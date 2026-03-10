Ceny oleju opałowego w marcu 2026. Ile kosztuje ogrzewanie domu olejem?

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny oleju opałowego w marcu 2026

W bieżącym miesiącu rynek oleju opałowego w Polsce charakteryzuje się lekkim wzrostem cen, z średnią ceną detaliczną około 4,30 zł brutto za litr, co obejmuje podatek VAT 23% oraz niską akcyzę w wysokości 0,232 zł za litr. Te stawki dotyczą głównie lekkiego oleju opałowego, używanego do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. W przeliczeniu na większe ilości, cena za 1000 litrów oscyluje wokół 4300 zł brutto, z możliwością rabatów przy większych zamówieniach. Ostateczny koszt zależy od ilości, regionu dostawy oraz marży sprzedawcy, a dodatkowe opłaty to transport rzędu 0,10-0,30 zł za litr w zależności od odległości.

Przykłady cen oleju opałowego u sprzedawców

Na polskim rynku dominują duzi gracze, oferujący podobne stawki ze względu na konkurencję i regulacje. Poniżej pięć przykładów aktualnych cen oleju opałowego, opartych na ofertach dla gospodarstw domowych w marcu 2026 roku. Ceny podano brutto za litr, w tym VAT 23%, z uwzględnieniem podstawowych opłat dla zamówienia minimum 1000 litrów.

ORLEN (Ekoterm): Cena około 4,21 zł za litr, z opcją dostawy w całym kraju. Oferta obejmuje rabaty dla stałych klientów i pakiety z innymi paliwami. Aramco Poland: Stawka 4,54 zł za litr, plus koszty transportu. Firma podkreśla wysoką jakość produktu i szybkie dostawy, głównie na północy i zachodzie Polski. Grupa LOTOS (LOTOS RED): Cena 4,46 zł za litr brutto. Oferta skierowana do klientów z Pomorza i centrum, z możliwością negocjacji przy większych wolumenach. e-petrol: Średnia cena około 4,21 zł za litr, z wahaniami w zależności od rafinerii. Dostawca oferuje monitoring cen i dostawy hurtowe. PaliwaRolnicze: Stawka 4,18 zł za litr dla rolników i małych firm, z rabatami sezonowymi. Oferta dostępna głównie na południu kraju, z naciskiem na ekologiczne warianty.

Przed wyborem sprzedawcy warto sprawdzić indywidualną kalkulację na stronie operatora, uwzględniającą zużycie i lokalizację.

Porównanie cen oleju opałowego w 2026 i 2025 roku

W marcu 2026 roku ceny oleju opałowego są niższe niż rok wcześniej, co wynika z globalnego spadku cen ropy i stabilizacji rynku po wahaniach geopolitycznych. W 2025 roku średnia cena detaliczna wynosiła około 4,71 zł brutto za litr, co przekładało się na wyższe rachunki dla użytkowników. Obecnie stawka wynosi 4,30 zł za litr, co jest niższe o około 8,7% rok do roku, co oznacza oszczędności rzędu 0,41 zł na każdy litr. Dla typowego domu jednorodzinnego ogrzewanego olejem (zużycie 2000-3000 litrów rocznie) to oszczędności rzędu 820-1230 zł rocznie.

