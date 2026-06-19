Do zakładania trawnika z siewu używa się mieszanek nasion różnych gatunków i odmian traw. W sprzedaży jest dostępny jest bogaty wybór różnych gotowych mieszanek nasion na trawniki oferowanych przez producentów nasion i firmy handlowe.

Jaka mieszanka traw jest najlepsza?

Producenci mieszanek nasion traw przy komponowaniu składu poszczególnych mieszanek biorą pod uwagę różne cechy poszczególnych gatunków traw, z których tworzy się daną mieszankę nasion. Do cech tych należą między innymi:

odporność na wydeptywanie

odporność na koszenie

wrażliwość na suszę

skłonność do tworzenia pędów kwiatostanowych

zdolność do szybkiej regeneracji

czy może rosnąć w cieniu

czy dany gatunek ma drobne liście

Autor: Marcin Czechowicz, projekt ogrodu: GREEN STUDIO Soczyście zielony, gęsty trawnik jest bazą nowoczesnych ogrodów, dlatego zakładając trawnik z wysiewu, wybierajmy nasiona odpowiednie do gleby i sposobu użytkowania

Jakie są rodzaje mieszanek traw?

Przed sianiem trawy, wybierzmy odpowiednie nasiona. Trawy, które wchodzą w skład mieszanek do wysiewu, powinny być dostosowane do naszych warunków klimatycznych. Na każdym opakowaniu z nasionami traw musi znajdować się dokładny skład z podaniem poszczególnych gatunków traw oraz data ważności.

Przy wyborze mieszanki nasion traw nie kierujmy się wyłącznie ceną. Wybierając mieszankę nasion weźmy pod uwagę to, jakie warunki panują w ogrodzie oraz jak trawnik będzie użytkowany i jakie będzie pełnił funkcje. Do wyboru mamy:

Mieszanki traw uniwersalne (rekreacyjne) najlepiej nadają się na trawniki wokół domu. Są wytrzymałe, mogą rosnąć w słońcu i półcieniu. Gatunki traw wybrane do tej mieszanki są odporne na deptanie, tworzą zwartą i mocną darń, nadają się np. na place zabaw dla dzieci. Trawnik rekreacyjny jest łatwy w utrzymaniu, znosi okresowe zaniedbania podlewania i koszenia.

Mieszanki traw dywanowe (ozdobne) polecane są na trawniki w reprezentacyjnych miejscach, które nie będą intensywnie deptane. Gatunki traw wchodzących w skład takich mieszanek tworzą dekoracyjną murawę, zwartą, gładką i puszystą. Nie są natomiast odporne na deptanie. Trawnik ozdobny wymaga intensywnego koszenia i podlewania.

Mieszanki traw parkowe są niezbyt odporne na deptanie, ale mogą rosnąć w lekkim cieniu. Trawniki parkowe kosi się rzadziej i wyżej niż inne.

Mieszanki traw sportowe są bardzo wytrzymałe na deptanie, jednak wymagają fachowej pielęgnacji. To mieszanki na trawniki przeznaczone do intensywnego użytkowania. W ich skład wchodzą gatunki traw bardzo odporne na wydeptywanie i zdzieranie, które szybko tworzą gęstą murawę.

Mieszanki nasion na trawnik łąkowy - składnikami tej mieszanki są nasiona różnych traw oraz roślin kwitnących, które tworzą uroczą łąkę kwiatową. Taki trawnik nie wymaga częstego koszenia, ale nie nadaje się także do deptania – raczej nie jest to trawnik do częstego przebywania na nim.

Autor: Wiktor Greg

Jakie gatunki traw są najlepsze?

Podstawowymi składnikami mieszanek traw są odmiany gazonowe następujących gatunków traw: kostrzewy czerwonej, życicy trwałej, wiechliny łąkowej, kostrzewy owczej, kostrzewy trzcinowatej oraz mietlicy pospolitej.

