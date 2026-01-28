Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin.

Czy po przekwitnięciu obciąć pęd kwiatostanowy kliwii?

Jeśli kliwia zrzuciła kwiaty i jest pewność, że nie będzie zawiązywać nasion (opadną całe kwiaty, wraz z krótkimi szypułkami), należy obciąć pęd kwiatostanowy u nasady. Można pozostawić króciutki fragment, który po jakimś czasie zaschnie i należy go wtedy delikatnie "wyłamać".

Po przekwitnięciu ograniczamy nieco podlewanie i nawożenie (na około miesiąc). W okresie, gdy roślina nie ma kwiatów pozostaje ozdobna z liści, z którymi nie powinno się dziać nic złego, wręcz przeciwnie - powinny zacząć intensywny wzrost.

Nieraz zdarza się, że po przekwitnięciu opadną tylko płatki, pozostawiając zapylone dno kwiatowe wraz z szypułką. Można wtedy zostawić cały pęd kwiatostanowy, do czasu zawiązania nasion. Będzie on stopniowo zasychał, co nie będzie zbyt efektowne, ale być może uzyskamy dzięki temu nasiona tej pięknej rośliny. Jeśli jednak nie chcemy, by roślina zużyła całą energię na dojrzewanie nasion w owocach, co skutkuje brakiem kwitnienia w kolejnym roku, zetnijmy pęd kwiatostanowy po przekwitnięciu.