć szczytowy poziom (zwykle dzieje się to po około 30–60 minutach od przebudzenia), a dopiero potem wypić filiżankę kawy. Dzięki temu kortyzol i kofeina będą ze sobą współgrały, zapewniając optymalne efekty.

W takim razie, co zrobić, wyczekując na spadek poziomu kortyzolu? Odliczanie minut może być nużące, dlaczego więc nie wykorzystać tego czasu na wyniesienie porannego rytuału na wyższy poziom? Młynki do kawy oferują idealne rozwiązanie: nadają całemu doświadczeniu poczucie uważności, zachęcając do niespiesznego przeżywania chwili. Już nie wspominając o tym, że świeżo zmielona kawa jest o wiele bardziej aromatyczna niż fabrycznie pakowana kawa mielona!

Jeśli chcesz niespiesznie przeżywać cały proces, wybierz ręczny młynek do kawy zamiast elektrycznego. Wyobraź to sobie: podchodzisz do szafki, wybierasz kawę ziarnistą, którą masz ochotę się dziś delektować, wsypujesz garść ziaren do niezawodnego młynka, a następnie leniwie obracasz rączkę, podczas gdy niebiański aromat wypełnia powietrze… To chyba przyjemniejsze niż parzenie kawy w niepotrzebnym pośpiechu, który może skutkować roztrzęsieniem i niepokojem w dalszej części dnia, prawda?

Prosta zmiana = ogromna korzyść

Jak widać, nie trzeba zbyt wiele zmieniać, by każdy dzień zaczynał się jeszcze lepiej. Wystarczy, że wygospodarujesz trochę czasu na delektowanie się kawą o poranku. Miel ziarna bezpośrednio przed parzeniem, by wydobyć z nich nawet najsubtelniejsze aromaty, a poza tym pozwól, by organizm najpierw sam się rozruszał, zanim spróbujesz dodatkowo go rozbudzić. Poranki są zbyt cenne, by przeżywać je na autopilocie!