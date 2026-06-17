Aż trudno uwierzyć, który to już raz Warszawa pokaże swe najpiękniejsze oblicze: kwiatowe. A to za sprawą samych mieszkańców. Chcecie pokazać swój? Spieszcie się. Zbliża się termin zgłoszeń do 43. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, inicjatywy organizowanej przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Coroczne wydarzenie ma na celu aktywizację mieszkańców do dbania o estetykę i bioróżnorodność miejskich przestrzeni, co bezpośrednio wpływa na jakość życia i atrakcyjność wizualną stolicy.

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Nowe kategorie i szerszy zasięg konkursu

Tegoroczna edycja konkursu wprowadza zmiany mające na celu poszerzenie grona uczestników i wzmocnienie sąsiedzkiej rywalizacji. Utrzymano tradycyjne kategorie, takie jak balkony, loggie, okna, ogrody przy budynkach czy działki kwietne na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Nowością jest kategoria dedykowana ulubionym, bioróżnorodnym miejscom w przestrzeni publicznej, co ma zwrócić uwagę na znaczenie naturalnych ekosystemów w tkance miejskiej.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma również wymiar edukacyjny, łącząc siły ogrodników i dendrologów. Ma to promować profesjonalne podejście do pielęgnacji zieleni i zachęcać do stosowania rozwiązań wspierających lokalną florę i faunę. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Silne partnerstwo instytucjonalne i biznesowe

Skalę i prestiż wydarzenia podkreśla lista partnerów, którzy wspierają jego organizację. Wśród nich znalazły się kluczowe warszawskie instytucje kultury i nauki, takie jak Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To wsparcie podkreśla znaczenie zieleni jako integralnego elementu dziedzictwa i tożsamości miasta.

Inicjatywę wspierają również organizacje branżowe, w tym Związek Szkółkarzy Polskich i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Zaangażowanie sektora prywatnego, reprezentowanego m.in. przez InPost for Cities, świadczy o rosnącej świadomości biznesu w kwestiach związanych z jakością przestrzeni miejskiej i zrównoważonym rozwojem.

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Zgłoszenia i finałowa gala

Proces zgłoszeniowy został uproszczony i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Wystarczy przygotować dokumentację fotograficzną oraz krótki opis swojej zielonej aranżacji i przesłać je za pośrednictwem strony internetowej warszawawkwiatach.pl. Zgłoszenia można również składać osobiście w siedzibach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali finałowej, która zaplanowana jest na 12 września. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz wyróżnienia. Wydarzenie stanowi podsumowanie sezonu i docenienie wkładu mieszkańców w tworzenie bardziej zielonej i przyjaznej do życia Warszawy.

Artykuł powstał przy wsparciu AI