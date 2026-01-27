Radzi: Redakcja serwisu Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin. Jak można wykorzystać w ogrodzie różę pomarszczoną? Róża pomarszczona (łac. Rosa rugosa) nie jest typową różą ozdobną, mimo to może mieć sporo zastosowań w ogrodzie. Ma bardzo małe wymagania siedliskowe – może rosnąć nawet na piaszczystych morskich wydmach, poza tym jest odporna na mróz. Doskonale nadaje się więc do obsadzania w ogrodzie przesychających skarp i zboczy oraz innych, mało urodzajnych miejsc. Na większych obszarach krzewy mogą też pełnić rolę roślin okrywowych. Róża pomarszczona dorasta do 1,5 m, łatwo się krzewi i rozrasta przez odrosty korzeniowe, dlatego można z niej zakładać niestrzyżone żywopłoty. Doskonale nadaje się do tworzenia gęstych, obronnych żywopłotów. (eb-g)

Jak wygląda róża pomarszczona?

Róża pomarszczona jest krzewem dorastającym do 1,5-2 m wysokości. Ma gęsty, krzaczasty pokrój i liczne, rozgałęzione, łukowato wygięte pędy, gęsto pokryte drobnymi, ostrymi cierniami oraz dużymi, pierzastymi, zielonymi, silnie pomarszczonymi, błyszczącymi z wierzchu i owłosionymi od spodu liśćmi, które jesienią przebarwiają się na piękny żółty kolor.

Róża pomarszczona zakwita w czerwcu i kwitnie aż do jesieni (do września), rozwijając duże, pięciopłatkowe, różowe, pojedyncze kwiaty o silnym, różanym zapachu. W ogrodach warto uprawiać odmiany o większych, półpełnych kwiatach. Jesienią z kwiatów powstają duże, atrakcyjne, czerwone, pękate, lekko spłaszczone owoce o wysokich walorach ozdobnych i odżywczych.

Przeczytaj też: Róża stulistna - jej kwiaty zniewalająco pachną. Jak uprawiać i pielęgnować różę stulistną

Warunki uprawy róży pomarszczonej

Róża pomarszczona doskonale znosi wiatry, zanieczyszczone powietrze, zasolenie podłoża, suszę i słabe gleby. Jest całkowicie mrozoodporna i nie wymaga zimowego okrycia. Bardzo rzadko też pada ofiarą chorób czy szkodników. Jej uprawa nie jest kłopotliwa, gdyż roślina potrzebuje niewiele. Oczekuje słonecznego stanowiska, ale zadowoli się każdą typową, a nawet słabą glebą ogrodową, o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie pH (na podłożach zasadowych grozi jej chloroza). Co ciekawe, woli nawet podłoża lekkie i piaszczyste od wilgotnych i ciężkich.

W naturalnym środowisku najchętniej zasiedla tereny nadmorskie i wydmy, dlatego nie wymaga ochrony przed wiatrem, dodatkowego nawadniania czy nawożenia. Nie potrzebuje też regularnego przycinania.

Przeczytaj więcej o cięciu krzewów róż.

Róże w ogrodzie: rodzaje krzewów róż Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.