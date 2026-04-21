Czy to najdziwniejsze domy w Polsce? Obok nich nie przejdziesz obojętnie

Przemysław Zańko-Gulczyński
2026-04-21 8:34

Kandydatów do nieoficjalnego tytułu najdziwniejszych domów w Polsce jest wielu. W całym kraju można znaleźć oryginalne domy jednorodzinne, które zdecydowanie wyróżniają się na tle sąsiadów i okolicy. Piękne czy absurdalne? To już każdy musi ocenić sam. Zapraszamy na subiektywny przegląd.

W Polsce nie brakuje niezwykłych domów. Część z nich to dzieła znanych architektów, starających się podejść na nowo do tematu domu jednorodzinnego. Inne to domy tylko z pozoru, a w rzeczywistości atrakcje turystyczne lub instalacje artystyczne, w ciekawy sposób przetwarzające dobrze znaną bryłę domu jednorodzinnego. Łączy je jedno – budynki te zdecydowanie przyciągają wzrok.

Gdzie zostały zbudowane i co je wyróżnia? Zapraszamy do galerii zdjęć najdziwniejszych domów w naszym kraju.

Zamykany jak bunkier Dom Bezpieczny pod Warszawą (zamknięty)
Poniżej omawiamy wybrane przykłady niebanalnych domów z całego kraju, zaś pełną listę prezentujemy w galerii. Nawet prezentowany wybór pozwala jednak stwierdzić, że omawiane budynki nieraz mają historię, która potrafi zafascynować nie mniej niż odważna bryła.

Autor: Archiwum serwisu Minimalna ingerencja w grunt oraz wąski prześwit pod budynkiem zapewniają swobodny przepływ wody i eliminują ryzyko osuwisk. Fot. Olo Studio

Arka Koniecznego

To dom własny architekta Roberta Koniecznego, zbudowany w Brennie pod Cieszynem. Nietypowy betonowy budynek, wyglądający, jakby miał dwa dachy, stoi na malowniczej działce wśród gór i lasów. Ścięty dół budynku jednocześnie chroni dom przed zalewaniem podczas ulewnych deszczów oraz utrudnia dostęp (czy nawet zaglądanie) do budynku osobom niepowołanym.

Co ciekawe, budynek pierwotnie miał wyglądać zupełnie inaczej – architekt zdecydował się radykalnie zmodyfikować projekt już w momencie, gdy na działce stały gotowe do pracy maszyny budowlane. Budynek wyróżnia też brak wykończenia – szary, surowy beton jest widoczny zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

Autor: Archiwum serwisu

Dom igloo Witolda Lipińskiego

Zbudowany w połowie lat 60. XX w. we Wrocławiu dom igloo powstał według odważnego projektu Witolda Lipińskiego. Eksperymentalny budynek ma kształt kopuły z cegły rozbiórkowej o średnicy 10 m, wewnątrz której znalazł się obszerny, jasny parter oraz umieszczona pod świetlikiem antresola.

Mimo nietypowej bryły budynek okazał się bardzo wygodny dla zamieszkującej go trzyosobowej rodziny, a dodatkowo zarówno latem, jak i zimą panuje w nim przyjemny mikroklimat. Budynek od samego początku stanowił atrakcję turystyczną, przyciągając gości z najróżniejszych stron Polski.

Autor: BXB studio/ Materiały prasowe Dom z Prywatnym Giewontem od BXB studio

Dom z Prywatnym Giewontem

Powstający w Kościelisku Dom z Prywatnym Giewontem (projektu pracowni BXB studio) zawdzięcza swoją nazwę niezwykłej platformie widokowej wycelowanej właśnie w Giewont. Wokół tej platformy i prowadzących do niej schodów zaprojektowano całą resztę domu – droga od wejścia do platformy ma kojarzyć się z wędrówką po górach.

– Idea szlaku jednak najbardziej zaskakuje we wnętrzu domu. Formuje ją jego rdzeń; czarny, stalowy układ komunikacyjny, wijący się poprzez wnętrze każdej z czterech kondygnacji, a zwieńczony kilkutonową kładką nadwieszoną nad salonem, która przebija transparentną szklaną fasadę, tworząc na zewnątrz platformę widokową w najwyższym dostępnym punkcie w okolicy – podaje pracownia BXB studio.

Autor: Marcin Czechowicz/Grupa Murator Nowoczesny Dom feng shui, Warszawa

Dom feng shui w Warszawie

Ten ciekawy, zbudowany w latach 2010–2012 nowoczesny dom w Wilanowie zaprojektowała grupa architektów pod przewodnictwem Bogdana Kulczyńskiego. Budynek, jak sama nazwa wskazuje, powstał w zgodzie z wytycznymi starożytnej chińskiej filozofii feng shui, a jednocześnie ma odważną, nowoczesną bryłę. Niemal każde pomieszczenie domu jest tu czymś w rodzaju osobnego budynku, a obiekt ma promienisty układ przypominający literę X.

Dom feng shui zarazem wyróżnia się na tle okolicznej, typowo willowej zabudowy i harmonijnie współgra z naturą na działce. Część kuchenna sąsiaduje z niedużym sosnowym zagajnikiem, a skrzydła z częścią dzienną i sypialniami obejmują znajdujący się na posesji staw.

