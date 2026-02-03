Czy goździki brodate wysiane w lutym w domu zakwitną jeszcze w tym roku?

Radzi: Maciej Aleksandrowicz Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni. Goździki brodate należą do roślin dwuletnich, czyli zakwitają w drugim roku po wysiewie. Może je Pani wysiać w pojemniku odpowiednim do przygotowania rozsady, a gdy rośliny wytworzą po 3 do 4 liści, przepikować do doniczek. Sadzonki sadzimy do gruntu w ogrodzie najwcześniej w drugiej połowie maja. Możemy sadzić je do września - to ostateczny dopuszczalny termin wysadzenia, aby roślina mogła przyjąć się i przygotować do zimy. Jeżeli nie posadzimy w tym terminie, lepiej poczekać z sadzeniem do wiosny.

Jak wygląda goździk brodaty?

W pierwszym roku uprawy, wieloletnie odmiany goździka brodatego, tworzą jedynie niskie rozety liściowe. Dopiero w następnym sezonie wyrastają ulistnione pędy kwiatowe, osiągające (w zależności od odmiany) do 20-30 cm, a czasem nawet do 50 cm wysokości.

Kwiaty goździka brodatego, zebrane w wierzchotkowate kwiatostany na szczytach pędów, pojawiają się od czerwca/lipca aż do października i wydzielają typowy dla goździków, intensywny, korzenny zapach. Ponadto są miododajne i przyciągają owady (np. motyle). Najczęściej mają one barwę białą, w odcieniach czerwieni oraz różu, ale istnieją także odmiany o kwiatach dwubarwnych czy kropkowanych.

Jakie wymagania ma goździk brodaty?

Goździk brodaty najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, ale da sobie radę także w lekkim cieniu. Lubi umiarkowanie wilgotną, żyzną, przepuszczalną (piaszczysto-gliniastą) glebę o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego. Zwykle jednak udaje się na przeciętnych glebach ogrodowych i nie ma specjalnych wymagań (np. nie wymaga intensywnego podlewania), dlatego jest dobrą rośliną dla początkujących ogrodników lub działkowców. Na zbyt suchych podłożach liście goździka brodatego mogą stopniowo zasychać od dołu.