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)

Ze względu na dekoracyjne liście, wolne tempo wzrostu oraz dużą odporność na użytkowanie jest podstawowym składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych. Należy ją w mieszance traw łączyć z gatunkami o szybkim wzroście. Tworzy niskie i luźne kępki, wytwarzając dużą liczbę pędów wegetatywnych. Blaszki liściowe są wąskie i delikatne. Powstaje z niej równomierna, gęsta i umiarkowanie zwarta murawa. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie i częste koszenie oraz deptanie. Jest tolerancyjna na mróz i suszę.Wyróżnia się kilka odmian kostrzewy czerwonej, w tym:

kostrzewę czerwoną kępową (Festuca rubra commutata) – niska i wolno rosnąca trawa o bardzo wąskich liściach, dokładnie zadarnia powierzchnię, dobrze znosi okresową suszę oraz umiarkowanie zacienienie, bardzo wytrzymała na niekorzystne warunki siedliskowe, średnio wytrzymała na deptanie, stosowana w mieszankach rekreacyjnych i dekoracyjnych

kostrzewę czerwoną rozłogową (Festuca rubra rubra) – wytrzymała na trudne warunki siedliskowe oraz okresową suszę, tworzy darń niezbyt silną, ale za to trwałą; najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ale można ją też siać w półcieniu; znosi umiarkowane deptanie.

Życica trwała czyli rajgras angielski (Lolium perenne)

Najpopularniejszy gatunek trawy, wchodzący w skład większości mieszanek nasion traw. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu. Bardzo wytrzymała na częste koszenie, deptanie i intensywne użytkowanie trawnika. Tworzy luźne i niskie kępki złożone z liści o blaszce umiarkowanej szerokości. Bardzo szybko wypełnia luki w murawie. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Ma silnie rozwinięty system korzeniowy. Podstawowy składnik wielu mieszanek sportowych, regeneracyjnych i dekoracyjnych.

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)

Gatunek trawy długowiecznej, o wolnym tempie wzrostu. Tworzy luźne kępki liści o umiarkowanie szerokiej blaszce oraz liczne silne rozłogi. Bardzo odporna na mróz i suszę. Składnik wszystkich typów mieszanek dekoracyjnych, uniwersalnych i sportowych. Znakomicie nadaje się na trawniki intensywnie użytkowane, bardzo dobrze znosi deptanie. Toleruje niskie koszenie. Wymaga stanowiska słonecznego, nie znosi gleb podmokłych oraz wapiennych.

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

Gatunek trawy o wolnym tempie wzrostu. Ma mocne, wąskie liście oraz rozbudowany, głęboki system korzeniowy. Tworzy zwarte niskie kępy. Bardzo odporna na niekorzystne warunki siedliskowe, suszę oraz mróz. Znakomicie nadaje się do obsiewania skarp, także przy drogach (jest odporna na zasolenie). Znosi niskie koszenie. Preferuje stanowiska słoneczne i piaszczyste oraz suche gleby o kwaśnym odczynie. Mało odporna na deptanie.

Kostrzewa trzcinowata (Festuca arudinacea)

Gatunek o wolnym wzroście, bardzo odporna na suszę i wysoką letnią temperaturę. Tworzy wysokie kępki ciemnozielonych, szerokich i mocnych liści. Ma mocno rozbudowany system korzeniowy. Ze względu na dużą odporność na koszenie, deptanie oraz niekorzystne warunki siedliskowe stosowana w mieszankach sportowych i dekoracyjnych.

Mietlica pospolita (Agrostis capillaris, syn. Agrostis tenuis)

Gatunek trawy o wąskich, delikatnych liściach. Tworzy niskie, drobne kępki o krótkich podziemnych rozłogach. Ma niewielkie wymagania siedliskowe, dobrze rośnie na glebach ubogich i suchych. Jest ekspansywna w stosunku do innych gatunków traw – zastosowana w mieszance nawet w niewielkiej ilości, po kilku sezonach wypiera inne gatunki z trawnika. Znakomicie znosi niskie koszenie. Nadaje się na trawniki sportowe, zwłaszcza na pola golfowe oraz na trawniki dekoracyjne, ozdobne i mało użytkowane.

WARTO WIEDZIEĆ Ile kg nasion trawy potrzeba na 100 m² trawnika? Do założenia 100 m² trawnika potrzeba 2–3 kg nasion. Jeśli w okolicy jest dużo ptaków – mogą one wyjeść część nasion. W takiej sytuacji trawę lepiej posiać gęściej – zużywając 4 kg nasion na 100 m². Nie przegap: Mulczowanie trawy - co to jest? Na czym polega mulczowanie trawnika i dlaczego warto

Wertykulacja trawnika - kiedy po zimie? Jak prawidłowo wykonać wertykulację trawnika?

