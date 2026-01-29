Radzi: Maciej Aleksandrowicz Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni. Pajęczynka na liściach monstery Pajęczynka na liściach monstery świadczy o zaatakowaniu rośliny przez przędziorki, który lubią suche powietrze. Aby ograniczyć występowanie tych szkodników, ale także innych (także "mszycopodobnych") można przemywać dolną (ale także górną) stronę liścia gąbka lub miękką szmatką nasączoną wodą z rozpuszczonym w niej płynem do naczyń. Wskazane są też opryski rośliny preparatami naturalnymi, np. wyciągiem z czosnku (zalewamy drobno pokrojone ząbki czosnku - około 25 g - 1 litrem zimnej wody, po około 12 godzinach przecedzamy roztwór i rozpylamy go na roślinę). Można wykorzystać również gotowe preparaty do opryskiwania, np. Agricolle Spray 750 ml lub Polysect.

Objawy żerowania przędziorków

Znakiem rozpoznawczym żerowania przędziorków jest delikatna sieć pajęczyn. Z wyglądu szkodniki te wyglądają niepozornie – gołym okiem widoczne są jako czerwone, żółte lub brązowe punkciki. Ich żerowanie jednak powoduje żółknięcie, brunatnienie i zwijanie blaszek liściowych. Czasem przędziorki atakują także pędy i kwiaty.

Jak wyglądają przędziorki?

Przędziorki to roztocze, które wyglądają jak maleńkie pajączki. Samice są owalne i mogą być ceglastopomarańczowe, żółtozielone, zielone, brązowawe. Działanie szkodliwe wykazują zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy oraz nimfy - wysysają soki, żerując na spodniej części liści. Nawet dorosłe osobniki są bardzo małe.

