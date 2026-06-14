Klasyczne regały - uniwersalne i bezpieczne rozwiązanie

Najpopularniejszym sposobem są wysokie regały ustawione przy ścianie. To rozwiązanie bezpieczne i praktyczne - pozwala zgromadzić dużą liczbę książek w jednym miejscu. Warto zadbać o stabilność mebla, szczególnie jeśli mamy dzieci, i przytwierdzić go do ściany.

Regał może stanowić centralny punkt salonu lub gabinetu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by znalazł się w sypialni czy przedpokoju. Książki dobrze prezentują się też we wnękach, gdzie trudno ustawić inne meble. Może być na ścianie przy wejściu do salonu lub pokoju a nawet być przepierzeniem rozdzielającym obszerne wnętrze.

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Półki – swoboda aranżacji

Półki dają większą elastyczność. Można je umieścić nad biurkiem, sofą, a nawet nad drzwiami, wykorzystując miejsca, które zwykle pozostają puste. Ciekawie wyglądają układy asymetryczne – półki różnej długości i wysokości, które nadają wnętrzu lekkości.

Półki sprawdzają się także w kuchni – szczególnie na książki kulinarne – oraz w pokojach dziecięcych, gdzie można je zamontować nisko, aby najmłodsi sami sięgali po ulubione lektury.

Nietypowe zakamarki i sprytne pomysły

Książki można przechowywać także w mniej oczywistych miejscach. Schody ze schowkami, szuflady w zabudowie łóżka, wnęki pod parapetem czy przestrzeń pod skosem na poddaszu – to świetne okazje, by zyskać dodatkowe metry.

Coraz popularniejsze są też biblioteczki w kuchni i jadalni – książki w estetycznych oprawach tworzą ciekawy kontrast z naczyniami i szkłem. W małych mieszkaniach sprawdzają się mobilne wózki lub lekkie regały na kółkach, które można przestawiać w zależności od potrzeb.

Jakie miejsce jest najlepsze?

Najlepszym miejscem na książki jest takie, w którym panują stabilne warunki: brak wilgoci, unikanie ostrego słońca i zbyt wysokiej temperatury. Salon czy gabinet to więc lepsze lokalizacje niż łazienka czy kuchnia, choć kilka kulinarnych tomów w pobliżu kuchenki nikomu nie zaszkodzi, jeśli zadbamy o czystość.

Warto pamiętać, że papier źle znosi wilgoć – książki w piwnicy czy na nieogrzewanym strychu mogą się zniszczyć.

Książki jako dekoracja

Ładnie wydane albumy, książki w twardych oprawach czy kolekcje w jednolitych grzbietach mogą być prawdziwą ozdobą wnętrza. Można je wyeksponować na otwartych półkach, stoliku kawowym czy konsoli w przedpokoju.

Warto też eksperymentować z układaniem - tradycyjnie pionowo, ale też w poziome stosy, które świetnie sprawdzają się jako podstawki pod lampy, wazony czy ramki ze zdjęciami.

Domowa biblioteka szyta na miarę

Najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy biblioteczkę projektujemy indywidualnie. Zabudowa na wymiar pozwala wykorzystać każdą szczelinę, a dodatkowe detale - jak przeszklenia, podświetlenia LED czy kontrastowe tła - sprawiają, że książki stają się częścią aranżacji.

Dzięki temu nasza biblioteka nie tylko pomieści rosnące zbiory, ale i nada domowi charakteru - pokazując, że w tym miejscu literatura ma swoje ważne miejsce.

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