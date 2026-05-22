Ile kosztuje zagęszczarka płytowa w 2026 roku? Cennik zakupu i wynajmu

Murator Ogroduje #3: Jak zabezpieczyć drewnianą wiatę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czym jest zagęszczarka płytowa?

Zagęszczarka płytowa to urządzenie budowlane służące do ubijania i zagęszczania gruntu, piasku, żwiru oraz kostki brukowej. Maszyna wyposażona jest w stalową płytę wibracyjną, która dzięki drganiom skutecznie stabilizuje podłoże. Zagęszczarki mogą być jednokierunkowe lub rewersyjne, a ich waga oraz siła ubijania wpływają na zakres zastosowania. Najczęściej spotykane są modele spalinowe wykorzystywane przy budowie domów, dróg, podjazdów oraz chodników. Sprzęt ten znacząco przyspiesza prace ziemne i poprawia trwałość wykonywanych nawierzchni.

Do czego przydaje się zagęszczarka płytowa przy budowie domu?

Podczas budowy domu zagęszczarka płytowa jest używana przede wszystkim do przygotowania stabilnego podłoża pod fundamenty, tarasy, podjazdy oraz opaski wokół budynku. Dzięki odpowiedniemu zagęszczeniu gruntu można ograniczyć ryzyko osiadania nawierzchni oraz powstawania pęknięć. Urządzenie wykorzystuje się również podczas układania kostki brukowej i wykonywania ścieżek ogrodowych. W praktyce dobrze zagęszczony grunt wpływa na trwałość całej inwestycji i pozwala uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.

Aktualne ceny zakupu i wypożyczenia zagęszczarki płytowej w 2026 roku

Zakup zagęszczarki płytowej 60–90 kg – od 2 800 do 4 500 zł

Zakup zagęszczarki płytowej 90–120 kg – od 4 500 do 7 500 zł

Zakup zagęszczarki rewersyjnej 150–250 kg – od 9 000 do 18 000 zł

Zakup profesjonalnej zagęszczarki powyżej 400 kg – od 25 000 do 55 000 zł

Zakup małej zagęszczarki do kostki brukowej – od 3 000 do 5 000 zł

Zakup zagęszczarki z silnikiem diesla – od 12 000 do 30 000 zł

Wypożyczenie zagęszczarki do 60 kg – od 80 do 100 zł za dobę

Wypożyczenie zagęszczarki do 100 kg – od 100 do 130 zł za dobę

Wypożyczenie zagęszczarki 150–250 kg – od 120 do 200 zł za dobę

Wypożyczenie zagęszczarki rewersyjnej powyżej 400 kg – od 200 do 400 zł za dobę

Wynajem zagęszczarki na tydzień – od 450 do 700 zł

Wynajem zagęszczarki na miesiąc – od 1 400 do 6 000 zł

Dane opracowano na podstawie aktualnych ofert firm zajmujących się sprzedażą i wynajmem sprzętu budowlanego.

O czym pamiętać przy wyborze zagęszczarki płytowej?

Wybierając zagęszczarkę płytową, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wagę urządzenia, siłę odśrodkową oraz rodzaj wykonywanych prac. Lżejsze modele sprawdzają się przy układaniu kostki brukowej i pracach ogrodowych, natomiast cięższe maszyny są przeznaczone do zagęszczania gruntu pod fundamenty i drogi. Istotne znaczenie ma także szerokość płyty roboczej, rodzaj silnika oraz możliwość pracy w obu kierunkach. Przy krótkotrwałych pracach bardziej opłacalny może być wynajem sprzętu, natomiast zakup zagęszczarki warto rozważyć przy regularnym użytkowaniu urządzenia podczas większych inwestycji budowlanych.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Kontrowersyjne budowy domów w Polsce

16