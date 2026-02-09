Za to możesz stracić działkę ROD. Za użyczenie działki cioci, mycie auta, a nawet... za nic

Murator Ogroduje: Metamorfoza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Działka ROD nie jest twoja

Na dbaniu o ukochaną działkę ROD człowiek spędza nieraz tyle czasu, że czasem zapomina, że nie jest właścicielem tego skrawka ziemi. Grunt na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jedynie się dzierżawi, na mocy podpisanej umowy. A umowa może oczywiście zostać wypowiedziana – najczęściej z powodu złamania regulaminu ROD, ustawy o ROD albo statutu Polskiego Związku Działkowców.

Oczywiście większość z nas nie zna tych dokumentów na pamięć. To powoduje, że można nieświadomie zrobić coś, za co grozi utrata działki. Niektóre „grzechy”, za które zarząd ROD może odebrać działkę, to:

zaleganie z opłatami za działkę przez minimum 6 miesięcy (i nieuregulowanie długu w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego upomnienia),

uporczywe niszczenie działki, ogrodzeń, terenów wspólnych itd.,

korzystanie z działki w sposób niezgodny z ustawą czy regulaminem, np. prowadzenie tam działalności gospodarczej, urządzenie sobie składowiska gratów itp.

Są też jednak „winy” mniej oczywiste, które też mogą skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Porzucenie działki ROD

Jeśli zarząd ROD zauważy, że od dawna nie odwiedzasz działki lub sprawia ona wrażenie opuszczonej (np. jest zarośnięta, altana się rozpada, nikt nie sprząta śmieci), może ci ją odebrać. Zasób działek jest bowiem ograniczony, a kolejka oczekujących długa i komuś innemu teren może przydać się bardziej. Podstawą do wypowiedzenia umowy z powodu porzucenia działki może być np. wyprowadzka za granicę – jest w końcu oczywiste, że ktoś mieszkający w innym kraju nie będzie regularnie przyjeżdżał, żeby dbać o rośliny.

Autor: Animaflora/ Getty Images

Zamieszkanie na działce na stałe

Działki mają służyć rekreacji, a nie zamieszkiwaniu. Dlatego zarówno ustawa o ROD, jak i regulamin ROD zabraniają stałego zamieszkiwania na działce. Ponieważ nie określono dokładnie, co to znaczy, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jak podaje regulamin:

Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

W praktyce zakaz ten nie zawsze jest przestrzegany. Osoba zamieszkująca na stałe na działce ROD powinna się jednak liczyć z tym, że w razie wykrycia może pożegnać się z działką.

Autor: D. Piątkowski

Użyczenie działki rodzinie lub znajomym

Umowa dzierżawy danej działki jest podpisywana z konkretną osobą. Oczywiście może ona zapraszać na działkę gości itp., ale jeśli zarząd ROD wykryje, że działka została długoterminowo odstąpiona komuś innemu, może wypowiedzieć działkowcowi umowę. Nie ma przy tym znaczenia, czy działkę oddano osobie trzeciej w użytkowanie za opłatą, czy bezpłatnie. Za każdym razem zgodę na taki krok musi wyrazić zarząd ROD, a użyczanie działki bez zgody może się skończyć jej utratą.

Autor: Addictive Stock/ Getty Images

Mycie samochodu na terenie ROD

Wielu działkowców dociera do ROD samochodem, ale mało który wie, że auto może stać się przyczyną utraty działki. Przede wszystkim warto się upewnić, czy na teren danego ROD wolno wjeżdżać samochodem i gdzie działkowcy mają prawo parkować. Wjazd czy parkowanie bez zezwolenia mogą bowiem stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Ponieważ Rodzinne Ogrody Działkowe mają służyć do wypoczynku na łonie natury, zabronione jest mycie i naprawianie samochodów na terenie ROD. Jest to bowiem szkodliwe dla roślin i zwierząt, a często także uciążliwe dla sąsiadów.

Autor: Andrzej Szandomirski

Grill murowany lub toaleta na działce

Na działce ROD nie wolno budować, czego się chce. Altany muszą mieć ściśle określone wymiary, a niektórych obiektów w ogóle nie wolno stawiać. To m.in.:

toalety przenośne,

komórki na narzędzia,

szopy,

grille murowane.

Warto zwrócić uwagę, że już np. grille przenośne są jak najbardziej dozwolone, a działkowcom wolno mieć toalety w altanach. Zamiar budowy takiej toalety należy jednak zgłosić zarządowi ROD, zaś po zakończonej budowie to działkowiec jest całkowicie odpowiedzialny za wywóz nieczystości.

Autor: Unsplash.com

Trzymanie na działce psów

Na działkę ROD wolno przyjechać z psem, jednak zwierzę musi stale być w kagańcu i na smyczy. Pod żadnym pozorem nie wolno puścić psa „luzem”, niezależnie od jego wielkości, rasy czy poziomu agresji. Co więcej, na działkach ROD nie wolno trzymać zwierząt domowych na stałe. Oznacza to, że ktoś, kto np. regularnie zostawia na terenie ROD przywiązanego psa, żeby pod nieobecność właściciela pilnował posesji, może za taki czyn stracić działkę.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Zwykły pech

Może się wreszcie zdarzyć, że działkowiec straci ukochany ogródek, chociaż nie zrobił nic złego. Może się tak stać, jeżeli przez teren ROD wytyczona zostanie ważna inwestycja infrastrukturalna, np. droga albo linia tramwajowa. To rzadkie przypadki, gdyż urzędnikom na ogół zależy na tym, by nowe trasy omijały istniejące tereny zielone. Czasem jednak, jak w przypadku tramwaju na Gocław w Warszawie, niezbędne okazuje się wywłaszczenie części działek.

Zrobiłeś którąś z tych rzeczy? Jeszcze nie wszystko stracone

Warto pamiętać, że popełnienie któregoś z opisanych „wykroczeń” nie oznacza automatycznej utraty działki. Zarząd ROD zwykle traktuje rozwiązanie umowy jako ostateczność i w pierwszej kolejności stosuje metody takie jak upomnienia, próby mediacji itp. Działkowiec zwykle dostaje więc drugą szansę. Jeśli jednak mimo ostrzeżeń i rozmów uparcie narusza przepisy, zarząd ROD ma prawo odebrać grunt.

Jeżeli umowa dzierżawy działki zostanie rozwiązania, działkowiec nie otrzyma działki zastępczej, ale przysługuje mu wynagrodzenie za swoje nasadzenia, urządzenia i obiekty (np. altanę). To, jaka dokładnie kwota przysługuje, ustalane jest na drodze negocjacji z zarządem ROD. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, zarząd może postanowić o licytacji sądowej rzeczy byłego działkowca.

