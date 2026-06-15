Jaki robak siedzi w czereśniach?

Białe robaki w owocach czereśni to larwy owada - nasionnicy trześniówki. Larwy żerują pod skórką, a następnie wgryzają się w głąb owocu i odżywiają się miąższem. W owocach żerują około dwa tygodnie, po czym jako wyrośnięte larwy opuszczają owoce i spadają na powierzchnię gleby.

Nasionnica trześniówka to niewielka muchówka (5 mm długości), która ma przeźroczyste skrzydła z charakterystycznymi ciemnymi, poprzecznymi paskami. Na tułowiu dobrze widać żółtą, trójkątną tarczkę. Mimo niewielkich rozmiarów, nasionnica trześniówka jest najgroźniejszym szkodnikiem czereśni (zwłaszcza późnych odmian czereśni), a także wiśni. Szkodnik ten powoduje „robaczywienie owoców czereśni”.

Poczwarki nasionnicy trześniówki zimują w glebie pod drzewami, na głębokości 5 cm. Od początku czerwca dorosłe samice składają jaja na powierzchni niewielkich jeszcze owoców czereśni. Jedna samica może złożyć nawet 100–250 jaj. W miejscu nakłucia owocu powstaje charakterystyczne wgłębienie, jednak jest ono trudno zauważalne. Każdą czereśnię oznacza feromonem zapachowym, dając sygnał innym samicom, że te owoc „jest już zajęty”. Dzięki temu nie dochodzi do złożenia kilku jaj na jednym owocu. Po 10–14 dniach z jaj wykluwają się białe, beznogie larwy, długości około 4 mm. Z przyczyn oczywistych owoce takie nie nadają się do spożycia.

Autor: Getty Images Robaczywienie owoców czereśni powoduje szkodnik: nasionnica trześniówka

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Co zrobić, żeby nie było robaków w czereśniach?

Kiedy zauważymy robaczywe czereśnie jest już za późno na walkę ze szkodnikiem! Aby skutecznie zwalczyć szkodnika czereśni - nasionnicę trześniówkę trzeba zastosować oprysk insektycydem w momencie wylotu dorosłych osobników. Trudno jednak gołym okiem zaobserwować małe owady. Można je jednak wabić i złapać – w tym celu stosuje się specjalne żółte tablice lepowe (dostępne w sprzedaży w centrach ogrodniczych).

Opryski rozpoczynamy 7 dni po wylocie pierwszych muchówek. Do zwalczania szkodników czereśni stosujemy jeden z preparatów przeznaczonych do zwalczania nasionnicy.

Czy robaki w czereśniach są szkodliwe dla zdrowia?

Zjedzenie owoców czereśni zawierających białe robaki nie powinno nam zaszkodzić. Larwy nasionnicy nie wytwarzają żadnych toksyn ani szkodliwych substancji. Jedyne co robią, to zostawiają wewnątrz owocu swoje odchody. Tak więc spożycie czereśni z larwami nie jest szkodliwe, ale może być dla nas po prostu obrzydliwe.

Jak usunąć robaki z czereśni przed spożyciem?

Jeśli chcemy zjadać czereśnie bez robaków, możemy się ich łatwo pozbyć. Wystarczy owoce zanurzyć w wodzie na 30-60 minut. Ponieważ w wodzie larwy nie będą mieć dostępu do tlenu, zaczną wychodzić z owoców wypływając na powierzchnię - w ten sposób pozbędziemy się ich z czereśni.

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