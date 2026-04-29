Architekt chce ciemne okna, a Ty jasne? Jest sprytny trik, który uszczęśliwi wszystkich

Okna wybieramy na lata. To jedna z ważniejszych inwestycji podczas budowy lub remontu domu, dlatego powinna być dobrze przemyślana. Przy wyborze okien pojawia się wiele dylematów – zaczynając od materiału, z którego będą wykonane, poprzez dobór odpowiednich parametrów technicznych, czy wybór kolorystyki, która ma duże znaczenie dla estetyki całego budynku.

Przez ostatnie lata w stolarce okiennej dominował biały kolor. Trend ten zaczął się wyraźnie zmieniać. Białe okna co prawda nadal są chętnie kupowane, coraz częściej jednak decydujemy się również na okna kolorowe. Ogromna oferta dostępnych oklein i ich bogata paleta kolorystyczna sprawiły, że popularność zaczęły zdobywać także inne odcienie.

Na rynku dostępne są również okna dwukolorowe, które umożliwiają dopasowanie okleiny stolarki zarówno do elewacji budynku, jak i stylu, w jakim wykończone jest wnętrze domu.

Czym są okna dwukolorowe?

Okna dwukolorowe to okna, które na zewnątrz i wewnątrz mają inną barwę ramy okiennej. Idealnie sprawdzą się w sytuacji, gdy wygląd elewacji odbiega od stylu, w jakim zostało urządzone wnętrze domu. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli na zewnątrz budynku lepiej będzie pasował na przykład kolor biały bądź szary, a do wystroju wnętrza – drewnopodobny.

Gdyby okazało się, że dwa różne kolory po wewnętrznej i zewnętrznej stronie są niewystarczające, można je jeszcze połączyć w tak zwany BiColor, czyli rozwiązanie, w którym rama i skrzydło wykonane są w zupełnie innych barwach.

Okna dwukolorowe – jak łączyć barwy

Okna dwukolorowe pozwalają łączyć okleiny o dwóch różnych barwach – jedną na zewnątrz, drugą wewnątrz budynku. Mnogość opcji kolorystycznych jest niemal nieograniczona i tylko od wyobraźni oraz wyczucia stylu zależy, jaka realizacja sprawdzi się w konkretnym przypadku najlepiej.

Do najczęstszych zestawień kolorystycznych należą:

Biel i czerń lub szarość

To klasyczny kontrast - z jednej strony okna białe, a z drugiej czarne lub bardzo modne w ostatnim czasie okna antracytowe. Szarość i jej odcienie to paleta kolorów chętnie używanych w wykańczaniu domów nowoczesnych. Jednak czarne czy ciemnoszare okna nie pasują do każdej aranżacji wnętrz, więc białe sprawdzą się wówczas idealnie.

Biel i drewno

Okna z okleiną drewnopodobną to doskonały wybór do budynków w tradycyjnym stylu. To zestawienie kolorystyczne, które idealnie wpisuje się w stylistykę wnętrz skandynawskich, rustykalnych czy boho, w których białe tło przełamane jest drewnem.

Czerń i drewno

To połączenie doskonale sprawdzi się w nowoczesnym budownictwie. Czerń pasuje do aranżacji w stylu industrialnym, minimalistycznym czy loftowym, z kolei okleina drewniana na zewnątrz domu doskonale dopasuje się do innych, drewnianych elementów na elewacji.

Okna w dwóch kolorach

Bogactwo ofert producentów pozwala wybrać takie okna, jakie najlepiej wpiszą się w nasze preferencje i zamysł aranżacyjny. Okna dwukolorowe dostępne są w licznych wariantach kolorystycznych. Nowoczesne technologie PVC pozwalają w stolarce okiennej dowolnie łączyć różne kolory oklein tak, by te pasowały zarówno do zewnętrznej elewacji budynku, jak i wystroju wnętrza. Do wyboru jest pełna paleta barw, od drewnianych i metalicznych odcieni po jednolite kolory RAL. Umożliwia to uzyskanie efektu w pełni odpowiadającego oczekiwaniom każdego inwestora.

Dlaczego warto zdecydować się na okna dwukolorowe?

Są sytuacje, gdy stolarka okienna powinna mieć określony kolor. Może tak się zdarzyć na przykład w budynku zarządzanym przez wspólnotę czy spółdzielnię, która wyznacza standardy zewnętrznego wystroju, w tym kolorystyki okien. Gdy w bloku okna mają mieć biały kolor, a Ty we wnętrzu chcesz mieć ciemniejszą barwę stolarki okiennej, która będzie pasowała do wystroju i aranżacji wnętrza, wówczas okna dwukolorowe spełnią swoją funkcję idealnie.

