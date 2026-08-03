Okna trzyszybowe czy dwuszybowe?

Zakup okien to jedna z tych decyzji, którą podejmuje się raz na kilkadziesiąt lat. W przeciwieństwie do koloru ścian czy podłogi stolarki okiennej nie wymienia się po kilku sezonach. Dlatego wybór powinien być dobrze przemyślany. Dziś inwestorzy najczęściej zastanawiają się, czy wybrać tańsze okna dwuszybowe, czy dopłacić do pakietów trzyszybowych. Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź nie była oczywista - różnice cenowe były znaczne, a wymagania dotyczące energooszczędności budynków zdecydowanie niższe. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Nowoczesne domy jednorodzinne są bardzo dobrze ocieplone. Ściany, dach, podłoga na gruncie czy fundamenty spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej. Gdy w takim budynku zamontujemy okna o słabszych parametrach, mogą one stać się najsłabszym elementem całej przegrody. To właśnie przez nie będzie uciekać najwięcej energii. Warto więc patrzeć na okna nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale również kosztów ogrzewania oraz komfortu życia przez następnych 30–40 lat.

Jak zbudowane są okna dwuszybowe i trzyszybowe? To nie tylko kwestia jednej dodatkowej szyby

Na pierwszy rzut oka oba rodzaje okien wyglądają niemal identycznie. Różnice kryją się wewnątrz pakietu szybowego. W oknie dwuszybowym znajdują się dwie tafle szkła rozdzielone jedną komorą wypełnioną gazem szlachetnym - najczęściej argonem, rzadziej kryptonem. Gaz ten znacznie lepiej izoluje niż zwykłe powietrze, dlatego ogranicza ucieczkę ciepła z pomieszczeń.

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Pakiet trzyszybowy składa się z trzech tafli szkła i dwóch komór gazowych. Dzięki temu droga, jaką musi pokonać ciepło, jest dłuższa, a straty energii znacznie mniejsze. Dodatkowo nowoczesne szyby pokrywane są specjalnymi powłokami niskoemisyjnymi odbijającymi promieniowanie cieplne z powrotem do wnętrza budynku.

W praktyce oznacza to, że zimą ciepło produkowane przez ogrzewanie pozostaje w domu znacznie dłużej. Z kolei latem odpowiednio dobrane pakiety szybowe pomagają ograniczyć przenikanie nadmiaru energii słonecznej do wnętrza.

Ile kosztują okna dwuszybowe i trzyszybowe?

Jeszcze około dziesięciu lat temu inwestorzy często rezygnowali z okien trzyszybowych przede wszystkim ze względu na cenę. Różnice sięgały nawet kilkudziesięciu procent, dlatego przy zakupie całej stolarki do domu oszczędności były odczuwalne.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Rozwój technologii produkcji sprawił, że okna trzyszybowe stały się standardem u wielu producentów. W efekcie różnice cenowe znacząco się zmniejszyły.

Standardowe okno PVC o wymiarach około 123 × 148 cm z pakietem dwuszybowym kosztuje obecnie około 900–1200 zł. Za podobne okno wyposażone w pakiet trzyszybowy trzeba zapłacić najczęściej 1100–1500 zł. Oznacza to, że dopłata wynosi zwykle od 100 do 300 zł za jedno okno.

W przypadku domu jednorodzinnego z 15–20 oknami całkowita różnica może wynosić od około 2 do 6 tys. zł. W perspektywie całej inwestycji budowlanej jest to stosunkowo niewielki wydatek, zwłaszcza że stolarka będzie służyła przez kilkadziesiąt lat.

Czy okna trzyszybowe naprawdę pozwalają oszczędzać na ogrzewaniu?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów. Odpowiedź brzmi: tak, choć skala oszczędności zależy od wielu czynników.

Największe znaczenie ma standard energetyczny budynku. Im lepiej ocieplony jest dom, tym większy udział w stratach ciepła mają okna. W starszych budynkach z nieocieplonymi ścianami wymiana samych okien nie przyniesie spektakularnych efektów, ponieważ energia nadal będzie uciekała przez ściany czy dach.

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W nowoczesnych domach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam okna stają się jednym z kluczowych elementów wpływających na bilans energetyczny budynku. Lepszy współczynnik Uw oznacza mniejsze straty ciepła zimą i mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania.

Choć roczne oszczędności mogą wydawać się niewielkie, warto pamiętać, że okna będą użytkowane przez 30–40 lat. Nawet kilkuprocentowe ograniczenie strat energii w takim okresie może przełożyć się na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Czy okna trzyszybowe obniżają rachunki za ogrzewanie?

Wiele osób skupia się wyłącznie na współczynniku przenikania ciepła, zapominając o czymś znacznie ważniejszym - komforcie codziennego życia.

Każdy, kto mieszkał w domu ze starymi oknami, zna uczucie chłodu przy szybie zimą. Nawet jeśli w pomieszczeniu panuje temperatura 22°C, siedzenie obok okna nie jest przyjemne. Wynika to z tego, że wewnętrzna powierzchnia szyby jest znacznie chłodniejsza niż ściany.

Pakiety trzyszybowe skutecznie ograniczają ten efekt. Wewnętrzna tafla szkła ma wyższą temperaturę, dzięki czemu nie odczuwa się charakterystycznego "ciągnięcia chłodem". Szczególnie docenią to osoby posiadające duże przeszklenia, okna tarasowe oraz salony z panoramicznymi szybami.

Nawet najlepszy pakiet można zepsuć złym montażem

To aspekt, który wciąż jest niedoceniany przez wielu inwestorów. Można kupić okna o doskonałych parametrach, ale jeśli zostaną źle zamontowane, ich zalety w dużej mierze zostaną utracone.

Nieszczelności wokół ram prowadzą do powstawania mostków termicznych, zawilgocenia ościeży, a w skrajnych przypadkach także rozwoju pleśni. Dlatego coraz częściej stosuje się tzw. ciepły montaż, który wykorzystuje taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne oraz odpowiednie materiały izolacyjne.

Specjaliści zgodnie podkreślają, że różnica pomiędzy dobrym i złym montażem może mieć większy wpływ na komfort użytkowania niż sama różnica pomiędzy pakietem dwuszybowym i trzyszybowym.

*Artykuł powstał przy użyciu AI.

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