Kiedy zbierać kwiaty do spożycia?

Wykorzystanie jadalnych kwiatów w kuchni to prosty sposób, by zamienić zwykłe danie w małe dzieło sztuki, które zachwyca nie tylko eksplozją kolorów, ale i zaskakującymi nutami smakowymi. Jednak kluczem do wydobycia z nich pełni smaku i aromatu jest odpowiedni moment zbioru – tutaj precyzja ma ogromne znaczenie. Młode liście i pędy, pełne delikatności, należy zrywać jeszcze przed kwitnieniem, gdy ich smak jest najświeższy. Z samymi kwiatami jest inaczej: ich esencja jest najintensywniejsza w pełni słońca. Dlatego najlepszą porą na zbiór jest pogodny dzień, w okolicach południa, gdy słońce zdąży osuszyć poranną rosę, a stężenie olejków eterycznych i nektaru w płatkach osiąga swoje apogeum. Zrywanie mokrych lub wilgotnych kwiatów to błąd, ponieważ woda nie tylko rozcieńcza ich smak, ale także sprawia, że delikatne płatki szybciej więdną i tracą swoją cenną strukturę.

Jadalne kwiaty: nasturcja

Kwiaty i liście nasturcji mają intensywny zapach i ostry, pieprzny smak, który przypomina rzeżuchę lub rukolę, w związku z tym ożywią smak wielu potraw – serów, jajek, pasztetów czy sufletów. Z kolei dodane do sałatki urozmaicą jej wygląd swoją pomarańczową barwą. Nasiona nasturcji zastąpią kapary, a więc można je dodać do pizzy czy spaghetti, a nawet wieprzowych polędwiczek. Z napojów warto sięgnąć po aromatyczną nalewkę z nasturcji.

Autor: Nikolay_Donetsk/ Getty Images Kiedy zbierać nasiona nasturcji i jak je przechowywać?

Jadalne kwiaty: bratki

Bratek (fiołek trójbarwny) ma delikatny, słodkawy smak. Płatki kwiatów bratka urozmaicą smak sałatek i nadadzą im oryginalny wygląd (np. sałatka z fiołkami i mozzarellą). Świetnym pomysłem na obiad jest fiołkowe risotto z krewetkami. Z kolei na deser można podać sernik lub czekoladowy mus fiołkowy. Na zimę można przygotować konfiturę fiołkową, która stanowi idealny dodatek do deserów. Z bratków można zrobić także syrop do herbaty.

Autor: Olga Ivahnenko/ Getty Images Kwiaty fiołka można kandyzować

Jadalne kwiaty: stokrotka

Stokrotka – w kuchni można wykorzystać liście, pąki i kwiaty stokrotki. Te ostatnie stanowią idealny dodatek do zielonych sałatek. Natomiast na bazie liści i pąków można przyrządzić zupy (popularna wśród „jadaczy” chwastów jest zupa stokrotkowa), sosy, pasty, a nawet omlety. Pąki można dodatkowo kandyzować oraz marynować jak kapary.

Autor: Madeleine_Steinbach/ Getty Images Kwiaty stokrotki

Jadalne kwiaty: nagietek

Nagietek lekarski – jego kwiaty mogą zastąpić w kuchni dość kosztowny szafran. W związku z tym można je dodawać do zup z ryb i owoców morza. Pasuje także jagnięciny oraz drobiu o białym mięsie (np. kurczaka). Można ich użyć również w celu zabarwienia ryżu. Z kolei liście nadają się do sałatek. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością, ponieważ nadają one potrawie pikantny smak.

Autor: Yana Tatevosian/ Getty Images Kwiaty nagietka są jadalne

Jadalne kwiaty: róża

Płatki róży można dodawać do ciast, lodów i innych deserów. Na ich bazie można przyrządzić także marmolady, dżemy i konfitury.

Aby przygotować te ostatnie, wystarczy uzbierać 250 g płatków róży, wsypać je do garnka, w którym znajdują się już cukier (1 szklanka), woda (1–2 szklanki) i sok wyciśnięty z cytryny (2 łyżki). Całość należy gotować do momentu, aż powstanie gęsta masa (około godziny), co jakiś czas mieszając. Tak przyrządzona konfitura stanowi idealnie nadzienie do pączków czy dodatek do naleśników. Można ją również dodać do herbaty.

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Autor: Waqar Hussain/ Getty Images Płatki róży można dodawać do ciast, lodów i innych deserów

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Bezpieczeństwo przede wszystkim: jakich kwiatów unikać?

Podstawową zasadą jest spożywanie wyłącznie tych kwiatów, co do których mamy absolutną pewność identyfikacji. Jeśli pojawia się choć cień wątpliwości, należy zrezygnować z ich użycia w kuchni. Wiele popularnych roślin ogrodowych, takich jak konwalia, naparstnica, oleander, irys, jaskier czy narcyz, jest silnie trujących. Pamiętaj, że nawet u gatunków uznanych za jadalne, niektóre ich części mogą zawierać szkodliwe substancje – przykładem jest akacja (robinia), której kwiaty są jadalne, ale gałązki już trujące.

Kolejnym kluczowym aspektem jest źródło pochodzenia roślin. Bezwzględnie unikaj kwiatów z kwiaciarni i sklepów ogrodniczych, ponieważ są one zazwyczaj traktowane pestycydami i nawozami chemicznymi nienadającymi się do spożycia. Podobnie należy omijać rośliny rosnące w centrach miast, przy ruchliwych drogach czy na terenach zielonych poddawanych opryskom. Najbezpieczniejszym wyborem są kwiaty z własnego, ekologicznego ogródka lub balkonu.

Jadalne kwiaty a alergie: kto powinien zachować ostrożność?

Osoby ze skłonnościami do alergii, zwłaszcza na pyłki, oraz te, które rzadko eksperymentują z nowymi produktami w diecie, powinny podchodzić do spożywania kwiatów z dużą ostrożnością. Zaleca się rozpoczynanie przygody kulinarnej od bardzo małych ilości – na przykład od zjedzenia pojedynczego płatka, aby sprawdzić reakcję organizmu. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów.

Szczególną uwagę powinny zachować osoby wrażliwe na rośliny strączkowe, ponieważ kwiaty fasoli, grochu czy robinii (akacji) mogą u nich wywołać reakcję alergiczną. W ich przypadku bezpieczniejszym rozwiązaniem jest spożywanie tych kwiatów po obróbce termicznej, na przykład usmażonych w cieście. Podwyższone ryzyko alergii dotyczy również kwiatów roślin cebulowych, takich jak tulipany. Jeśli sam dotyk rośliny powoduje u ciebie podrażnienie skóry, pod żadnym pozorem nie należy jej jeść.