Jakich mieszanek traw unikać?

Przy wyborze nasion zwracaj szczególną uwagę na skład – unikaj tanich mieszanek zawierających trawy pastewne (odmiany pastewne/łąkowe), takie jak życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum), życica mieszańcowa (Lolium x boucheanum) czy życica westerwoldzka (Lolium westerwoldicum). Są to gatunki jednoroczne lub dwuletnie, które szybko wschodzą, ale słabo znoszą częste koszenie, deptanie i mróz. Po pierwszej zimie wypadają, zostawiając łyse place, różnią się pokrojem i kolorem od traw gazonowych, a trawnik szybko się przerzedza i wymaga dosiewek. Producenci dodają je głównie ze względu na niską cenę – zawsze sprawdzaj dokładny skład na opakowaniu i wybieraj mieszanki wyłącznie z traw gazonowych.

Jak przygotować podłoże pod trawnik? Odczyn pH i struktura gleby

Nawet najlepsza mieszanka nasion nie zapewni gęstej i zdrowej murawy, jeśli podłoże nie zostanie odpowiednio przygotowane. Idealna ziemia pod trawnik jest lekka, bogata w próchnicę i ma lekko kwaśny odczyn. W polskich ogrodach często spotykamy się z glebami gliniastymi, które są zbyt zwięzłe i magazynują nadmiar wody, lub piaszczystymi, które z kolei szybko tracą wilgoć oraz składniki odżywcze. W pierwszym przypadku strukturę gleby poprawimy, dodając do niej piasek i kompost. W drugim – warto wzbogacić ją gliną, która pomoże zatrzymać wodę w podłożu.

Kluczowym parametrem, który należy sprawdzić przed siewem, jest odczyn gleby. Optymalne pH dla większości traw gazonowych mieści się w przedziale 5,5–6,5. Zbyt niski odczyn, świadczący o kwaśnej ziemi, można skorygować poprzez wapnowanie. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, mieszając odpowiedni nawóz wapniowy z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki temu zapewnimy trawie optymalne warunki do pobierania składników pokarmowych i zdrowego wzrostu.

Kiedy siać trawę? Najlepszy termin na zakładanie trawnika

Wybór odpowiedniego terminu siewu ma ogromny wpływ na tempo ukorzeniania się trawy i jej kondycję w pierwszych miesiącach wzrostu. Najkorzystniejszym okresem na zakładanie trawnika jest końcówka lata i początek jesieni – od połowy sierpnia do października. W tym czasie gleba jest naturalnie wilgotna po letnich opadach, a temperatury powietrza są bardziej umiarkowane. Takie warunki sprzyjają szybkiemu kiełkowaniu i rozwojowi silnego systemu korzeniowego, zanim nadejdą pierwsze przymrozki.

Siew trawy krok po kroku – praktyczne wskazówki

Siew trawy najczęściej wykonuje się ręcznie, dlatego dla uzyskania równomiernego efektu warto podzielić cały obszar na mniejsze, równe kwadraty. Odmierzoną dla każdego kwadratu porcję nasion rozsiewamy, wykonując ruchy krzyżowe. Po zakończeniu siewu nasiona należy delikatnie przegrabić z wierzchnią warstwą ziemi. Ten prosty zabieg zabezpieczy je przed wysuszeniem przez słońce oraz wydziobaniem przez ptaki. Następnym krokiem jest lekkie utwardzenie podłoża, na przykład przy pomocy desek lub specjalnego walca ogrodowego. Zapewni to nasionom lepszy kontakt z glebą i ochroni je przed wywianiem przez wiatr.

Bezpośrednio po zasianiu cały teren należy obficie podlać, używając zraszacza ustawionego na delikatny, rozproszony strumień wody, aby nie wypłukać nasion. Przez pierwsze dwa tygodnie, czyli w kluczowym okresie kiełkowania, kluczowe jest regularne nawadnianie, tak aby podłoże było stale lekko wilgotne. Najlepiej podlewać trawnik wcześnie rano lub późnym wieczorem, co ograniczy parowanie wody.

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