Jak ocenić uszkodzenia mrozem u hortensji?

Jeśli pędy hortensji ogrodowej przemarzły, kwiatów w tym roku nie będzie, nawet jeśli odbije od korzenia. Hortensja ogrodowa tworzy pąki kwiatowe na pędach ubiegłorocznych, dlatego na nowych gałązkach zawiąże pąki w sierpniu i zakwitnie dopiero w przyszłym roku. W tym celu należy dokładnie sprawdzić, czy na pewno wszystkie pędy przemarzły. Najlepiej ostrym nożykiem lekko nacinać gałązkę na różnych wysokościach. Jeżeli zauważymy zdrowe, zielone tkanki, pędów nie należy skracać.

Czy hortensja będzie kwitła w tym roku?

Jeżeli znajdziemy wśród pędów hortensji zdrowe i zielone, nie skracajmy ich. Na takich pędach hortensja zakwitnie w tym roku.

Trzeba wiedzieć, że w przypadku hortensji ogrodowych wiosną usuwa się tylko resztki ubiegłorocznych kwiatostanów, ostrożnie, by nie uszkodzić zawiązanych poniżej pąków. To one w tym roku wytworzą kwiaty. Przycina się też pędy zaschnięte, słabe czy uszkodzone.

Przycinanie pędów – zostawić, czy skrócić?

Jeśli stwierdzimy, że całe pędy hortensji są suche, należy przyciąć je przy samej ziemi. Najlepiej robić to po kawałku od góry, by sprawdzić, czy w dolnej części pędy nie pozostały żywe. Jeśli pojawi się żywa tkanka, trzeba wykonać cięcie nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Wtedy hortensja wypuści nowe pędy w tym sezonie, w sierpniu zawiąże na nich pąki kwiatowe, ale zakwitnie dopiero w przyszłym roku.

Odbicie od korzenia – co to oznacza dla rośliny

Często podczas wiosennych przymrozków cała część nadziemna hortensji obumrze, ale korzenie jeszcze żyją, dlatego roślina ma szanse odbić od korzenia.

Krok po kroku – jak uratować zmarzniętą hortensję

Reasumując, stosując powyższe wskazówki, można uratować przemarzniętą hortensję, jednak trzeba się liczyć z tym, że nie zakwitnie ona w tym roku. Tutaj piszemy o tym co zrobić, aby hortensja miała dużo kwiatów w przyszłym roku?

Aby nie powtórzyła się sytuacja z przemarznięciem, warto przed zimą osłonić krzewy parawanami z włókniny rozpiętej na czterech wbitych w ziemię prętach. Warto też wczesną wiosną sprawdzać, czy podłoże nie jest nadmiernie przesuszone, bo oprócz mrozu, to właśnie wczesnowiosenna susza powoduje najwięcej strat wśród ogrodowych roślin.

Jak zabezpieczyć hortensje na przyszłość

Aby hortensje lepiej przetrwały zimę, warto zadbać o kilka kluczowych zabezpieczeń. Przede wszystkim okryj rośliny agrowłókniną lub specjalnymi kapturami ochronnymi, które chronią pąki przed mrozem i wiatrem. Glebę wokół hortensji warto ściółkować korą, liśćmi lub torfem, co izoluje korzenie i utrzymuje wilgoć.

Pamiętaj też, aby nie przycinać pędów jesienią – pozostawione gałęzie działają jak naturalna osłona. Regularne podlewanie do późnej jesieni i unikanie nawozów azotowych po sierpniu dodatkowo zwiększa odporność roślin na niskie temperatury. Dzięki tym prostym zabiegom hortensje mają większe szanse na zdrowe odbicie w kolejnym sezonie.