W przypadku mieszkania w zabytkowym budynku, który znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków należy trzymać się ścisłych wytycznych dotyczących zewnętrznego stylu stolarki okiennej. Dzięki oknom dwukolorowym można zyskać swobodę aranżacyjną dostosowując zewnętrzną stronę stolarki do narzuconych wymagań, pozostawiając sobie wybór okleiny wewnętrznej pasującej do stylu pomieszczenia.

W sytuacji, kiedy jest kontrast między designem zewnętrznym domu, a planowanym wystrojem wnętrza. Jeśli na przykład architekt zdecydował, że lepszym rozwiązaniem – ze względu na styl elewacji czy otoczenie domu – będzie montaż okien w ciemnych, ale modnych kolorach, natomiast domownicy, na przykład ze względu na wykończenie pomieszczeń, preferowaliby okna jasne czy drewniane od wewnątrz.

Czy okna dwukolorowe są droższe?

Zakup okien dwukolorowych wiąże się z nieco wyższą ceną niż w przypadku zakupu okien jednobarwnych. Czasem zdarza się jednak, że okna dwukolorowe są tańsze niż te jednokolorowe. Takie sytuacje dzieją się w przypadku, gdy jednokolorowe okno ma mieć niestandardową okleinę, a z kolei dwukolorowe ma zostać przygotowane z bardziej popularnych barw, np. z jednej strony w bieli, a z drugiej w antracycie.

Dostępne materiały okien dwukolorowych: PVC, aluminium i drewno

Możliwość zastosowania dwóch różnych kolorów nie jest ograniczona do jednego typu materiału. Okna dwukolorowe dostępne są we wszystkich popularnych wariantach, czyli jako stolarka z PVC, aluminium oraz drewna. Wybór konkretnego materiału determinuje technologię nanoszenia barw, ale w każdym przypadku pozwala na osiągnięcie spersonalizowanego efektu.

W przypadku okien z PVC, dwukolorowość uzyskuje się najczęściej poprzez zastosowanie różnych oklein po obu stronach profilu. To rozwiązanie pozwala cieszyć się na przykład wyglądem naturalnego drewna wewnątrz pomieszczeń, bez konieczności regularnej konserwacji, jaka jest wymagana przy oknach drewnianych. Z kolei okna aluminiowe, cenione za trwałość i nowoczesny design, oferują niemal nieograniczoną paletę barw z palety RAL, co idealnie wpisuje się w odważne projekty architektoniczne. Okna drewniane to z kolei propozycja dla miłośników klasyki, gdzie naturalny surowiec można wykończyć inaczej od strony elewacji i wnętrza.

Szczegółowy dobór kolorów okien dwukolorowych do elewacji i otoczenia

Kluczem do spójnego wyglądu budynku jest odpowiednie dopasowanie zewnętrznego koloru okien do stylu elewacji oraz otoczenia. W nowoczesnym budownictwie często stosuje się zasadę kontrastu – do jasnych, białych lub szarych tynków dobiera się ramy w kolorze antracytowym, grafitowym lub czarnym. Taki zabieg podkreśla geometryczną bryłę domu i nadaje jej dynamicznego charakteru. Z kolei w przypadku budynków o bardziej tradycyjnej formie lub elewacji w ciepłych barwach (beże, odcienie żółci) lepiej sprawdzi się harmonia, czyli okna w odcieniach drewna, brązu czy miedzi.

Warto również wziąć pod uwagę kontekst otoczenia. Jeśli dom zlokalizowany jest w otoczeniu lasu lub bujnej roślinności, ciekawym rozwiązaniem mogą być ramy w odcieniach zieleni, które wtopią budynek w krajobraz. Dobierając kolorystykę, należy pamiętać o pozostałych elementach, takich jak kolor dachu, drzwi wejściowych czy bramy garażowej, aby cała kompozycja była przemyślana i estetyczna.

Dobór okien dwukolorowych do aranżacji wnętrz i efekty optyczne

Wewnętrzna strona okna stanowi istotny element dekoracyjny, który powinien współgrać ze stylem aranżacji pomieszczeń. Wnętrza skandynawskie, minimalistyczne czy boho zyskają na przytulności dzięki ramom w odcieniach naturalnego, jasnego drewna lub klasycznej bieli. Biel ma dodatkową zaletę – optycznie powiększa przestrzeń i sprawia, że wnętrze wydaje się jaśniejsze, ponieważ rama niemal zlewa się z jasną ścianą. Takie rozwiązanie jest idealne do małych lub słabiej doświetlonych pomieszczeń.

Z kolei w aranżacjach w stylu industrialnym, loftowym lub nowoczesnym doskonale sprawdzą się ramy w kolorze czarnym, antracytowym lub grafitowym. Ciemna, wyrazista rama tworzy mocny akcent graficzny, który działa jak rama dla obrazu, pięknie eksponując widok za oknem. To odważne rozwiązanie, które nadaje wnętrzu charakteru i podkreśla jego unikalny styl, tworząc ciekawy kontrast z jaśniejszymi elementami wystroju.