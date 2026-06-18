Opolno-Zdrój jest symbolem konfliktu między ochroną dziedzictwa historycznego a presją przemysłową związaną z kompleksem Turów. Najnowsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych wzmacniają pozycję strony społecznej. Organy konserwatorskie mają ponownie rozpoznać sprawy wpisu obiektów do rejestru zabytków, a nie zamykać je na etapie formalnym.

Historyczne budynki zdroju i domy przysłupowe

Opolno-Zdrój zachowało charakterystyczny układ dawnego uzdrowiska oraz budynki łaźni, pensjonatów i domów zdrojowych. W miejscowości spotkać można także domy przysłupowe, typowe dla historycznego obszaru Łużyc. Choć miejscowość nie pełni już funkcji kurortu, jej zachowana struktura urbanistyczna i architektoniczna pozostaje istotnym świadectwem historii regionu.

Wyrok NSA – ponowne rozpatrzenie spraw

Spór dotyczył kilkunastu wniosków o wpis obiektów z Opolna-Zdroju do rejestru zabytków. Jak wskazywały organizacje społeczne, brak skutecznej ochrony prowadził do dalszej degradacji budynków dawnego uzdrowiska. Według relacji EKO-UNII postępowania w tej sprawie trwają od 2021 r., a dotyczą m.in. dawnego pensjonatu przy ul. Kasztanowej 22 oraz innych obiektów o wartościach uzdrowiskowych, historycznych i regionalnych.

20 maja 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał serię spraw dotyczących Opolna-Zdroju i wydał dziewięć rozstrzygnięć korzystnych dla strony społecznej reprezentowanej przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. W jednej z najważniejszych spraw, dotyczącej budynku przy ul. Kasztanowej 22, NSA utrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzje organów konserwatorskich oraz ministra kultury.

O co chodzi w Opolnie-Zdroju?

Sedno sporu nie sprowadzało się do tego, czy każdy z obiektów automatycznie powinien zostać wpisany do rejestru. Sąd zwrócił uwagę na coś bardziej podstawowego - organy nie mogą zastępować pełnego postępowania dowodowego własną, przedwczesną oceną, że obiekt nie ma wartości zabytkowej. NSA podkreślił, że na etapie wszczęcia postępowania bada się przede wszystkim przesłankę interesu społecznego, natomiast ocena wartości zabytkowych powinna być przedmiotem merytorycznego postępowania.

To rozróżnienie jest szczególnie ważne dla praktyki administracyjnej. Jeżeli organ odmawia wszczęcia postępowania, zanim rzetelnie zbada wartość historyczną, naukową lub artystyczną obiektu, w praktyce zamyka drogę do ochrony. Sąd zakwestionował właśnie taki mechanizm: formalne „ucięcie” sprawy zamiast przeprowadzenia pełnej analizy konserwatorskiej.

W przypadku budynku przy ul. Kasztanowej 22 sąd wskazał również, że organy nie wyjaśniły rzeczywistych powodów zmiany stanowiska. Wojewódzki konserwator pierwotnie uznawał dawny pensjonat za wartościowy zabytek wymagający ochrony w formie wpisu do rejestru. Późniejsze odstąpienie od tej oceny nie zostało, zdaniem sądu, przekonująco wyjaśnione.

Wigancice Żytawskie - powtórki nie będzie?

Wyrok został odebrany jako przełom. EKO-UNIA i wspierający ją eksperci przedstawiają sprawę jako potwierdzenie, że organy ochrony zabytków nie mogą podporządkowywać decyzji konserwatorskich interesom przemysłowym ani planom wydobywczym. Wcześniejsze publikacje organizacji wskazywały, że w odmownych rozstrzygnięciach pojawiał się argument priorytetowego znaczenia odkrywki Turów, co strona społeczna uznawała za niedopuszczalne w postępowaniach dotyczących ochrony zabytków.

Sprawa ma również silny wymiar lokalny. Według społeczników Opolno-Zdrój od lat traci funkcje usługowe i społeczne, a część zabudowy niszczeje. W ich ocenie ochrona konserwatorska mogłaby stać się jednym z elementów sprawiedliwej transformacji regionu po węglu: podstawą dla turystyki, rewitalizacji i zachowania tożsamości miejsca.

Strona społeczna dawała też przykład niedalekich Wigancic Żytawskich, które zostały „zlikwidowane” pod kopalnię, chociaż przedsiębiorstwo zrezygnowało z planów. Wciąż żyją przesiedlani mieszkańcy, chociaż ich domy, często bardzo wartościowe przykłady regionalnej architektury zostały rozebrane (przetrwał Dom Kołodzieja translokowany do Zgorzelca). Los Wigancic to przestroga dla Opolna-Zdroju, stąd skierowanie spraw do NSA.

Znaczenie dla ochrony zabytków i procesu inwestycyjnego

Znaczenie wyroku wykracza poza Opolno-Zdrój. Po pierwsze, sąd przypomniał, że interes społeczny w ochronie dziedzictwa nie jest pustą formułą. Organizacja społeczna, która wykazuje związek swoich celów statutowych z ochroną zabytków, może skutecznie domagać się merytorycznego rozpoznania sprawy.

Po drugie, wyrok ogranicza praktykę „wstępnej selekcji” obiektów przez administrację bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Dla właścicieli, inwestorów i projektantów oznacza to większą wagę dokumentacji historycznej, ekspertyz konserwatorskich i analizy ryzyk na wczesnym etapie planowania.

Po trzecie, sprawa pokazuje, że obiekty położone na terenach objętych presją przemysłową lub planistyczną nie mogą być automatycznie wyłączone spod ochrony. Planowane wydobycie, funkcje przemysłowe czy przyszłe przeznaczenie terenu nie mogą same w sobie przesądzać o braku wartości zabytkowej.

Po czwarte, rozstrzygnięcie wzmacnia rolę sądowej kontroli decyzji konserwatorskich. Organy muszą uzasadniać swoje stanowisko w sposób rzeczywisty, a nie pozorny. Jeżeli wcześniej uznawały obiekt za wartościowy, a następnie zmieniają ocenę, powinny wykazać, z czego ta zmiana wynika.

Degradacja czy rozwój, oto jest pytanie

Wyrok w sprawie Opolna-Zdroju nie oznacza jeszcze automatycznego wpisania wszystkich spornych obiektów do rejestru zabytków. Oznacza jednak, że sprawy mają zostać rozpatrzone ponownie i merytorycznie. To istotna różnica: sąd nie zastąpił konserwatora, ale przypomniał, że konserwator musi wykonać swoją pracę zgodnie z prawem.

Dla sektora budowlanego to sygnał, że przy inwestycjach na terenach historycznych nie wystarczy opierać się wyłącznie na aktualnym planie miejscowym czy interesie gospodarczym właściciela.

W takich sytuacjach najważniejsze stają się rzetelne rozpoznanie wartości obiektu, zabezpieczenie jego stanu technicznego i transparentna procedura administracyjna.

Sprawa Opolna-Zdroju jest więc czymś więcej niż lokalnym sporem o kilka budynków. To test, czy dziedzictwo regionów poprzemysłowych i pogórniczych będzie traktowane jako przeszkoda dla inwestycji, czy jako zasób, który może współtworzyć ich przyszłość.

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